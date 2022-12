Χριστοδουλάκης: Η κυβέρνηση επιδοτεί την αισχροκέρδεια – Θέλει τους πολίτες πελάτες και ομήρους «Φοβάμαι μήπως πίσω από τον “Social Καμμένο”, όπως τον αποκάλεσε ο πρωθυπουργός, κρύβεται κάποιος “κεντρογενής” Βελόπουλος», είπε ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ «Από θέση αρχής είμαστε θετικοί απέναντι σε οποιοδήποτε μέτρο συνεισφέρει έστω και λίγο στην τσέπη του ελληνικού λαού, ιδίως σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία», τόνισε μιλώντας στο MEGA, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, αναφερόμενος στο food pass που εξήγγειλε η κυβέρνηση και συνέχισε λέγοντας ότι τα νούμερα είναι πολύ μικρά, καθώς το ποσό βγαίνει κατά μέσο όρο 12 ευρώ το μήνα. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πρόβλημα στη στρατηγική που επιλέγει η κυβέρνηση. «Δυστυχώς, επιλέγεται μια στρατηγική που θέλει τους Έλληνες πολίτες πελάτες και ομήρους. Αντί να υπάρξει παρέμβαση ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός και να πέσουν οι τιμές, να καταπολεμηθεί η αισχροκέρδεια με ελέγχους στην αγορά, η κυβέρνηση την επιδοτεί για ακόμη μια φορά» και συνέχισε τονίζοντας τον προεκλογικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης επιδότησης και την προσπάθεια της κυβέρνησης να την εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά. Υπενθύμισε δε, ότι το 2018 η κυβέρνηση, ως τότε αξιωματική αντιπολίτευση, στηλίτευε την συγκεκριμένη πρακτική, και ορθά, όταν την έπραττε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφορικά με τις υποκλοπές ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μίλησε για την προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει και να συσκοτίσει την υπόθεση σε αντίθεση με τα λεγόμενα της για «όλα στο φως». «Δυστυχώς πάμε στις εκλογές με σκιές και χωρίς να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια». Για τα όσα ακούστηκαν το Σάββατο στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε λέγοντας «η αγωνία του πρωθυπουργού ότι η θητεία του λήγει, υπό το βάρος των δικών του πολιτικών επιλογών δε μπορεί να μεταφέρεται στο ΠΑΣΟΚ. Η ταύτιση της δημοκρατικής παράταξης με πολιτικούς σχηματισμούς που προέρχονται από τη μήτρα της ΝΔ είναι βαθιά προκλητική και προσβλητική. Φοβάμαι μήπως πίσω από τον «Social Καμμένο», όπως τον αποκάλεσε ο πρωθυπουργός, κρύβεται κάποιος «κεντρογενής» Βελόπουλος. Κλείνοντας ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τόνισε ότι την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. «Εμείς ζητάμε τη δύναμη από τον ελληνικό λαό ώστε η επόμενη κυβέρνηση και κατ’ επέκταση αυτός, να μην δεχτεί την υπονόμευση του ΕΣΥ, την απαξίωση των εργασιακών σχέσεων με το νόμο Χατζηδάκη, την αισχροκέρδεια στις αγορές, τις χαριστικές φορολογήσεις όπως στις μεγάλες γονικές παροχές, το νόμο της ΕΥΠ που ενισχύει τον καθεστωτισμό. Αλλά και από την άλλη, το νόμο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, τις χαριστικές ρυθμίσεις για τα funds, τις καθεστωτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και στα ΜΜΕ. Για αυτούς τους λόγους το ΠΑΣΟΚ ζητά τη δύναμη με την ψήφο του ελληνικού λαού». Ειδήσεις σήμερα The Voice: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των blind auditions και «κλείδωσαν» οι τέσσερις ομάδες Έτσι γιόρτασε ο Μέσι και όλη η Αργεντινή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Δείτε βίντεο Το Κατάρ απειλεί με μπλόκο στο φυσικό αέριο στη σκιά του ευρωσκανδάλου BEST OF NETWORK 18.12.2022, 13:13 19.12.2022, 07:22 16.12.2022, 11:00 18.12.2022, 23:24 18.12.2022, 23:25 18.12.2022, 16:00

