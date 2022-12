Το Κατάρ απειλεί με μπλόκο στο φυσικό αέριο στη σκιά του ευρωσκανδάλου Τυχόν ύπαρξη «κρυφών» λογαριασμών σε διάφορα σημεία του πλανήτη και τράπεζες του εξωτερικού διερευνούν οι Αρχές – Την Πέμπτη η απολογία της Εύας Καϊλή Γεωργία Σαδανά 19.12.2022, 06:24 Απροσδόκητη γεωπολιτική τροπή εκλαμβάνει η υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η διοργανώτρια χώρα, δηλαδή το Κατάρ επανήλθε στην πολύκροτη υπόθεση με μια δήλωση μάλλον προειδοποιητικού χαρακτήρα, αφήνοντας να εννοηθεί τη διάρρηξη των σχέσεών του με το Βέλγιο και συνεπακόλουθα με την ΕΕ. Στη δήλωση, που αποδόθηκε σε διπλωμάτη- μέλος της διπλωματικής αποστολής του Κατάρ στην ΕΕ, καταδικάζεται αφενός η έρευνα για διαφθορά από το Βέλγιο και αφετέρου η αναστολή της πρόσβασής του στο κοινοβούλιο της ΕΕ, εξέλιξη που κατά την Ντόχα θα μπορούσε να επηρεάσει «αρνητικά» τους κοινούς ενεργειακούς δεσμούς και την προμήθεια του φυσικού αερίου. Με απόσταση 24 ωρών από τις τελικές αποφάσεις της ΕΕ για το πλαφόν στο φυσικό αέριο σήμερα, η χθεσινή τοποθέτηση του Κατάρ απέναντι στις καταιγιστικές εξελίξεις προβλημάτισε σοβαρά τις Βρυξέλλες, καθώς πολλές ευρωπαϊκές χώρες προσβλέπουν στο Κατάρ για προμήθειες LNG, δηλαδή υγροποιημένου φυσικού αερίου. «Η απόφαση να επιβληθεί ένας τέτοιος μεροληπτικός περιορισμός που περιορίζει τον διάλογο και τη συνεργασία με το Κατάρ πριν τελειώσει η νομική διαδικασία, θα επηρεάσει αρνητικά την περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τις συνεχιζόμενες συζητήσεις για την παγκόσμια ενεργειακή φτώχεια και ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καταριανός διπλωμάτης. Και πρόσθεσε: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που συνδέουν την κυβέρνησή μας με ανάρμοστη συμπεριφορά», υπογραμμίζοντας ότι η Ντόχα δέχεται ανεξέλεγκτα κριτική και επίθεση τις τελευταίες μέρες. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι βελγικές Αρχές ερευνούσαν τους εμπλεκόμενους και την υπόθεση για περισσότερο από ένα χρόνο, «είναι βαθιά απογοητευτικό το γεγονός ότι η βελγική κυβέρνηση δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να συνεργαστεί με την κυβέρνησή μας για να αποδείξει τα γεγονότα μόλις έλαβε γνώση των καταγγελιών», κατέληξε ο ίδιος διπλωμάτης. Στη δεύτερη -και πιο μακροσκελή- αντίδρασή του μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, το Κατάρ αναδεικνύει ως κύριο διαπραγματευτικό όπλο του το υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενώ κάνει λόγο για «μεροληπτικούς» περιορισμούς που βασίζονται σε «ανακριβείς πληροφορίες». Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την περασμένη εβδομάδα στους εκπροσώπους του Κατάρ την είσοδο στους χώρους του, αναβάλλοντας παράλληλα και τη συζήτηση για την εκχώρηση βίζα στους υπηκόους τους. Η οργισμένη αντίδραση του Κατάρ ανήμερα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει άμεσες εξελίξεις με φόντο τις Βρυξέλλες κατά τους αναλυτές, όταν η Γερμανία έχει υπογράψει από τον προηγούμενο μήνα 15ετές συμβόλαιο για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Συνολικά, άλλωστε, η Ντόχα παρείχε το ένα τέταρτο των εισαγωγών LNG της ΕΕ πέρυσι, ποσοστό κάθε άλλο παρά αμελητέο, μεσούσης της ενεργειακής κρίσης. Στο ενδιάμεσο, εντείνονται οι έρευνες των βελγικών Αρχών αναφορικά με το δίκτυο που υποστήριξε την ΜΚΟ του κ. Παντσέρι, αλλά και με τη διαδρομή του χρήματος, καθώς εκτός από μετρητά, ρολόγια, σπίτια και ταξίδια ήταν ανάμεσα στα δώρα που πρόσφερε η Ντόχα προς τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Repubblica. Κατά τις βελγικές Αρχές, «οι υπολογιστές και τα κινητά ξεκίνησαν να “μιλάνε” και να επιβεβαιώνουν στις βελγικές αρχές αυτό για το οποίο ήταν βέβαιες: ότι ήταν ο Τζιόρτζι που διηύθυνε, πιθανότατα εξ ονόματος του Παντζέρι, τις πιο κρίσιμες ψηφοφορίες για το Κατάρ και το Μαρόκο. Αυτός ήταν που αποφάσιζε ποιο ψήφισμα θα έπρεπε να περάσει και ποιο όχι και αυτός που έδινε τις οδηγίες για τις ψηφοφορίες», όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα. «Φωτογραφίζοντας» ακόμη έτερο εν ενεργεία Ιταλό Ευρωβουλευτή, «ήταν μια συνηθισμένη διαδρομή γιατί σε ορισμένα ζητήματα ήταν ο Κοτζολίνο που έδινε τις οδηγίες. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το σπίτι του Τζιόρτζι ήταν γεμάτο χαρτονομίσματα», όπως περιέγραψε στην ιταλική εφημερίδα Ευρωβουλευτής του S&D. Στο δημοσίευμα, μάλιστα, γίνεται αναφορά -ως παράδειγμα- ενός κειμένου υπέρ του Κατάρ που απορρίφθηκε από το κόμμα των Ευρωπαίων και Σοσιαλιστών, αλλά υποβλήθηκε εκ νέου ως τροπολογία από τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι δια μέσου του Πιέτρο Μπαρτόλο, ο γιος του οποίου εργαζόταν για μήνες στην ΜΚΟ του Παντσέρι. Επίσης, ειδική μνεία γίνεται στο δημοσίευμα για την κίνηση της Εύας Καϊλή να ψηφίσει σε Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς να είναι καν μέλος της. Ενδιαφέρον για το Pegasus Στα όσα αποκαλύπτονται, προκύπτει ακόμη ως η «πιο ανησυχητική λεπτομέρεια» της υπόθεσης το γεγονός ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το λογισμικό Pegasus, το πρόγραμμα δηλαδή που ανέπτυξε η ισραηλινή εταιρεία NSO και το οποίο ορισμένες κυβερνήσεις φέρεται να χρησιμοποίησαν για να παρακολουθήσουν άλλα κράτη. Ακολούθα το χρήμα Την ίδια ώρα, ο εντοπισμός χρηματικών ποσών σε διάφορα σημεία στην Ιταλία, τα οποία συνδέονται άμεσα με τους προσωρινά κρατούμενους στην υπόθεση, θέλει τις βελγικές Αρχές να αναζητούν καταθέσεις ή κινήσεις λογαριασμών και σε άλλες τράπεζες ανά τον κόσμο, καθώς κατά τη Repubblica «είναι γεγονός ότι οι λογαριασμοί της ΜΚΟ Fight Impunity χρηματοδοτούνταν απευθείας από το Κατάρ και στη συνέχεια τους χρησιμοποιούσε ο Παντζέρι για να δωροδοκήσει ή να μεταφέρει ανθρώπους στις Βρυξέλλες. Αλλά αυτό είναι μόνο η επιφανειακή παραδοχή». Υπό αυτό το πρίσμα, αντικείμενο των ερευνών αποτελεί η τυχόν ύπαρξη «κρυφών» λογαριασμών σε διάφορα σημεία του πλανήτη και κυρίως τράπεζες του εξωτερικού. «Δεν είναι τυχαίο ότι στο αίτημα που εστάλη από το Βέλγιο στις εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου ήταν όχι μόνο να ψάξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της κλίκας αλλά να αναζητήσουν πληροφορίες και έγγραφα και από τραπεζικά ιδρύματα εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα από την Lift Bank στη Βραζιλία» αναφέρει η La Repubblica. Ξεχωριστό κεφάλαιο παραμένουν τα δώρα που έλαβε η κλίκα με τη λίστα να περιλαμβάνει πολυτελή ρολόγια, ένα σπίτι στο βουνό και ταξίδια. «Ο Παντζέρι διέμενε στο ξενοδοχείο Mamounia στο Μαρακές, ένα από τα ομορφότερα ξενοδοχεία στον κόσμο, και εκεί καλούσε άλλους ευρωβουλευτές και βοηθούς αλλά πιο πρόσφατα ο ευκολότερος τρόπος για να τον βρεις μαζί με τους φίλους του ήταν ένα θέρετρο στο Ομάν, χωρίς να είναι γνωστό ποιος πλήρωνε», όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα. Σημειωτέον ότι σήμερα και αύριο ο κύκλος των ακροάσεων στη βελγική Δικαιοσύνη περιλαμβάνει τη σύζυγο και την κόρη του Αντόνιο Παντζέρι, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να προσέλθει στο προδικαστικό τμήμα η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, κατόπιν αναβολής λόγω απεργίας των αστυνομικών Αρχών. Ειδήσεις σήμερα Το Ιράν δεν θα ζητήσει «την άδεια» κανενός για να αναπτύξει τις σχέσεις του με τη Ρωσία Στον «Ερυθρό Σταυρό» νοσηλεύεται η 31χρονη που τραυματίστηκε από «αδέσποτη» σφαίρα σε μπαρ της Νέας ΣμύρνηςThe Voice: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των blind auditions και «κλείδωσαν» οι τέσσερις ομάδες Γεωργία Σαδανά 19.12.2022, 06:24 BEST OF NETWORK 18.12.2022, 13:13 18.12.2022, 15:34 16.12.2022, 11:00 18.12.2022, 23:24 18.12.2022, 23:25 18.12.2022, 16:00

