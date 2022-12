Τι λέει η πλευρά Καϊλή για τα «χρήματα στον Παναμά»

«Τα έγγραφα που εμφανίζουν το κράτος του Κατάρ μέσω της Εθνικής Τράπεζας του Κατάρ να δωροδοκούν την Εύα Καϊλή και μέλη της οικογένειάς της σε τραπεζικούς λογαριασμούς ονομαστικούς στον Παναμά είναι προδήλως και κακότεχνα παστογραφημένα» δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Θα ζητήσουμε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να διερευνήσει ποιος είναι ο πλαστογράφος και ποιες οι σκοπιμότητές του» προσέθεσε ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο της Αρχής για την Καταπολέμηση Εσόδων που προέρχονται από Εγκληματική Δραστηριότητα να επιληφθεί άμεσα, ώστε να υπάρχουν δύο υπηρεσίες που θα πιστοποιήσουν την πλαστότητα. Αναλυτικά η δήλωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξούσιου δικηγόρου κύριας Εύας Καϊλή. «Τα έγγραφα που εμφανίζουν την κ Εύα Καϊλή και μέλη της οικογένειας της να έχουν δεχθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ σε δήθεν ονομαστικούς λογαριασμούς τους στον Παναμά από κρατική εταιρεία του Κατάρ μέσω της Εθνικής Τράπεζας του Κατάρ είναι προδήλως και κακότεχνα ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ. Θα στείλουμε άμεσα στον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες τα πλαστογραφημένα έγγραφα, ώστε άμεσα να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές στον Παναμά και να πιστοποιηθεί αυθεντικά η πλαστογραφία του, συγχρόνως δε θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εντοπιστεί ο πλαστογράφος που επιχειρεί να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους και τους πολίτες». Η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Μπουρνούς Οι δηλώσεις του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου έγιναν λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουρνούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με την οποία «ήρθαν στο φως τραπεζικοί λογαριασμοί σε φορολογικούς παραδείσους των εμπλεκομένων στο μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς του Ευρωκοινοβουλίου». «Τρεις λογαριασμοί από αυτούς που βρέθηκαν στον Παναμά ανήκαν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της Αλέξανδρο Καϊλή και την μητέρα της, Μαρία Ιγνατιάδου» έγραφε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μπουρνούς ο οποίοςε όμως λίγες ώρες μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι σχετικοί ισχυρισμοί, κατέβασε την ανάρτησή του! Στην επίμαχη ανάρτηση ο κ. Μπουρνούς ανέφερε μάλιστα ότι βρέθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή. 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή. 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Μαρία Ιγνατιάδου. Σοσιαλιστές μέχρι το μεδούλι οικογενειακώς». «Η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς και η κατρακύλα δεν έχει σταματημό. Ας είναι καλά η βελγική δικαιοσύνη που κάνει τη δουλειά της και ξεσκεπάζει τον βούρκο» σημείωνε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ… «Γιατί απέσυρα την ανάρτηση» Ο κ. Μπουρνούς με νεότερη ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι τα στοιχεία για τους λογαρισμούς στον Παναμά τα πήρε από ισπανόφωνο account και την απέσυρε προκειμένου να αναζητηθούν περισσότερες πηγές και να εμπιβεβαιωθεί η γνησιότητα των εγγράφων… «Χθες το βράδυ έκανα μια ανάρτηση στο Facebook και το Twitter που αναφερόταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της κ. Καϊλή και των γονέων της στον Παναμά, βασισμένη στη δημοσίευση σχετικών εγγράφων στο Twitter από ισπανόφωνο account, που παρέθεσα στα σχόλια των δημοσιεύσεων μου. Η ανάρτηση αποσύρθηκε μετά από λίγη ώρα, προκειμένου να αναζητήσουμε περισσότερες πηγές, ώστε να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των δημοσιευμένων εγγράφων και να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο αναπαραγωγής ψεύδους είδησης» εξήγησε συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

