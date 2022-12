Γιάννης Ραγκούσης: Παραληρηματική ανάλυση για το Μουντιάλ – «Η κυβέρνηση θα παρακολουθούσε τον… Μέσι»

Σε μια παραληρηματική «ανάλυση» για το Μουντιάλ την οποία επιχείρησε να τονίσει με στόμφο προχώρησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης από το βήμα της Βουλής. Στην τοποθέτησή του που θύμισε προσπάθεια να συγκρίνει κανείς μήλα με πορτοκάλια ο Γιάννης Ραγκούσης προσπάθησε να… εξηγήσει στο κοινοβούλιο για ποιον λόγο η Αργεντινή δεν θα κέρδιζε το Μουντιάλ 2022 αν η διοργάνωση διεξαγόταν στην Ελλάδα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τόσο σίγουρος, δε, για το ορθόν της «ανάλυσής» του που χρησιμοποίησε τη φράση «ούτε ένα στο εκατομμύριο» δεν θα κέρδιζε η Αργεντινή το Μουντιάλ σε μια τέτοια συνθήκη. Ο Γιάννης Ραγκούσης κατάφερε, μάλιστα, να βρει όχι έναν αλλά περισσότερους «λόγους» που κατά το δικό του σκεπτικό θα είχε αυτό το αποτέλεσμα για την ομάδα του Λιονέλ Μέσι, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο για «παρακολουθήση» του Αργεντίνου σούπερ-σταρ και «παρέμβαση μέσω Predator» στο VAR. Δείτε το παραλήρημα του Γιάννη Ραγκούση Η… ανάλυση Ραγκούση λέξη προς λέξη «Εάν ήσασταν διοργανωτές δεν υπήρχε μια στο εκατομμύριο να κέρδιζε η Αργεντινή και ο Μέσι το Μουντιάλ για παραπάνω από έναν λόγο Πρώτον διότι ο διαιτήτης θα ήταν “πιασμένος” από εσάς Δεύτερον γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην βάλετε την ΕΥΠ να τους παρακολουθήσει όταν ετοίμαζαν την ποδοσφαιρική τους τακτική. Θα πηγαίνατε και θα θέρατε τι έχουν σχεδιάζει για να το δώσετε στον αντίπαλο Τρίτον δεν υπήρχε μια στο εκατομμύριο πιθανότητα να μην βάλετε τον ποδοσφαιρικό Ντογιάκο και τον ποδοσφαιρικό Γεωργιάδη να απειλήσει με φορολογικούς ελέγχους τον Μέσι αν προσπαθούσε να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο Και αν όλα αυτά δεν έπιαναν κ. Οικονόμου, ξέρετε τι άλλο θα είχατε κάνει; Θα είχατε στήσει παρέμβαση μέσω του Predator στο VAR προκειμένου να μην μπορούν να δικαιωθούν μέσω αυτού». Ειδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑ Δύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά»

