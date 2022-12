Qatargate – Il Messaggero: Στο μικροσκόπιο των ερευνών και οι γονείς του Φραντσέσκο Τζιόρτζι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το Qatargate. Μάλιστα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, στο μικροσκόπιο των βελγικών Αρχών βρίσκονται και οι οικονομικές δραστηριότητες των γονιών του συντρόφου της Έυας Καιλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Ειδικότερα σε ρεπορτάζ της η «il messaggero», αναφέρει ότι ο Βέλγος ανακριτής Michel Claise ζήτησε από τις ιταλικές Αρχές να επεκτείνουν τις έρευνές στους Luciano Giorgi, 65 ετών και Iole Valli, 69 ετών. Όπως αναφέρει η «La Verità», «κάτω από τον μεγεθυντικό φακό της Εισαγγελίας των Βρυξελλών, μπαίνει η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο στο όνομα του Φραντσέσκο Τζιόρτζι». Ερευνάται παράλληλα, η απόκτηση ενός κτηρίου στη βελγική πρωτεύουσα από τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Αγορά η οποία, κατά τη γνώμη των ερευνητών, ενδέχεται να συνδέεται με κάποιες μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς του πατέρα του και της μητέρας του. Στο στόχαστρο, βρίσκονται τρεις μεταφορές που έγιναν πριν από δύο μήνες: δύο των 40.000 ευρώ που αποδίδονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς που είναι στο όνομα των γονέων του και μία άλλη των 10.000 ευρώ. Θεωρούνται ύποπτες συναλλαγές από τον ανακριτή Michel Claise, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα στο σπίτι του Τζιόρτζι στο Abbiategrasso και να κληθούν για κατάθεση οι γονείς του και όποιοι χρησιμοποιούν το χώρο. Υπνεθυμίζεται ότι στη φυλακή παραμένουν, με απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο πρώην ευρωβουλευτής, Αντόνιο Παντζέρι, που εμφανίζεται ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο χρηματισμού από το Κατάρ -γνωστό ως QatarGate. Σημειώνεται ότι η Εύα Καϊλή θα βρεθεί ενώπιον των Βέλγων δικαστών για τη φερόμενη εμπλοκή της στο Qatargate την προσεχή Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου. Ειδήσεις σήμερα Αντίστροφη μέτρηση για τον πατέρα Αντώνιο – Ο εισαγγελέας τον καλεί για κακούργημα Λευκός καπνός για το πλαφόν στην τιμή φυσικού αερίου – Συμφωνία για τα 180 ευρώ Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO

