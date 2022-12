Έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τις κρίσεις τον Ιανουάριο – Παραμένει ο Φλώρος

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν ελήφθη απόφαση για τις κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού που ήταν το βασικό θέμα στην ατζέντα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει το thetimes|-.gr. Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο ΚΥΣΕΑ έγινε συζήτηση γύρω από κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το θέμα με τις αποφάσεις για τις κορβέτες να παραπέμπονται στο 2023. Η απόφαση, ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες, θα ληφθε είτε στο τακτικό ΚΥΣΕΑ του Φεβρουαρίου είτε νωρίτερα. Παράλληλα, τον Ιανουρία θα γίνει ένα έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τις κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε αυτές θα ανανεωθεί για έναν ακόμη χρόνο η θητεία του Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, ενώ θα αλλάξουν δύο αρχηγοί, ο Α/ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης και ο Α/ΓΕΝ Στυλιανός Πετράκης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, τέλος, ότι έχει «ανάψει» η συζήτηση για την απόκτηση ισραηλινών αντιπυραυλικών συστημάτων Spike προσθέτοντας ότι η υπόθεση των ΜΕΚΟ επηρεάζεται από το μπάτζετ για τις κορβέτες. Η ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ «Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν ζητήματα ενίσχυσης του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο και το Αιγαίο». Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν θέσει την υπόθεση των κορβετών σε προτεραιότητα και όλες τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν εντατικοποιηθεί οι διαβουλεύσεις στον άξονα υπουργείου Άμυνας-Επιτελειών-κατασκευαστριώμν εταιριών για τις παραμέτρους των προσφορών, επί των οποίων θα ληφθεί η τελική απόφαση. Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ενδιαφέρεται για 3+1 κορβέτες, με την πρώτη να κατασκευάζεται εκτός της χώρας μας, την Ελλάδα, όμως, να διεκδικεί η κατασκευή των επόμενων να γίνει σε μεγάλο μέρος σε ελληνικά ναυπηγεία. Οι προτάσεις των Γάλλων για την κορβέτα GoWind και των Ιταλών για την κορβέτα τύπου Doha είναι σε παρόμοιο χρηματοδικό επίπεδο, υπερβαίνοντας ελαφρώς το 1,5 δις, σύμφωνα με πληροφορίες. Το “κλειδί”, βεβαίως, θα είναι οι συμπράξεις με ελληνικά ναυπηγεία. Οι Γάλλοι του ομίλου Naval προκρίνουν τη συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, την τύχη των οποίων έχει αναλάβει ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, και τη ναυπήγηση εκεί τριών κορβετών, ενώ οι Ιταλοί της Fincantieri υπέγραψαν μόλις προ ημερών συμφωνία συνεργασίας με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τον Πάνο Ξενόκωστα της ONEX. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη ναυπήγηση 2+1 κορβετών στα Ναυπηγεία Onex Elefsis και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τεχνογνωσία και μεταφορά τεχνολογίας και εξοπλισμού στα ναυπηγεία, προϋπολογισμού της τάξεως των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Προ ημερών, πάντως, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος έβαλε στο τραπέζι και την προοπτική μιας ελληνοϊταλικής αμυντικής συμφωνίας, αν και δεν είναι σαφές κατά πόσο αυτή μπορεί να είναι στα πρότυπα της ελληνογαλλικής συμφωνίας που περιλαμβάνει ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης και παραβίασης κυριαρχίας. Κατά πληροφορίες, διάθεση από τη μεριά της Ρώμης υπάρχει, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, όμως, μόλις έχει αναλάβει και, παρά την πρώτη καλή επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπάρχει απόσταση ακόμα από μια τέτοια προοπτική. Ειδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑ Δύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» Γιώργος Ευγενίδης 20.12.2022, 13:34 UPD: 20.12.2022, 14:20

