ΗΠΑ για την παροχή των S-300 της Κρήτης στην Ουκρανία: Κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της To Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγνώρισε ότι υπάρχει γενική ομοφωνία στο δυτικό στρατόπεδο για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας και τονίζει ότι η Ελλάδα έχει δείξει την υποστήριξή της Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, ξεκαθάρισε ότι η παράδοση ενός αμυντικού συστήματος στην Ουκρανία αποτελεί μια απόφαση που αφορά την χώρα που το κατέχει. Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να προσφέρουν ανταλλάγματα ώστε να διευκολύνουν τις χώρες που επιθυμούν να προσφέρουν αμυντικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal σχετικά με την ενδεχόμενη αποστολή των S-300 της Κρήτης στην Ουκρανία και την αντικατάσταση τους από το αμερικανικό σύστημα Patriot, ο κ. Πράις υπογράμμισε ότι «κάθε χώρα θα πρέπει να αποφασίσει μόνη της τι είναι σε θέση να προετοιμάσει και να παράσχει στην Ουκρανία. Και σίγουρα εκτιμούμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχει δείξει την υποστήριξή της. Υπήρξαν περιπτώσεις που μερικές φορές αναφερθήκαμε σε αυτές δημόσια. Ίσως θυμάστε ότι στις πρώτες μέρες αυτής της σύγκρουσης, η Σλοβακία πήρε την απόφαση να παράσχει το σύστημα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία. Ήμασταν σε θέση να υποστηρίξουμε την διευκόλυνση αυτής της συνεισφοράς, καλύπτοντας τις ανάγκες της Σλοβακίας. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου χώρες το κάνουν αυτό και δεν το συζητάμε δημοσίως, αλλά εξετάζουμε τρόπους μέσω της άμεσης παροχής βοήθειας για την ασφάλεια στην Ουκρανία, τα περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουμε παράσχει από την αρχή αυτή της κυβέρνησης ή σε ορισμένες περιπτώσεις τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να παρέχουμε σε άλλες χώρες, ώστε αυτές με τη σειρά τους να μπορούν να παρέχουν τον (αμυντικό) εξοπλισμό και τις προμήθειες τους στην Ουκρανία». Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναγνώρισε ότι υπάρχει γενική ομοφωνία στο δυτικό στρατόπεδο για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας και συνεπώς είπε ότι αναζητούνται τρόποι για την καλύτερη θωράκιση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας. Όπως σημείωσε, «πάντα παραπέμπουμε στις (σχετικές) χώρες σε ότι έχει να κάνει με οποιαδήποτε συνεισφορά που κάνουν ή που ενδέχεται να κάνουν στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας, αλλά σίγουρα αναγνωρίζουμε τη βαθιά απειλή που αντιμετωπίζει η Ουκρανία από αέρος, και αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν και οι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται φυσικά και η Ελλάδα. Είναι πάντα ένα θέμα συζήτησης όταν μιλάμε με τους Ουκρανούς εταίρους μας σχετικά με το τι χρειάζονται για να προστατεύσουν από αέρος τους ανθρώπους και την χώρα τους. Ήταν ένα θέμα συζήτησης στην υπουργική διάσκεψη του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα. Και έτσι, συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να βοηθήσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα την Ουκρανία να προστατεύσει τον πληθυσμό και να προστατεύσει την ευρύτερη υποδομή της από αυτού του είδους τις επιθέσεις».

