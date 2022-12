ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 19.12.2022, 11:38 Τσίπρας: Θα στηρίξουμε ξένες επενδύσεις «Να μην χαθεί η ευκαιρία για την ψηφιακή μετάβαση», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Σαδανά 19.12.2022, 11:31 «Η πανδημία ανέδειξε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς ο κλάδος κατάφερε να «τραβήξει κουπί» όταν συνολικά η παγκόσμια οικονομία περνούσε δύσκολες μέρες», περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο «Digital economy forum 2022». Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ένα δυναμικό κλάδο, καθώς αυτός «συνεισφέρει περίπου το 8% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας και απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους», όπως είπε, προσθέτοντας πως η πορεία του «έχει όλες τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί στη χώρα μας, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι σημαντικοί και ανέρχονται στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού». Επιπλέον, υπενθύμισε ότι «περίπου 1 δισ ευρώ διατίθενται από την Ευρώπη στο νέο τομεακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός». Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία που δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένη». Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρατήρησε πως «ελληνικές επιχειρήσεις είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων, όπως το cloud, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική τιμολόγηση» και εστίασε στην «σημαντική εξάρτηση των εταιριών του κλάδου από τα έργα του Δημοσίου, με σημαντικές επενδύσεις να κατευθύνονται σε ξεπερασμένες τεχνολογικά λύσεις εξαιτίας και της καθυστέρησης στον σχεδιασμό και την ωρίμανση των έργων». «Ενώ και η γενική εικόνα της οικονομίας δεν είναι πια και τόσο ξάστερη, αφού έχουν αρχίσει να μαζεύονται ξανά πολλά σύννεφα στον ουρανό», όπως σημείωσε. Αναφερόμενος στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως «η χώρα βρίσκεται στη μέγγενη της ενεργειακής κρίσης, ενός καλπάζοντος πληθωρισμού που κατατρώει το διαθέσιμο εισόδημα, ενώ η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού περιορίζει σημαντικά την ρευστότητα στην αγορά». «Μπορεί οι αιτίες της κρίσης να είναι εξωγενείς ωστόσο η κυβέρνηση λειτουργεί ως επιταχυντής της κρίσης και όχι ως μέρος της λύσης, με την αισχροκέρδεια να αποτελεί πλέον κανονικότητα παντού» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «για αυτό και καταλήγουμε ως χώρα να έχουμε σειρά από αρνητικά ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη. Οι τιμές στο ρεύμα ήταν κατά 61% αυξημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περσινές, έναντι 39% κατά μ.ο. στην Ευρωζώνη». Την ίδια ώρα, «η διαφορική – υπερβάλλουσα ακρίβεια στην Ελλάδα προκαλεί, εκτός των άλλων, έλλειμμα ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς αυξάνονται τα έξοδα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κατάσταση που επηρεάζει και τον κλάδο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» εκτίμησε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «το χειρότερο για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας είναι ότι για το επόμενο διάστημα βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού, όπου οι τιμές θα ανεβαίνουν ενώ η ανάπτυξη θα είναι ισχνή». «Η κρίση είναι εξωγενής» «Άρα λοιπόν ναι, η κρίση είναι εξωγενής αλλά όλες αυτές οι αρνητικές πρωτιές της Ελλάδας, δεν είναι παρά η αποτύπωση της κυβερνητικής αποτυχίας στην ασκούμενη πολιτική και κυρίως η σκόπιμη ανοχή της σε μια σειρά από αρνητικά φαινόμενα» συμπέρανε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας πως «ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην ενέργεια και τα υπερβάλλοντα κέρδη 7-8 μεγάλων επιχειρήσεων κοστίζoυν σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά φυσικά». Ο ίδιος επισήμανε «τις υψηλές τιμές ψηφιακών υπηρεσιών επικοινωνίας και internet», λέγοντας πως «επιτέλους στην Ελλάδα οι αγορές πρέπει να λειτουργήσουν σε όφελος όλων και το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει τις αγορές όπου παρατηρούνται φαινόμενα εναρμονισμένων πρακτικών». Παράλληλα, «μόλις 210 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει επενδυτικά σχέδια προς έγκριση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με συνολικό προϋπολογισμό 8,22 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,48 δισ. ευρώ είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης» υποστήριξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρόσθεσε ότι «ψηφιακή μετάβαση με δικαιοσύνη, σημαίνει να μη μείνει πίσω κανείς». Στον αντίποδα, «αυτό που προς ώρας διαμορφώνεται είναι ένα πλαίσιο απαγορευτικό για να μπορέσει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στη χώρα μας να γευτεί τους καρπούς της ψηφιακής μετάβασης», όπως είπε, και έκανε λόγο για «αλλαγή στην ασκούμενη πολιτική». Ανακατεύθυνση των πόρων «Γι’ αυτό κι εμείς μιλάμε ξεκάθαρα, πρώτα και κύρια για ανακατεύθυνση των ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ» εξήγησε, συμπληρώνοντας πως «απαιτούνται λοιπόν αλλαγές που μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να φέρει». Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της κυβέρνησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σκοπεύει να χτίσει στη δουλειά που έχει γίνει στο πεδίο της Ψηφιακής Πολιτικής και έχει αποτελέσματα σε όφελος των πολιτών», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει και εξελίξει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 2009 όπως η διαύγεια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το opengov. Επιπλέον, «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως η ίδρυση για πρώτη φορά του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και η εκπόνηση επίσης για πρώτη φορά της Ενιαίας Ψηφιακής Στρατηγικής, η ψηφιοποίηση του κράτους, με οριζόντια έργα υποδομής διασυνδεσιμότητας» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως «η σημερινή κυβέρνηση αξιοποιώντας τη συγκυρία της πανδημίας αλλά και τους αυξημένους κατά πολύ πόρους από την ΕΕ, συνεχίζει σε πολλούς τομείς πατώντας στη δουλειά των προκατόχων της, όπως η ίδια η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προς τιμήν της, έχει δηλώσει. Αυτό είναι θετικό και αυτό θα συνεχιστεί». Ταυτόχρονα, ωστόσο, «αυτό που παραμένει ζητούμενο είναι να μην χαθεί η ευκαιρία για την ψηφιακή μετάβαση που η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη», συμπληρώνοντας πως «ο ιδιωτικός τομέας έχει λοιπόν σημαντικό ρόλο και πρέπει να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί με διάλογο και συμμετοχή όλων των παραγωγικών υποκειμένων». «Θα στηρίξουμε ξένες επενδύσεις» «Στο πλαίσιο αυτό θα στηρίξουμε ξένες επενδύσεις όπως αυτές που έχουν ανακοινωθεί για τα DATACENTERS της Microsoft και της Amazon και οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σέβονται τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις σε σχέση με το περιβάλλον» προανήγγειλε ο κ. Τσίπρας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως «πρέπει από τη μια να καρπωθούμε τα ευρείας κλίμακας οφέλη της τεχνολογικής προόδου σε όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων, και από την άλλη η χρήση τους να γίνει με τρόπο ελεγχόμενο και ασφαλή, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και τις αρνητικές συνέπειες για τα άτομα και την κοινωνία». «Γιατί για την προοδευτική σκέψη δεν φτάνει να αναρωτιόμαστε τι είναι τεχνολογικά εφικτό αλλά κυρίως τι είναι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο», όπως εξήγησε. Στην κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τον κλάδο των ΤΠΕ περιλαμβάνει: 1. Αύξηση της εγχώριας παραγόμενης αξίας. 2. Φορολογικά κίνητρα για προσλήψεις στον κλάδο ΤΠΕ 3. Ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομών. 4. Επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης στο Δημόσιο. 5. Συμπερίληψη των ΜμΕ στη Ψηφιακή Μετάβαση. 6. Δημιουργία δομών ψηφιακής υποστήριξης του Πολίτη. 7. Επανακατάρτιση εργαζομένων. 8. Προστασία προσωπικών δεδομένων και κυβερνοασφάλεια. 