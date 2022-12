Γκάλοπ Pulse: 8 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ – Κυριαρχία Μητσοτάκη σε άμυνα και οικονομία

Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει η Νέα Δημοκρατία 10 ημέρες μετά από το ξέσπασμα του Qatargate, στο οποίο εμπλέκεται η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή: Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ χάνει μία μονάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερός, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής. Η ΝΔ πλησιάζει δημοσκοπικά τα επίπεδα του 34,5% που είχε καταγράψει τον Σεπτέμβριο, μετά από την εμφάνιση Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, σύμφωνα με την μέτρηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, με αναγωγή επί των εγκύρων μετρήθηκε στις 8 μονάδες , με τη ΝΔ στο 34% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 26%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στο 10,5%, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό του από τον Ιανουάριο και την εκλογή Ανδρουλάκη – ωστόσο, από την δημοσκόπηση προκύπτει ότι η «ζημιά» από την υπόθεση της εμπλοκής Καϊλή στο Qatargate είναι σχετικά μικρή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, όμως έχει «πληγωθεί» η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται με απώλειες σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών στην διαχείριση των κρίσιμων θεμάτων. Παράλληλα, προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει από την συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει κι άλλο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων σχετικά με την ικανότητα διαχείρισης των κρίσιμων θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, της Άμυνας και της Οικονομίας έναντι του Αλέξη Τσίπρα, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα 11 μονάδα ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Είναι δε ενδιαφέρον το γεγονός ότι καταγράφεται το ίδιο ποσοστό – 39% – τόσο υπέρ της πρωθυπουργίας Μητσοτάκη όσο και υπέρ της τελευταίας εξαγγελίας του στη Βουλή για επιστροφή του 10% των αγορών τροφίμων για έξη μήνες. Σε ό,τι αφορά τις επιλογές των πολιτών ανάλογα με την αυτοτοποθέτησή τους στο πολιτικό στερέωμα, είναι ενδιαφέρον ότι ο πρωθυπουργός κυριαρχεί σχεδόν απόλυτα στον χώρο της Δεξιάς και της Κεντροδεξιάς , είναι πρώτος στον κεντρώο χώρο και διατηρεί σοβαρά ερείσματα ακόμα και στην Κεντροαριστερά, παρότι έχει δεχθεί δημοσκοπικό πλήγμα στον τομέα της διαφάνειας. Την ίδια στιγμή, ανεβασμένο καταγράφεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην παράσταση νίκης, αφού κερδίζει τέσσερις μονάδες και φτάνει στο 59%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει δύο μονάδες και καταγράφεται στο 25%, πράγμα που ωστόσο σημαίνει ότι υπάρχει ένας σημαντικός πυρήνας που εξακολουθεί να πιστεύει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δυνατότητες να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Σε ό,τι αφορά την επόμενη κυβέρνηση , το 41% εμφανίζεται να θέλει ΝΔ, είτε αυτοδύναμη είτε ως «κορμό» μίας κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ το 32% λέει το ίδιο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε όλη την δημοσκόπηση: Ειδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑ Δύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά»

