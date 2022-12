Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας – Δείτε φωτογραφίες Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, τα μέλη του Διαγραμματειακού του κόμματος, καθώς και όλο το προσωπικό Μια γιορτή με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, όπου στελέχη και εργαζόμενοι του κόμματος αντάλλαξαν ευχές ενόψει των γιορτών. Το παρών έδωσαν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, τα μέλη του Διαγραμματειακού του κόμματος, καθώς και όλο το προσωπικό που εργάζεται στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ. Το λόγο πήραν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης. Απευθυνόμενος στους εργαζομένους της Νέας Δημοκρατίας, ο Γενικός Διευθυντής Γιάννης Μπρατάκος τους ευχαρίστησε για την καθοριστική συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του κόμματος, συμπληρώνοντας ότι «Είμαστε η μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ξεπερνά τις προκλήσεις και να υλοποιεί όλες τις δεσμεύσεις της. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει αποδείξει έμπρακτα ότι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία, μέσα σε όλες τις δυσκολίες. Και τα εύσημα για την καλή μας πορεία αξίζουν, πέρα από την ηγεσία, και σε εσάς, τα ακούραστα στελέχη μας». Ο Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ Παύλος Μαρινάκης ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: «Θέλω πρώτα απ’ όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους του κόμματος που εργάζονται με προσήλωση, καταρρίπτοντας το μύθο που θέλει το κόμμα να βρίσκεται σε «ύπνωση» όταν είναι στην Κυβέρνηση. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ, ακόμα, ανήκει στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο, τον άνθρωπο που στέκεται καθημερινά στο πλευρό μας. Ο πρώτος που γκρέμισε τους μύθους, και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι’ αυτόν, είναι ο πρόεδρός μας και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζει αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δεν θυμάται τους πολίτες μόνο σε ειδικές περιστάσεις ή πριν από τις εκλογές. Αυτό ακριβώς κάνουμε και όλοι εμείς μαζί. Πάνω απ’ όλα θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία, να περάσετε όμορφες στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους και να ξεκουραστείτε γιατί οι μήνες που έρχονται θα είναι απαιτητικοί. Θα είναι όμως και μήνες δικαίωσης για τις πολιτικές και τις προσπάθειες όλων μας. Καλά Χριστούγεννα με υγεία». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Αντίστροφη μέτρηση για τον πατέρα Αντώνιο – Ο εισαγγελέας τον καλεί για κακούργημα Qatargate – Εύα Καϊλή: Italian Job με λίγο αλά γκρέκα… στις Βρυξέλλες Ζαχάροβα: Φαντάζεται… αποστολή S-300 από την Ελλάδα στην Ουκρανία και απειλεί με συνέπειες BEST OF NETWORK 19.12.2022, 16:05 19.12.2022, 16:47 19.12.2022, 10:46 19.12.2022, 11:32 19.12.2022, 18:28 19.12.2022, 17:19

