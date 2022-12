SKY express: Το 2023 όλοι έχουν το κίνητρο για να ταξιδέψουν παντού με το Santa’s offer

Με τη νέα πρωτοβουλία της SKY express “Santa’s Offer 60% entire network”, όλοι έχουν το κίνητρο για να ταξιδεύουν ασταμάτητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, από τις αρχές του έτους μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η αεροπορική της νέας εποχής προσφέρει έκπτωση έως 60 %* σε όλους και όλες, ανεξάρτητα από τον προορισμό που επιθυμούν να ταξιδέψουν, για να απολαύσουν περισσότερες από μία φορά την άνεση της πτήσης με τον νεότερο και πιο πράσινο στόλο της Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να σκεφτούν για πού θα πετάξουν στο διάστημα από 10 Ιανουαρίου 2023 έως 28 Οκτωβρίου 2023, ώστε να κλείσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 2 Ιανουαρίου 2023.

Η SKY express ανταποκρίνεται σταθερά στις επιθυμίες των σύγχρονων ταξιδιωτών με ένα πλούσιο πτητικό πρόγραμμα· το οποίο σήμερα φτάνει σε 34 σημεία της χώρας, 8 πόλεις του εξωτερικού και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους προορισμούς.

Πιστή στη φιλοσοφία της να βλέπουμε τη ζωή αλλιώς, η SKY express μας προσκαλεί το 2023 στην “in with the new year” διάθεσή της, για να ζήσουμε νέες εμπειρίες, ταξιδεύοντας με συνείδηση στο περιβάλλον και τους γύρω μας.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

