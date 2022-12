Ελληνοτουρκικά: Το Βερολίνο επιβεβαιώνει τη συνάντηση Μπούρα με Καλίν – «Θ’ ακολουθήσουν κι άλλες επαφές»

Το Βερολίνο επιβεβαίωσε τη συνάντηση που είχαν την Παρασκευή ανώτατοι διπλωματικοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Τουρκία, όχι όμως και το περιεχόμενο. Η γερμανική κυβέρνηση παραδέχτηκε πάντως δια του εκπροσώπου της ότι το Βερολίνο είχε παρασκηνιακό ρόλο. Στην συνάντηση, την οποία αποκάλυψε το «Πρώτο Θέμα», μετείχαν η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού, Άννα-Μαρία Μπούρα και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας και σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ιμπραχίμ Καλίν. Παρών στη συνάντηση ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του Γερμανού καγκελάριου, Γενς Πλέτνερ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, αναφέρει η Deutsche Welle. Μετά από σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Παπά προς τον εκπρόσωπο του Γερμανού καγκελαρίου, Στέφεν Χεμπεστράιτ, αναφορικά με τη συνάντηση και το περιεχόμενό της, ήρθε η επιβεβαίωση της διεξαγωγής της έπειτα από γερμανική πρωτοβουλία, χωρίς ωστόσο αναφορές στο περιεχόμενο των συνομιλιών, διότι καλύπτονται από εμπιστευτικότητα. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έγινε μια τέτοια συνάντηση, αλλά το περιεχόμενο αντίστοιχων συνομιλιών είναι απόρρητο κι αυτό είναι λογικό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος εκφράστηκαν πολύ θετικά απέναντι στο γερμανικό ερώτημα, κατά πόσο μια τέτοια συνάντηση θα ήταν χρήσιμη. Η συνάντηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε και αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες αντίστοιχες επαφές» ανέφερε συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με το αν η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μια νέας γερμανικής διαμεσολαβητικής πρωτοβουλίας, ο Στέφεν Χέμπεστραϊτ απάντησε: «Αυτό ελπίζουμε. Θα ακολουθήσουν κι άλλες επαφές, αλλά όλα τα υπόλοιπα παραμένουν εμπιστευτικά». Τους τελευταίους μήνες, σημειώνει η Deutsche Welle, η καγκελαρία αλλά και το γερμανικό υπoυργείο Εξωτερικών έχουν πολλές φορές εκφράσει την άποψη ότι η Γερμανία θα μπορούσε να συνδράμει με εποικοδομητικό τρόπο στον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, εφόσον βέβαια οι δύο χώρες το επιθυμούν. Επιπλέον, τόσο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς όσο και η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ έχουν υποστηρίξει ξεκάθαρα την Ελλάδα (αμφότεροι κατά τη διάρκεια επίσκεψή τους στην Ελλάδα) απέναντι στην τουρκική επιθετική ρητορική καταδικάζοντας την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ήταν δηλώσεις που φέρονται να είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν. Γερμανική διαμεσολάβηση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είχαμε και το «θερμό» καλοκαίρι του 2020 με πρωτοβουλία της τότε καγκελαρίου Άγκελας Μέρκελ, όταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν φτάσει σε σημείο επικίνδυνης κλιμάκωσης. Ειδήσεις σήμερα: «Θα με σκότωνε» – Θύμα ξυλοδαρμού η βαφτιστήρα του Τριαντάφυλλου από σύντροφό της Ντιλέκ Ιμάμογλου: Ποια είναι η «πρώτη κυρία» της Κωνσταντινούπολης που δεν φοβάται τον Ερντογάν Μπραντ Πιτ για το φιλί με τη Μάργκοτ Ρόμπι στο «Babylon»: «Πότε θα είχα την ευκαιρία να το κάνω ξανά;»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )