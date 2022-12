Ακαδημία Αθηνών: Ανακοινώθηκαν τα βραβεία για το 2022

Τους Τιμώμενους της Πανηγυρικής Συνεδρίας ανακοίνωσε σήμερα 20 Δεκεμβρίου η Ακαδημία Αθηνών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η «κυρά Ρηνιώ», μοναδική κάτοικος της βραχονησίδας Κίναρος, ο Τίτος Πατρίκιος, η Μιμή Ντενίση, η Ελληνική Ετιαρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνιος Ρεγκάκος εκφώνησε ομιλία με θέμα: «Οι ανθρωπιστικές σπουδές στο Ανθρωπόκαινο». Ο Γενικός Γραμματεύς, Χρήστος Ζερεφός, θα αναγνώσει την Έκθεση με θέμα «Το έργο της Ακαδημίας για το έτος 2022».

Οι τιμώμενοι της Ακαδημίας Αθηνών

Χρυσό Μετάλλιο στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) για την επί σειρά ετών κατάσταση επαγρύπνησης, ετοιμότητας και επιχειρησιακών επεμβάσεων στην οποία βρίσκονται, αντιμετωπίζουσες με επιτυχία την έργω και λόγω παραβατική, προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, εξασφαλίζουσες την ακεραιότητα του εθνικού χώρου και την απρόσκοπτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Κράτους.

Αργυρό Μετάλλιο στον Ομότιμο Καθηγητή Καρδιολογίας και εκ των εγκυροτέρων καρδιολόγων στην Ελλάδα και διεθνώς Βασίλειο – Διονύσιο Κόκκινο, ως ένδειξη αναγνώρισης και έκφραση τιμής για το πλουσιότατο κλινικό, διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο.

Βραβείο στον πρώην Πρέσβη της Ελλάδος στο Κάιρο Νικόλαο Γαριλίδη για τις καίριες ενέργειές του για τον εντοπισμό και την κατάδειξη του επί της οδού Safia Zaghloul στην Αλεξάνδρεια ευρισκομένου ακινήτου, ανήκοντος στο κληροδότημα Ιωάννας & Παναγιώτη Αριστόφρονος, για την εν γένει συνεισφορά του στην ανεύρεση και τον εντοπισμό κρίσιμων εγγράφων που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα της Ακαδημίας Αθηνών επί των ακινήτων του κληροδοτήματος Αριστόφρονος, καθώς και για την αναζήτηση ακινήτων από άλλα κληροδοτήματα της Ακαδημίας Αθηνών στην Αίγυπτο.

Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας στην Ειρήνη Κατσοτούρχη – Θηραίου ή αλλιώς ‘’κυρά Ρηνιώ”, μοναδική κάτοικο της βραχονησίδας Κίναρος, 16 μίλια μακριά από την Αμοργό και 38 μίλια από την Κάλυμνο, για το ήθος, τον ανιδιοτελή πατριωτισμό της και το παράδειγμα που εκπέμπει. Η κυρά Ρηνιώ τα τελευταία 20 χρόνια ζει μόνιμα στην βραχονησίδα Κίναρο, μόνη της κάτω από αντίξοες συνθήκες, φροντίζει το μνημείο των πεσόντων ηρώων του Πολεμικού Ναυτικού και κάθε μέρα υψώνει με περηφάνια ψηλά την ελληνική σημαία.

Α΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας, με την οποία προωθείται η ορυκτολογική γνώση του ελληνικού χώρου, στις ‘Αννα Μπουρλίβα και Λαμπρινή Παπαδοπούλου για την εργασία τους με τίτλο: «Αξιολόγηση σε εργαστηριακές συνθήκες της στοματικής και πνευμονικής βιοπροσβασιμότητας ιχνοστοιχείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε ελληνικές ιπτάμενες τέφρες: Εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία μέσω της κατάποσης και της εισπνοής» [«In vitro assessment of oral and respiratory bioaccessibility of trace elements of environmental concern in Greek fly ashes: Assessing health risk via ingestion and inhalation»].

Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από την σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας αναφερομένης σε τομείς της Μαθηματικής Ανάλυσης, στον Δημήτριο Νταλαμπέκο, για την εργασία του με τίτλο «Μη αφαιρεσιμότητα του τριγώνου του Sierpiński» [«Non-removability of the Sierpiński gasket»].

Βραβείο Αριστείας στα Μαθηματικά “Παναγιώτη Μέγα”, που αθλοθέτησαν τα παιδιά του επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως, το έτος 2022, εκατό χρόνων από την γέννησή του, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την βράβευση του μαθητή ή της μαθήτριας με την καλύτερη επίδοση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών του έτους 2022, στον μαθητή του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις στο Νικηφόρο Δράμας, Πρόδρομο Φωτιάδη, ο οποίος, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, είχε την καλύτερη επίδοση στην προαναφερθείσα διοργάνωση.

Βραβεία Δημ. Λαμπαδαρίου, με χρηματικά έπαθλα 500 ευρώ έκαστο, απονεμόμενα στους ικανοτέρους στο μάθημα της Γεωδαισίας αποφοίτους των αρμοδίων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Ε.Μ.Π και Α.Π.Θ, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στους δύο αποφοίτους που έλαβαν στο μάθημα της Γεωδαισίας βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 8,5 («’Αριστα») α) Ειρήνη Σταυροπούλου (Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, βαθμός στο μάθημα της Γεωδαισίας: 10) και β) στον Οδυσσέα Κουτσοκέρα (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, βαθμός στο μάθημα της Γεωδαισίας: 9).

Βραβείο Πραξιτέλους Αργυροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για πρωτότυπη θεωρητική ή εργαστηριακή εργασία, η οποία να έχει εκπονηθεί από Έλληνα διπλωματούχο πολιτικό ή αγρονόμο τοπογράφο – μηχανικό στους τομείς της Υδραυλικής Επιστήμης ή της Υδρολογίας, στους Ιωάννη Μ. Κούρτη, Ευάγγελο Μπαλτά και Βασίλειο Α. Τσιχριντζή, για την εργασία τους με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για τη σύγκριση κλασικών και αειφόρων μέτρων μετριασμού του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές λεκάνες απορροής» [«A robust approach for comparing conventional and sustainable flood mitigation measures in urban basins»].

Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, στους Ιωάννη Χατζηπαπά, Νικόλαο Καθοπούλη και Αθανάσιο Πρωτοπαπά, για την εργασία τους με τίτλο «Ασύρματη λαπαροσκόπηση στη δεκαετία του 2020: Τεχνολογία αιχμής στη Χειρουργική» [«Wireless Laparoscopy in the 2020s: State-of-the-Art Technology in Surgery»].

Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, εις μνήμην Γεωργίου Ι. Δεμερτζή, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί της θεραπείας του καρκίνου ή επί της θεραπείας των παθήσεων της καρδιάς, στην Σοφία Κυριακίδη και στον Χρήστο Χατζηγιάννη, για την εργασία τους με τίτλο: «Αλληλεπίδραση χοληστερόλης, λιπιδικών διπλοστιβάδων και του υποδοχέα ΑΤ1: Ένα μοτίβο πρόσδεσης της χοληστερόλης αποκαλύπτεται» [«Interplay of cholesterol, membrane bilayers and the AT1R: A cholesterol consensus motif on AT1R is revealed»].

Λυκούργειο βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας επί θέματος Θεωρητικής Φυσικής, στους κυρίους Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Κωνσταντίνο Σιμσερίδη για την εργασία τους με τίτλο «Περιοδικά, οιονεί περιοδικά, μορφοκλασματικά, Kolakoski, και τυχαία δυαδικά πολυμερή: Ενεργειακή δομή και μεταφορά φορτίου» [«Periodic, quasiperiodic, fractal, Kolakoski, and random binary polymers: Energy structure and carrier transport»].

Bραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας που αφορά σε κλάδο της Χημείας, στον Νικόλαο Νικήτα για την εργασία του με τίτλο «Φωτοχημική σύνθεση ακεταλών με χρήση της θειουρίας του Schreiner ως καταλύτη» [«Photochemical synthesis of acetals utilizing Schreiner’s thiourea as the catalyst»].

Βραβείο Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για την βράβευση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας στην Οργανική Χημεία, στον Κωνσταντίνο Νεοχωρίτη για την εργασία του με τίτλο «Σύνθεση τετραζολο ινδολίων μέσω αντιδράσεων πολλών συστατικών» [«A multicomponent tetrazolo indole synthesis»].

Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, για την βράβευση μελέτης που να αφορά στο Ναυτικό μας ή γενικότερα στη θάλασσά μας, στον Ελευθέριο Σφακτό, Επικελευστή ε.α., για το βιβλίο του με τίτλο «Υπαξιωματικός και Πολεμικό Ναυτικό ….στο πέρασμα του χρόνου από τις Τριήρεις στις Φρεγάτες. Ιστορία Σχολών Υπαξιωματικών 1879-2020» (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, Αθήνα 2021).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο έργο «Ο Ναυτικός Αγώνας του 1821» (Αθήνα 2021), αποτέλεσμα συνεργασίας της ‘’Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος/Εθνικού Ιστορικού Μουσείου” με το ‘’Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»/Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης”, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Ιατρό Παθολόγο Δρ. Γεώργιο Θεοχάρη, ειδικευμένο στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας SOS ΙΑΤΡΟΙ που έχει ως αντικείμενό της την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών κατ’ οίκον, για το σύνολο του ανθρωπιστικού του έργου.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Δημήτριο Ι. Παπανικολάου, καθηγητή Δυναμικής και Τεκτονικής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντή του Εργαστηρίου Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων, για το έργο του «Geology of Greece» (Springer, 2021).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους Μανόλη Γ. Μαραγκάκη και Μιχάλη Ν. Μεταξά για τα δύο τρίτομα έργα τους, το πρώτο με τίτλο «Ουσιώδη Μαθηματικά» (τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Εκδ. Παπασωτηρίου, 2022) και το δεύτερο με τίτλο «Ουσιώδη Προβλήματα Στοιχειωδών Μαθηματικών» (τόμοι ΙΙ, ΙΙ, ΙΙΙ, Εκδ. Παπασωτηρίου, 2022).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Αντώνιο Μπαρτσιώκα, Ομότιμο Καθηγητή Φυσικής Ανθρωπολογίας & Παλαιοανθρωπολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τις ανακαλύψεις του στον τομέα της Παλαιοανθρωπολογίας και ειδικότερα για την από κοινού ανακάλυψη με τον Ισπανό Kαθηγητή Juan Luis Arsuaga ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι έπεφταν σε χειμερία νάρκη.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ, 1972), επίσημο εκπρόσωπο της Europa Nostra στην Ελλάδα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων επιτυχών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Ιωάννη Κορομβόκη, δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού 2mm του Σίδνεϋ, για την πολυετή προσφορά του στον ελληνισμό της Αυστραλίας και στην διατήρηση των δεσμών του με την Ελλάδα και την Ακαδημία Αθηνών.

Β΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Bραβείο Γ. Aθάνα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση της καλύτερης εκδεδομένης ποιητικής συλλογής νέου, κατά προτίμηση, ποιητού, στον Χάρη Ιωσήφ, για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «τῶν Στροφάδων ἐστίν – αντιγραφή» (Εκδόσεις Περισπωμένη, Αθήνα 2020).

Bραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση Έλληνα λυρικού ποιητού, για πρόσφατα δημοσιευμένη ποιητική συλλογή, στον Σάκη Σερέφα, για την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Κήτη – ένα ποίημα» (Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2021).

Bραβείο Eλένης Tιμ. Mυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Aνδρομέδας T. Mυκονίου και Tιμολέοντος Mυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα, ταλαντούχο, ο οποίος εξετάζεται από Eπιτροπή, στον πιανίστα Αναστάσιο-Αχιλλέα Ζαφειρόπουλο (γεν.1996).

Βραβείο Σπύρου Μοτσενίγου, που αθλοθέτησε η σύζυγός του Λίτσα Παπά-Μοτσενίγου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση διαπρέποντος Έλληνα μουσικού εκτελεστή, μουσικού ερμηνευτή, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας, μουσικολόγου, στον Δρα Μάριο Ιωάννου Ηλία, συνθέτη με διεθνή δράση (Ελλάδα, Κύπρος, Γερμανία, Αυστρία, Ιαπωνία κ.α.) και δημιουργό του επετειακού συμφωνικού έργου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που παρουσιάσθηκε στον χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς (27.09.2021)

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, απονεμόμενο στην καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασικής φιλολογίας (ελληνικής ή λατινικής), της τελευταίας τριετίας στον Ευάγγελο Αλεξίου, για το έργο του με τίτλο «Greek Rhetoric of the 4t Century BC. The Elixir of Democracy and Individuality», (Εκδ. DeGruyter, Berlin/Boston, 2020).

Βραβείο Ελένης & Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση δημοσιευμένου έργου, που θα αναφέρεται στην Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα, στην Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, για το έργο της με τίτλο «Η “άδηλος” ιστορία του ιατροφιλόσοφου Ευστάθιου. Επιστήμη και νεωτερικές ιδέες στη νοτιοανατολική Ευρώπη του όψιμου Διαφωτισμού» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2021).

Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παν. Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτότυπης, συνθετικής επιστημονικής μελέτης με θέμα από την Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στην Ευφροσύνη Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, για το έργο της με τίτλο «Κατάστιχον Περιουσίας του Δραγουμάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, Συμβολή στην έρευνα του υλικού, κοινωνικού και πνευματικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα» Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, (Εκδόσεις ΚΕΡΑΜΟΣ, Λευκωσία 2020).

Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ι.Λ.Ν.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, για τη βράβευση συλλογής γλωσσικού και διαλεκτικού υλικού της νεοελληνικής γλώσσας προερχομένης από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας ή και εκτός Ελλάδας, στον Μελέτιο Δρετουλάκη, για την ανέκδοτη μελέτη του που υπέβαλε με την ένδειξη «Ἒργου παιδείας εὐλογίαν φιλῶν» και τίτλο «Λεξικό ερμηνευτικό και ετυμολογικό του Ρεθυμνιώτικου γλωσσικού ιδιώματος».

Βραβείο εις μνήμην Όλγας Τσακατίκα-Δεσποτοπούλου, που αθλοθέτησε ο σύζυγός της ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για την ανά διετία βράβευση συγγράμματος αναφερομένου επί αρχαιολογικού θέματος ή από την ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, το οποίο θα κριθεί ως συμβολή στη επιστήμη του, στην Κατερίνα Παναγοπούλου, για το έργο της με τίτλο «The Early Antigonids: Coinage, Money, and the Economy», (The American numismatic society, New York, 2020).

Βραβείο Αυρηλίας Κομνηνού, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, εις μνήμην της κόρης της Μαίρης Κομνηνού-Αναγνωστοπούλου, απονεμόμενο σε Έλληνα αρχαιολόγο, για πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, επί αρχαιολογικών θεμάτων, στην Αναστασία Γιαγκάκη για την ανέκδοτη μελέτη που υπέβαλε με την ένδειξη «Οὐχ ὁ λόγος αὔξει την τέχνην περισσός ὤν, ἀλλ’αὐτά κοσμεῖ την τέχνην τά πράγματα» και τίτλο “Speaking ceramics: the bacini as containers of hidden messages and expressions of memory”.

Βραβείο της Κοινότητος Λίνδου-Ρόδου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, κατόπιν ευγενούς χορηγίας των Λινδίων αδελφών Γεωργίου και Βασιλείου Νικ. Παπαγαπητού, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, με θέμα από την ιστορία ή την αρχαιολογία της Λίνδου, στη Φωτεινή Ζερβάκη για τη μελέτη της με τίτλο «Two new chamber tombs of the late 11th-early 10th c. BC in Lindos. A first presentation».

Έπαθλο Βασιλείου Δημ. Κοντοδήμου, εις μνήμην της μητρός του Μαρίας Δημ. Χατζηβασιλείου – Κοντοδήμου και του αδελφού του Κωνσταντίνου Κοντοδήμου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης, δημοσιευμένης επιστημονικής μελέτης, με θέμα από την ιστορία, την αρχαιολογία και εν γένει τον πολιτισμό της Ηπείρου, στην Αγγελική Αγγέλη για το έργο της με τίτλο «Ἐκ Ζαγορίου Ἐν Ζαγορίῳ. Η συμβολή των Ζαγορίσιων στην Επανάσταση του 1821: Λόγιοι, Έμποροι, Φιλικοί» (Εκδόσεις Οσελότος, Ιωάννινα, 2022).

Βραβείο Δημητρίου Σταμ. Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 2.500 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης και εμπεριστατωμένης επιστημονικής μελέτης λαογραφικού -και κατά προτίμηση μουσικολογικού- περιεχομένου, που να αφορά στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, άλλως, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, στην Καλλιόπη Στάρα, για το έργο της με τίτλο «Τα δέντρα του τόπου μας. Μια συναρπαστική περιήγηση στα δέντρα της ελληνικής φύσης και στον πολιτισμό της!» (Αρτέον Εκδοτική, Αθήνα 2021).

Βραβείο εις μνήμην Ελένης Δημητριάτου-Ζαφείρα, που αθλοθέτησε ο σύζυγός της δικηγόρος Θωμάς Ζαφείρας, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα αναφερόμενο στην παρουσία και τη συμβολή της Ελληνίδας στο φεμινιστικό κίνημα από το 1821 μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στην ‘Αννα Καραμάνου για το έργο της με τίτλο «Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών SAPIENS 1821-2021» (Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2021).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στους γλύπτες Χρήστο Ρηγανά, Κυριάκο Ρόκο και Κώστα Δικέφαλο, σε αναγνώριση της μακράς και ξεχωριστής καλλιτεχνικής τους δημιουργίας με έμφαση στο παραδοσιακό υλικό του μαρμάρου.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στο Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, για την έκδοση του έργου με τίτλο «Ἡ Ἱστορία ἔχει πρόσωπο. Μορφές τοῦ 1821 στήν Ἑλλάδα τοῦ Ὄθωνα ἀπὸ τὸν βέλγο διπλωμάτη Benjamin Mary», Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου-Sylvia Ioannou Foundation, Εκδότης AdVenture Α.Ε., Αθήνα 2020 (ελληνική & αγγλική έκδοση)-Επιστημονική επιμέλεια, συντονισμός κα Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στις Μαρία Βακονδίου και Όλγα Γκράτζιου (επιμ.) για το δίτομο έργο τους «Η Γλυπτική στη Βενετική Κρήτη (1211-1669). Τόμος Α΄: Μελέτες, Τόμος Β΄: Lapidarium», Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2021).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Τερέζα Πεσμαζόγλου για το έργο της «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ. ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ» (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2021).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Δήμητρα Στασινοπούλου, για το έργο της «1821 – Η Ελληνική Επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες Μολδαβίας & Βλαχίας. Στα βήματα του Αλέξανδρου Υψηλάντη» (Ιδιωτική έκδοση, εκτός εμπορίου – διατίθεται δωρεάν- χορηγία της Imedica, Bucharest, Romania, 2021)

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην περιοδική επιστημονική έκδοση ‘’ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ” ιδρυθείσα το 1983 από τους Σπύρο Ασδραχά, Γεώργιο Ραγιά, Φίλιππο Ηλιού και επί των ημερών μας εκδίδεται υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Παναγιωτόπουλου.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο επτάτομο έργο με τίτλο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ. Έργα και Αλληλογραφία. Έργα: ΤΟΜΟΣ Α΄ Ποιητικά. Μέρος Πρώτο: Δημοσιευμένα, Μέρος Δεύτερο: Αδημοσίευτα., ΤΟΜΟΣ Β΄ Πεζά κείμενα. ΤΟΜΟΣ Γ΄ Ποικίλα. Αλληλογραφία: ΤΟΜΟΣ Α΄ 1813-1818. ΤΟΜΟΣ Β΄ 1819-1869 & αχρονολόγητες επιστολές. ΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (Επιμέλεια – Σχόλια Τόμου Α΄, Μέρους Α΄ Τόμου: Luigi Trenti, Ευριπίδης Γαραντούδης. Επιστημονική επιμέλεια των 6 τόμων: Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2021).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Olivier Descotes, πρώην Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, για την μακρά και εξόχως σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη πολιτιστικών και πνευματικών σχέσεων Γαλλίας και Ελλάδας.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ

Βραβείο αφηγηματικού πεζού λόγου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στην Μαρία Ηλιού για το βιβλίο της «Μια φιλία στη Σμύρνη» (Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, 2022).

Βραβείο δοκιμίου με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στη Βενετία Αποστολίδου για το βιβλίο της «Η λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο. Η συγκρότηση της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας (1942-1982)» (Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, 2022).

Βραβείο παιδικής λογοτεχνίας με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον Ευγένιο Τριβιζά για το βιβλίο του «ΟΧΙ! …Δεν θα μας μπείτε στη μύτη» (Εκδόσεις ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 2021).

Βραβείο ποίησης με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ στον ποιητή Τίτο Πατρίκιο.

Τιμητικές διακρίσεις, άνευ χρηματικού επάθλου, στους ποιητές Νάσο Βαγενά και Μιχάλη Γκανά για το σύνολο του έργου τους.

Έπαινος οίκοθεν στην Μιμή Ντενίση, σεναριογράφο (με τον κ. Martin Sherman) και πρωταγωνίστρια της ιστορικής, δραματικής ταινίας «Σμύρνη μου Αγαπημένη», βασισμένης στο ομώνυμο θεατρικό της έργο, που αναφέρεται στην περίοδο της καταστροφής της Σμύρνης το 1922 και δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.

Έπαινος οίκοθεν Νικόλαο Ψιλάκη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, για το σύνολο του έργου του στην ιστορική μυθιστοριογραφία.

Έπαινος οίκοθεν Νικόλαο Νικηταρίδη, μελετητή, συγγραφέα, αρθρογράφο και ποιητή, για το σύνολο του έργου του που αφορά στην συλλογή, καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του Ελληνισμού της Αιγύπτου.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, για πρωτότυπη έρευνα ή συνθετική εργασία, με θέμα: «H σχέση πρόθεσης και πράξης στη φιλοσοφική αντιμετώπιση της ανθρώπινης δραστηριότητας», στον Νίκο Ερηνάκη για το σύγγραμμά του με τίτλο «Αυθεντικότητα και Αυτονομία: από τη δημιουργικότητα στην ελευθερία», Φιλοσοφία (Εκδόσεις ΚΕΙΜΕΝΑ, Αθήνα 2020).

Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννη στη μνήμη της αδελφής του Έρσης, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα επιστήμονα για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών, στην Έλλη Χατζηγεωργίου για την ομότιτλη μελέτη της.

Δύο βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο, για τη βράβευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους: 1) στην Ουρανία-Νεφέλη Κάππου, δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο της ακριτικής Θύμαινας, στο νησιωτικό σύμπλεγμα Φούρνων, ανάμεσα από Ικαρία και Σάμο, και 2) στην Νικολέττα Πιτσά, δασκάλα στο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγαθονησίου, για το σύνολο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής της δράσης.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον καλαθοσφαιριστή Γιάννη Αντετοκούνμπο, για την εκτεταμένη φιλανθρωπική του δράση, η οποία αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής συνείδησης και ατομικής πρωτοβουλίας στον χώρο της κοινωνίας πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που αναλαμβάνει για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νέων στα Σεπόλια, την γειτονιά της Αθήνας όπου και ο ίδιος μεγάλωσε και ξεκίνησε την αθλητική του δραστηριότητα.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Ιωάννη Κ. Χασιώτη, Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το νεοεκδοθέν περισπούδαστο έργο του με τίτλο «Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου. Η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτήσεις της Ισπανίας (16ος – 17ος αι.)» (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2022).

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στη Βικτωρία Καρέλια, για το σύνολο της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς της, τη διαρκή υποστήριξή της στα γράμματα, τις τέχνες, την Ελληνική λαϊκή παράδοση με δωρεές σε σχολεία όλης της επικράτειας, σε οργανισμούς και σωματεία που επιδιώκουν αυτούς τους σκοπούς και ιδίως με τη «Συλλογή Βικτωρία Καρέλια» που εκτίθεται στο Μουσείο Παραδοσιακής Φορεσιάς στην Καλαμάτα.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Στέλιο Περράκη, ομότιμο Καθηγητή του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου και πρώην αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, για την υπερτριακονταετή ενεργό δράση του υπέρ της διδασκαλίας του Διεθνούς Δικαίου στη χώρα μας.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στο ‘’Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ” (ΣΟΚΠΑ, 1979), για το αξιόλογο εκδοτικό έργο του.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Ιωάννη Ποδιώτη, Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, για το θάρρος και για το πνεύμα αυτοθυσίας που επέδειξε, ακινητοποιώντας και αφοπλίζοντας τον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι σε υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, στις 16 Ιουλίου 2020.

Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Μιχάλη Πρωτοψάλτη, κάτοικο Κυθήρων, για τις ηρωικές προσπάθειές του, μαζί με άλλους Κυθήριους, στη διάσωση δεκάδων αλλοδαπών από βέβαιο πνιγμό, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2022, λόγω της θαλασσοταραχής και της ακραίας κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή ανοιχτά των Κυθήρων.

Έπαινος της Ακαδημίας στον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Αθηνών (ΣΔΥΑ, 1981), για την άνω των 40 χρόνων αδιάλειπτη συμβολή του στη διάδοση της άθλησης και την προσφορά του σε κοινωνικά θέματα.

Έπαινος της Ακαδημίας στην πρωτοποριακή στον χώρο του πολιτισμού ελληνική εταιρεία MUEVO Museum Evolution, η οποία ανέλαβε αφιλοκερδώς την εφαρμογή της μουσειογραφικής μελέτης της επιτυχημένης έκθεσης της Ακαδημίας με τίτλο «Αφηγήσεις Ελευθερίας. H Ακαδημία Αθηνών τιμά το 1821» και εν συνεχεία προχώρησε στη δωρεά έξι (6) προθηκών υψηλών τεχνικών και αισθητικών προδιαγραφών που χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση και θα παραμείνουν για τις εκθεσιακές ανάγκες της Ακαδημίας Αθηνών.

Εύφημος μνεία της Ακαδημίας στον Κωνσταντίνο Π. Αθανασάτο για το αδημοσίευτο έργο του «Ο Βίος, το Έργο και η Ακαδημία του Πλάτωνος».