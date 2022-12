Επίθεση Μενέντεζ σε Ερντογάν: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των F-16, να σταματήσει τις υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο Ο Αμερικανός γερουσιαστής ζήτησε μέχρι και την απομάκρυνση όλων των κατοχικών δυνάμεων από την Κύπρο – Τι είπε για τις σχέσεις της Τουρκίας με Ιράν και Ρωσία Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις απειλές του Τούρκου προέδρου εναντίον της Ελλάδας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ έκανε φύλλο και φτερό τον πρόεδρο της Τουρκίας και απαίτησε να σταματήσει όλες τις επιθετικές και παράνομες ενέργειες του στην ευρύτερη γειτονιά: “Απαιτώ από τον Ερντογάν να σταματήσει όλες τις υπερπτήσεις πάνω από την Ελλάδα”, υπογράμμισε ο γερουσιαστής. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων – τόνισε ο κ. Μενέντεζ, δεν θα εγκρίνω καμία πώληση των F-16 για την Τουρκία μέχρι να σταματήσει την επιθετική εκστρατεία της σε ολόκληρη την περιοχή, προσθέτοντας με ειρωνεία ότι πρόκειται για μέλος του ΝΑΤΟ που απειλεί ευθέως να στοχοποιήσει την Αθήνα! «Έχουμε δει τον Ερντογάν να αμφισβητεί επανειλημμένα την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας», ανέφερε. Το καλοκαίρι, πρόσθεσε, έστειλε μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τα ελληνικά νησιά. Οι απειλές για πλήγμα εναντίον της Αθήνας ταιριάζουν σε ένα μοτίβο τουρκικών παράνομων διεκδικήσεων στην επικράτεια της Ελλάδας, τόνισε, υπογραμμίζοντας την απόφαση του να μην επιτρέψει την πώληση των F-16. Σύμφωνα με την Λένα Αργύρη δημοσιογράφο ο γερουσιαστής Μενέντεζ ήταν «Καταπέλτης» στη Γερουσία: «εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά Έρντογαν/ζήτησε τερματισμό υπερπτήσεων στο Αιγαίο κ απομάκρυνση όλων των κατοχικών δυνάμεων από Κύπρο/είπε όχι σε πώληση F16/ζήτησε αποτροπή επέμβασης Συρια/δίκαιες εκλογές». Καταπέλτης ο @SenatorMenendez στη Γερουσία/εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά Έρντογαν/ζήτησε τερματισμό υπερπτήσεων στο Αιγαίο κ απομάκρυνση όλων των κατοχικών δυνάμεων από Κύπρο/είπε όχι σε πώληση F16/ζήτησε αποτροπή επέμβασης Συρια/δίκαιες εκλογές pic.twitter.com/QKwRJ5nrLQ— Lena Argiri (@lenaargiri) December 19, 2022 Ο Αμερικανός γερουσιαστής σε tweet του νωρίτερα είχε αναφερθεί στην απειλούμενη πυραυλική επίθεση του Ερντογάν στην Αθήνα και τους δεσμούς του Τούρκου προέδρου με τον Πούτιν, κάνοντας λόγω για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου τις οποίες χαρακτήρισε εκτός από ανησυχητικές και εντελώς απαράδεκτες. Headed to the @DSenFloor to address Erdogan’s threatened missile strike on Athens. Erdogan’s growing ties to Putin, pursuit of repressive & anti-democratic norms, & violations of international law are not only disturbing – they are totally unacceptable. https://t.co/bycY8nq4lx— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 19, 2022 «Οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις ενέργειες του Ερντογάν. Οσοι πιστεύουν ότι απλως πουλά νταηλίκι , ας δούνε ότι τα ίδια έλεγαν και για τον Πούτιν και τώρα έχουμε πόλεμο στην Ευρώπη», σημείωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής. Τα βασικότερα σημεία της ομιλία Μενέντεζ: Ο πρόεδρος Ερντογάν απείλησε με πυραυλική επίθεση την Ελλάδα. Και είπε προς τους Έλληνες – επί λέξει – «Θα γίνει, αν δεν μείνετε ήσυχοι». Ένα μέλος του ΝΑΤΟ απειλεί ευθέως να στοχεύσει την Αθήνα, μία πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ μια εσκεμμένη επίθεση σε άμαχους συνιστά έγκλημα πολέμου. Ήρθα λοιπόν εδώ κύριε Πρόεδρε για να καταδικάσω τις πρόσφατε ενέργειες του Τούρκου προέδρου που δεν είναι μόνο ανησυχητικές αλλά και απολύτως απαράδεκτες. Επί χρόνια ο Ερντογάν εφαρμόζει καταπιεστικές και αντιδημοκρατικές πολιτικές στο εσωτερικό της χώρας του και στο εξωτερικό. Ο Ερντογάν έχει φυλακίσει και φιμώσει ακτιβιστές υπέρ της Δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι που έχουν φυλακιστεί στην Τουρκία είναι οι περισσότεροι από κάθε άλλο σημείο στον κόσμο Η κυβέρνησή του εξακολουθεί να κρύβει την αλήθεια για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, διώκοντας ιστορικούς και συγγραφείς. Το 2008 ένας από τους δημοσιογράφους που έγραψε για την Γενοκτονία δολοφονήθηκε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Για την ανάμειξη του Ενρτογάν στη σύρραξη Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας, σημείωσε: Δεν συνιστά έκπληξη που ο Ερντογάν συναντήθηκε το καλοκαίρι με τους Προέδρους του Ιράν και της Ρωσίας, δύο από πλέον βίαιους δικτάτορες του κόσμου. Δείτε απλά τους ηγέτες με τους οποίους συνεργάζεται. Είναι επειδή έχει τις ίδιες απόψεις για τον κόσμο με αυτούς. Για την Κύπρο: Πενήντα χρόνια μετά την τουρκική παράνομη κατοχή της Κύπρου ο Ερντογάν εξακολουθεί να στήνει διαιρέσεις στο νησί. Πέρυσι πρότεινε το άνοιγμα των Βαρωσίων για να αυξήσει την τουρκική επιρροή. Και τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Ερντογάν απείλησε να ενισχύσει τον δυναμικότητας ήδη 40.000 τουρκικό στρατό στην Κύπρο Σίγουρα ο Ερντογάν «παρακολουθεί» τον Πούτιν στις παράνομες προσαρτήσεις τμημάτων της Ουκρανίας. Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο» BEST OF NETWORK 19.12.2022, 16:05 19.12.2022, 17:21 19.12.2022, 10:46 19.12.2022, 11:32 19.12.2022, 22:39 19.12.2022, 17:19

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )