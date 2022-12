Η Ντόρα Μπακογιάννη κέρδισε προσφυγή κατά Καμμένου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Υπέρ της προσφυγής της Ντόρας Μπακογιάννη κατά του Πάνου Καμμένου για το γεγονός ότι είχε επικαλεστεί την ασυλία του προκειμένου να μην επιτρέψει στην ελληνική δικαιοσύνη να εξετάσει μήνυση σε βάρος του για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπόθεση αφορούσε προσβολές από τον Πάνο Καμμένο, τον Ιούλιο του 2018, κατά της αξιοπρέπειας της Ντόρας Μπακογιάννη και της μνήμης του Παύλου Μπακογιάννη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ντόρα Μπακογιάννη «από την βολική θέση του υπουργού-υβριστή τον ξετρύπωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδικάζει την τότε κυβερνητική πλειοψηφία των ΣυριζΑνελ για την ποινική ασυλία που παρανόμως του παρείχε». Σύμφωνα με την ίδια, μάλιστα, μετά την απόφαση αυτή «εφ’εξής, κάθε υβριστής υπουργός θα λογοδοτεί για τις ύβρεις του έναντι των Ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, όπως συμβαίνει για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Χωρίς ασυλία, χωρίς προστασία της πλειοψηφίας». Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου «κρίθηκε ότι η συμπεριφορά του Πάνου Καμμένου προς την κυρία Μπακογιάννη δεν σχετιζόταν με τις δραστηριότητες ή τον ρόλο του ως υπουργός και βουλευτής. Επομένως το δικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση για άρση της ασυλίας του Πάνου Καμμένου παρεμπόδισε την πρόσβαση της κυρίας Μπακογιάννης στο δικαστήριο κατά παράβαση του άρθρου 6, παρ.1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου». Διαβάστε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Διαβάστε την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη «Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και στα δικαστήρια. Όταν τον Ιούλιο του 2018 προσέβαλε την αξιοπρέπειά μου και την μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, ο Πάνος Καμμένος κρύφτηκε ο ίδιος πίσω από την υπουργική του ασυλία για να μην επιτρέψει στην Ελληνική δικαιοσύνη να εξετάσει την μήνυσή μου για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση διά του τύπου. Από την βολική θέση του υπουργού-υβριστή τον ξετρύπωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταδικάζει την τότε κυβερνητική πλειοψηφία των ΣυριζΑνελ για την ποινική ασυλία που παρανόμως του παρείχε. Εφ’εξής, κάθε υβριστής υπουργός θα λογοδοτεί για τις ύβρεις του έναντι των Ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, όπως συμβαίνει για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα». Ειδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑ Δύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )