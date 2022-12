Εκλογές: Τα logistics που θέλουν… ζέστη και οι αποφάσεις του Μετσόβου για την άνοιξη

Το ένα μετά το άλλο τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν ότι ο χρόνος των εκλογών θα είναι συνδεδεμένος με καλύτερες καιρικές συνθήκες, παραπέμποντας προς την άνοιξη. Παρά τις επίμονες εισηγήσεις αρκετών πρωθυπουργικών συνεργατών και ανώτερων στελεχών της ΝΔ ότι ίσως οι εξελίξεις θα έπρεπε να επισπευστούν, ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται να «τσιμπάει». Σε αυτό συντείνει το γεγονός ότι οι μετρήσεις που παίρνει στα χέρια του ο πρωθυπουργός δείχνουν ότι, με τις αναγωγές, αλλά και τις σωστές κινήσεις στην προεκλογική σκακιέρα, η ΝΔ είναι στις παρυφές της αυτοδυναμίας. Αυτό ήταν το μήνυμα που δόθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά και τις τελευταίες κυλιόμενες έρευνες που ενσωματώνουν και την επίδραση της υπόθεσης της Εύας Καϊλή που μοιάζει να κοστίζει δημοσκοπικά στο ΠΑΣΟΚ, έστω και αν κανείς δεν είναι σίγουρος ότι αυτές οι απώλειες δεν θα είναι συγκυριακές για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα μέτρο, το MarketPass, το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τα μέσα Φεβρουαρίου, συνεπώς απαιτείται ακόμα χρόνος, ώστε το μήνυμα να φτάσει στους πολίτες και πιο συγκεκριμένα στην τσέπη τους που είθισται να είναι και ο αποφασιστικός παράγων της ψήφου. Κάπως έτσι, τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες περιορίζονται δραστικά. Ούτως ή άλλως, το σενάριο να στηθούν κάλπες μέσα στον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο ήταν ισχνό, με δεδομένο, μεταξύ άλλων, ότι κανείς δεν θέλει να πάρει το ρίσκο οι εκλογές να γίνουν σε μέρα με δριμύ ψύχος που μπορεί να κρατήσει κόσμο στο σπίτι. Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, είναι της άποψης ότι πρέπει να δρομολογηθούν ακόμα ορισμένες εκκρεμότητες και στη συνέχεια η χώρα να μπει και επισήμως σε προεκλογικό καθεστώς. Ο ίδιος, πάντως, μέχρι τότε θα συνεχίσει τις περιοδείες, προβάλλοντας το κυβερνητικό έργο σε περιφερειακό επίπεδο και με ειδική έμφαση σε περιοχές της βορείου Ελλάδος. Σημειωτέον, κυβερνητικά στελέχη κρατούσαν από τη χθεσινή επίσκεψη στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας, όχι απλώς τον πολύ κόσμο που πήγε στον πεζόδρομο της πόλης, αλλά την ικανοποίηση των αγροτών. Όλων τούτων δοθέντων, οι παρατηρητές της επικαιρότητας αρχίζουν να αναζητούν κατάλληλες ημερομηνίες μετά τα μέσα Μαρτίου και γενικώς…προς την κανονική άνοιξη, όχι τις παρυφές της. «Τα logistics δουλεύουν καλύτερα όταν ζεσταίνει ο καιρός», είπε χθες σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι στη Βουλή ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εκλογολόγος του Μαξίμου, Θεόδωρος Λιβάνιος. Ο δε Γιώργος Γεραπετρίτης εκτίμησε σε συνέντευξή του (ΣΚΑΪ) ότι το αρνάκι θα το φάμε με ησυχία (το Πάσχα πέφτει 16 Απριλίου). Μια παράμετρος που πρέπει να συνεκτιμηθεί, πάντως, είναι ότι είναι δύσκολο να γίνουν εκλογές εν μέσω Πανελλαδικών, ήτοι τον Ιούνιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, κρατά τα χαρτιά του κλειστά, περιμένοντας τις μέρες ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όταν θα βρεθεί στο Μέτσοβο προς… αναστοχασμό. Το βράδυ του Σαββάτου, όταν βρέθηκε στο σπίτι του στενού του φίλου Σπήλιου Μανιά και της συζύγου του Άννα Ροκοφύλλου, η οποία πολιτεύεται στην Α’ Αθηνών, αλλά δεν έκανε κανέναν από τους παριστάμενους σοφότερους για τις προθέσεις του. Την τελευταία φορά που πήρε τα βουνά με…ατζέντα σκέψης, πάντως, το 2019, ο βουνίσιος αέρας έφερε την κ. Σακελλαρόπουλου. Τώρα, κανείς δεν ξέρει. Ειδήσεις σήμερα Επίθεση Μενέντεζ σε Ερντογάν: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των F-16, να σταματήσει τις υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο Μουντιάλ 2022: Αργία σήμερα στην Αργεντινή για το «πάρτι» της κατάκτησης του Μουντιάλ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες GNTM 5: Ενός κακού… Μύρια έπονται, η τελική 5αδα – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )