Εύα Καϊλή – La Repubblica: Ο Παντζέρι της έδινε οδηγίες μέσω Τζιόρτζι για τις επαφές με το Κατάρ

Φως στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση πίσω από το Qatargate ρίχνουν οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της La Repubblica για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το τρίγωνο Αντόνιο Παντζέρι-Φραντσέσκο Τζιόρτζι-Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στο οποίο η ιταλική εφημερίδα, όπως και η Le Soir, αποκαλύπτουν ότι η Εύα Καϊλή παραδέχθηκε πως όχι μόνο έδωσε οδηγίες στον πατέρα της για να ξεφορτωθεί τα χιλιάδες ευρώ που βρίσκονταν στο σπίι της αλλά και ότι γνώριζε για τις ενέργειες του Παντζέρι και τις βαλίτσες με τα μετρητά, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής που θεωρείται «εγκέφαλος» της ομάδας, έδινε μέχρι και οδηγίες στην Εύα Καϊλή για το πώς να συμπεριφέρεται στις επαφές με τους εκπροσώπους του Κατάρ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «η Εύα Καϊλή κατηγορείται “ότι παρενέβη προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Κατάρ, έχοντας συναντηθεί με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ” ειδικά με οδηγίες του Παντζέρι. Ο Παντζέρι “έδινε εντολές” αναφέρεται στο κατηγορητήριο, “μέσω του συντρόφου της”». Για να γίνει ακόμα πιο σαφές, μάλιστα, το πώς λειτουργούσε η ομάδα ο Παντζέρι εμφανίζεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να λέει στον Τζιόρτζι: «Η Εύα πρέπει να σταματήσει να μιλάει ολλανδικά. Πες της να σταματήσει». Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει η La Reppublica, και δεδομένης της συμπεριφοράς της κυρίας Καϊλή, στη δικογραφία αναφέρεται ότι συνελήφθη «γιατί προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε θέματα ασφαλείας» καθώς το κύκλωμα των Παντζέρι-Τζιόρτζι «θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στην ισορροπία της δημοκρατίας». Η εκτίμηση των εισαγγελικών αρχών είναι ότι τόσο η Εύα Καϊλή όσο και ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι δεν έχουν πει όλα όσα γνωρίζουν και είναι πεπεισμένοι, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ήταν στο επίκεντρο του σχεδίου της κλίκας Παντζέρι. «Η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι βελγικές αρχές είναι ότι η ομάδα είχε “επενδύσει” στην Καϊλή» αναφέρει η La Repubblica προσθέτοντας ότι «για να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Μαρόκου και του Κατάρ η ομάδα των Παντζέρι και Τζιόρτζι επηρέαζε τις συναντήσεις των μελών της επιτροπής και της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». «Υπό αυτή την έννοια επανέρχονται ιστορίες για τις ενέργειες του Παντζέρι μέσα στο κόμμα των ευρωπαίων σοσιαλιστών καθώς η Ελλάδα δεν εδικαιούτο θέση αντιπροέδρου αλλά μετά από “σκληρή” δουλειά ειδικά από Ισπανούς κοντά στην αντιπρόεδρο Ιράτχε Γκαρσία, οδήγησαν στην εκλογή της Εύας Καϊλή επιβεβαιώνοντας ότι όλα όσα αποκαλύπτονται για το Qatargate έχουν ιταλικό χρώμα με τους Βέλγους να κάνουν λόγο για την “Operàtion Mezzo”» προσθέτει η La Repubblica. H ομολογία της Καϊλή Η ιταλική εφημερίδα, όπως και η βελγική Le Soir, παρουσιάζει και την ομολογία της Εύας Καϊλή στον εισαγγελέα Μισέλ Κλεζ. «Είναι αλήθεια, γνώριζα για τις δραστηριότητες του κ. Παντζέρι. Και γνώριζα ότι στο σπίτι μου υπήρχαν βαλίτσες με χρήματα» εμφανίζει η ιταλική εφημερίδα να λέει η Εύα Καϊλή προσθέτοντας ότι «ενδεχομένως να μην μπορούσε να κάνει διαφορετικά καθώς από τη στιγμή που οι Βέλγοι αστυνομικοί της χτύπησαν την πόρτα, έδσωε οδηγίες στον πατέρα της να κρύβει τα χρήματα». Η ιταλική εφημερίδα, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα, αναφέρει, επίσης, ότι η Εύα Καϊλή «προσπάθησε να ενημερώσει τον Παντζέρι και άλλους δύο ευρωβουλευτές για την εν εξελίξει έρευνα» εξηγώντας για ποιον λόγο αποφασίστηκε η σύλληψη της Ελληνίδας ευρωβουλευτή «ξεπερνώντας» την ασυλία της. Ειδήσεις σήμερα O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» Le Soir: Η Καϊλή ομολόγησε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα 750.000 ευρώ Χάρι και Μέγκαν ζητούν συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια και περιμένουν… συγγνώμη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )