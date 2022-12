Εύα Καϊλή – Le Soir: Oμολόγησε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα 750.000 ευρώ

Σε μια σημαντική αποκάλυψη για την Εύα Καϊλή, λίγα 24ωρα πριν να κριθεί από το προδικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες (την Πέμπτη) το αν θα παραμείνει στη φυλακή για το Κατάρ-gate, προχωρά την Τρίτη (20/12) η εφημερίδα Le Soir αναφέροντας ότι η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα λεφτά που ήταν στο σπίτι της. Υπενθυμίζεται ότι οι Βέλγοι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον πατέρα της Εύας Καϊλή με 600.000 ευρώ σε μετρητά μέσα σε βαλίτσα έξω από ξενοδοχείο των Βρυξελλών και στη συνέχεια, αφού πλέον έκριναν ότι η Εύα Καϊλή δεν προστατεύεται από την ασυλία των ευρωβουλευτών, πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της και βρήκαν άλλα 150.000 ευρώ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη Le Soir, η Εύα Καϊλή παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα χρήματα. «Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι έδωσε οδηγίες στον πατέρα της να κρύψει τα λεφτά» αναφέρει, σύμφωνα με το δημοσίευμα ο εισαγγελέας Διαφθοράς, Μισέλ Κλέζ, που ηγείται των ερευνών για το Qatargate, στο έγγραφο για τη σύλληψη της Εύας Καϊλή στις 9 Δεκεμβρίου. «Είπε ότι γνώριζε στο παρελθόν την δραστηριότητα του συντρόφου της (σ.σ. του Φραντσέσκου Τζιόρτζι) με τον κ. Παντζέρι και ότι βαλίτσες με μετρητά είχαν περάσει από το διαμέρισμά της» προσθέτει ο Βέλγος εισαγγελέας. Το ίδιο αναφέρει και η La Repubblica αναφέροντας ότι η Εύα Καϊλή είπε «είναι αλήθεια, γνώριζα για τις δραστηριότητες του κ. Παντζέρι και γνώριζα ότι στο σπίτι μου υπήρχαν βαλίτσες με χρήματα» Κατά το δημοσίευμα «όταν η αστυνομία έκανε την επιχείρηση σε βάρος του συντρόφου της, η Εύα Καϊλή πανικοβλήθηκε. Εκτός από το να δώσει οδηγίες στον πατέρα της για να κρύψει γρήγορα ένα τμήμα των χρημάτων, η πρώην παρουσιάστρια “προσπάθησε να προειδοποιήσει και τον Παντζέρι και άλλους δύο ευρωβουλευτές για την έρευνα”» χωρίς στο δημοσίευμα που επικαλείται το έγγραφο του εισαγγελέα να αναφέρει ποιοι ήταν αυτοί οι δύο Ευρωβουλευτές. Η Le Soir αναφέρει, επίσης, ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι παραδέχθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ότι ήταν μέρος μιας ομάδας που χρησιμοποιήθηκε από το Μαρόκο και το Κατάρ για να επηρεάσει τους Ευρωπαίους. «Τα έκανα όλα για χρήματα που δεν χρειαζόμουν» ήταν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η La Repubblica, τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Τζιόρτζι για να παραδεχθεί τις σε βάρος του κατηγορίες – ξέπλυμα χρήματος, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά. «Αφού κατέρρευσε μπροστά στους αξιωματούχους των Βρυξελλών, ο Τζιόρτζι παραδέχθηκε ότι είχε ενεργήσει παράνομα και δήλωσε μετανιωμένος» είχε αναφέρει η ιταλική εφημερίδα. «Νιώθω προσβεβλημένος που έχετε πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Είμαι ο μόνος που ακολουθεί τους κάνονες;» ήταν η αντίδραση του Βέλγου συνηγόρου της Εύας Καϊλή, Αντρέ Ριζόπουλου. Ομολογία και από τον Παντζέρι Στο δημοσιεύμα αναφέρεται, επίσης, ότι ο Αντόνιο Παντζέρι, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» της κλίκας που έστησε το Κατάρ-gate «έδωσε επίσης οδηγίες στον Τζιόρτζι σχετικά με τη σύντροφό του» με τη Le Soir να επικαλείται τηλεφωνικές υποκλοπές. Μετά τη σύλληψή του και τον εντοπισμό στο σπίτι του 600.000 ευρώ σε μετρητά ο Παντζέρι, γράφει η βελγική εφημερίδα, υποχρεώθηκε εν μέρει να παραδεχθεί την εμπλοκή του στο σκάνδαλο που σόκαρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Αρνήθηκε ότι ο ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα ήταν αποδέκτης των δώρων από το Κατάρ, παραδέχθηκε εν μέρει τα γεγονότα» για τη διαφθορά και τις παρέμβασεις υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου, γράφει ο εισαγγελέας Κλεζ στο έγγραφο για τον Παντζέρι. Ενωμεταξύ στον «χορό» των ερευνών μπαίνει και η Europol η οποία την Δευτέρα ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείοιυ ότι συμμετέχει «για να στηρίξει τις βελγικές έρευνες» σχετικά με το Qatargate. Το προηγούμενο διάστημα οι βελγικές εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι στις έρευνες συμμετέχει και η Eurojust ειδικά στο σκέλος όσων συμβαίνουν στην Ιταλία. Ειδήσεις σήμερα Επίθεση Μενέντεζ σε Ερντογάν: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των F-16, να σταματήσει τις υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο Μουντιάλ 2022: Αργία σήμερα στην Αργεντινή για το «πάρτι» της κατάκτησης του Μουντιάλ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες GNTM 5: Ενός κακού… Μύρια έπονται, η τελική 5αδα – Δείτε βίντεο

