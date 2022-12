Ψήφος εμπιστοσύνης από τους μεγάλες «παίκτες» των αγορών

«Δεν έθεσε κανείς θέμα πολιτικής αβεβαιότητας» τονίζει πηγή του υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας στα όσα ακούγονται περί διστακτικότητας των ξένων επενδυτών και των Οίκων Αξιολόγησης και περί πιθανής καθυστέρησης στην πολυπόθητη αναβάθμιση, λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών.

«Είμαστε αρκετά κοντά στην επενδυτική βαθμίδα» συμπληρώνει η ίδια πηγή και μεταφέροντας το κλίμα από τις επαφές, που έγιναν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σημειώνει ότι το κλίμα ήταν άριστο, παρά τις αναταράξεις που προκάλεσε η πανδημία κι εν συνεχεία ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι οι ξένοι έχουν αλλάξει επενδυτική στόχευση και σταθμίζουν, πλέον, πολύ περισσότερο το γεωπολιτικό κίνδυνο. Κι αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην “καυτή” ζώνη, με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα αρθεί και το τελευταίο εμπόδιο για τη ροή μεγάλων, ξένων επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, τα επίπεδα- ρεκόρ των ΑΞΕ (υπολογίζονται σε περίπου 7 δισ ευρώ φέτος) και η δυναμική ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το λίαν ελκυστικό προφίλ του ελληνικού Χρέους και το “μαξιλάρι” των 30- 35 δισ ευρώ, είναι το διαβατήριο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, οι οποίες μόνο σε κατάσταση νηνεμίας δεν βρίσκονται. Αν και η επιτάχυνση του 10ετούς στο 4,3% δεν ανησυχεί- στα ίδια επίπεδα είναι και η Ιταλία- η εικόνα αυτή μαρτυρά τον αναβρασμό στις αγορές ομολόγων.

Το ταξίδι- αστραπή του οικονομικού επιτελείου στη Νέα Υόρκη επιβεβαίωσε ότι το ελληνικό success story “πουλάει” σαν ζεστό ψωμί. Μέσα σε μόλις 48 ώρες, πραγματοποιήθηκαν 15 συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο, με Fund managers που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια 700- 800 δισ δολαρίων. “Μας εμπιστεύονται και “αγοράζουν” τα επιχειρήματα μας”, τονίζουν οι πλέον αρμόδιες πηγές, μετά την… παρέλαση ενώπιον εκπροσώπων από JP Morgan, Barclays, BNP Paribas, Axia, Citi, Goldman Sachs, Nomura, Paulson & Co., Bank of New York Mellon, Buffalo Thorn Capital Management LLC, Lord Abbett & Co. Κ.λπ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το εκδοτικό πρόγραμμα του 2023 και η ελληνική πλευρά τους ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπερβούμε τα 7-8 δισ ευρώ, εφόσον οι αγορές συνεχίσουν να κλυδωνίζονται. Αυτό που προκάλεσε αίσθηση στην ελληνική ομάδα είναι ότι τα “μεγάλα κεφάλια”, με τα οποία αντάλλαξαν εκτιμήσεις, θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί από την ενεργειακή κρίση στο βαθμό που θα ταρακουνηθούν άλλοι Ευρωπαίοι και ειδικά η Ιταλία.