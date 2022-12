O πρεσβευτής της Ρωσίας αποχώρησε από συνέδριο στη Σερβία μετά το μήνυμα Τσίπρα Ο Ρώσος διπλωμάτης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για «ψευδείς κατηγορίες» κατά της Ρωσίας Την έντονη αντίδραση και την αποχώρηση του πρεσβευτή της Ρωσίας Αλεξάντερ Μποτσάν – Καρτσένκο από το συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας, το Σάββατο (17/12), προκάλεσε το μήνυμα-χαιρετισμός που έστειλε στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με αναρτήσεις του Σέρβου διπλωμάτη στο Twitter το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα ήταν «αβάσιμο και περιείχε ψευδείς κατηγορίες κατά της Ρωσίας, δυσφημίζοντας την πατρίδα μου». «Υποχρεώθηκα να αποχωρήσω από το συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Σερβίας από την αρχή του λόγω του βιντεοσκοπημένου μηνύματος από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, Αλέξη Τσίπρα. Ο Έλληνας ξεκίνησε με πλήρως αβάσιμες, ψευδείς κατηγορίες κατά της Ρωσίας, δυσφημίζοντας τη χώρα μου» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρεσβευτής στη Σερβία. Био сам принуђен да на самом почетку напустим конгрес СПС због видео-поруке грчког опозиционара Ципраса, приказане учесницима. Грк је кренуо с потпуно неоснованим, лажним оптужбама на рачун Русије, почео је да блати моју Отаџбину.— Александр Боцан-Харченко (@ABocanHarcenko) December 17, 2022 Σε δεύτερο μήνυμά του, δε, ο Ρώσος διπλωμάτης εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι με την αποχώρησή του δεν κατάφερε να ακούσει την ομιλία του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάντερ Βούτσιτς. Веома ми је жао што због тога нисам био присутан говору Председника Србије Александра Вучића.— Александр Боцан-Харченко (@ABocanHarcenko) December 17, 2022 Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο μήνυμά του, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία» επισημαίνοντας ότι αποτελεί «παραβίαση του διεθνούς δικαίου που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή». Ειδήσεις σήμερα Ξεκαθάρισμα λογαριασμών το φονικό στη Νέα Σμύρνη – Ο εκτελεστής πυροβόλησε 5 φορές «Πάμε Ντιέγκο»: Η ανατριχιαστική επίκληση του Μέσι στον Μαραντόνα πριν το τελευταίο πέναλτι Corriere della Serra: Ξέπλυμα χρήματος πίσω από την αγορά της Καϊλή στην Πάρο; BEST OF NETWORK 19.12.2022, 12:30 19.12.2022, 10:56 19.12.2022, 10:46 19.12.2022, 11:32 19.12.2022, 11:00 19.12.2022, 12:00

