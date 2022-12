Δημοσκόπηση ALCO: Σχέσεις… οργής των νέων με την πολιτική και τα κόμματα Το δεύτερο μέρος της μέτρησης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha – Πρώτος ανεκπλήρωτος πόθος, περισσότερα ταξίδια για τους νέους από 17 ως 34 ετών Τον τρόπο που βλέπουν οι νέοι την πολιτική καταγράφει το δεύτερο μέρος της μέτρησης της ALCO για τον Alpha: Το 78% συμφωνεί ότι η σχέση με πολιτικά πρόσωπα βοηθά να έχεις καλύτερη μεταχείριση στις υποθέσεις με το Δημόσιο, ενώ τα κόμματα δημιουργούν τα λιγότερο θετικά συναισθήματα, πάνω από τα μέσα ενημέρωσης , την Αστυνομία, την Εκκλησία και τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Σημειώνεται ότι σχεδόν ένας στους δύο – 46% – δηλώνει ότι θα μπορούσε να παρανομήσει προκειμένου να βοηθήσει ένα πρόσωπο που αγαπά, ενώ σχεδόν εννέα στους δέκα συμφωνούν ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Την ίδια στιγμή, το 81% διαφωνεί στο ότι το σημαντικότερο στη ζωή είναι η επιτυχία με κάθε κόστος. Οι νέοι από 17 ως 34 ετών δηλώνουν παράλληλα ότι θα ήθελαν , αλλλά δεν μπορούν να ταξιδεύουν περισσότερο, να ξοδεύουν περισσότερο, να ζουν σε δικό τους σπίτι, να εργάζονται σε αντικείμενο που θέλουν και να ζούν με τον άνθρωπο που θέλουν. Δείτε την δημοσκόπηση: BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 16:54

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )