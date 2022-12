Κατρίνης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν πιέζεται, δεν εκβιάζεται»

Απάντηση σε όσα είπε ο πρωθυπουργός για το ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, έδωσε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής. «Το ΠΑΣΟΚ δεν πιέζεται, δεν εκβιάζεται, δεν έχει ανάγκη να αποδείξει την υπευθυνότητά του έναντι της χώρας. Δεν προσφέρεται ως βολικός εταίρος, επειδή θέλουν να κυβερνήσουν ανεξέλεγκτα αυτοί που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, αυτοί που δεν έχουν ούτε μία θετική πρόταση να καταθέσουν», σημείωσε ο κ. Κατρίνης. Ακολούθως τόνισε ότι το πρόβλημα τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκροτημένες, ρεαλιστικές προγραμματικές προτάσεις – «αυτό δηλαδή που δεν έχουν οι ίδιοι», όπως είπε. Επισήμανε ότι στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός προχώρησε σε μια απρέπεια: «Επιχείρησε να παραλληλίσει το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Καμμένο, ξεχνώντας ότι ο κ. Καμμένος αναδείχθηκε βουλευτής όταν στην θέση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης». «Προφανώς, ξέχασε επίσης ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τον κ. Καμμένο ήταν στο αντιμνημονιακό στρατόπεδο και υπόσχονταν εύκολες λύσεις την περίοδο 2010-2011». «Το μίσος του κ. Μητσοτάκη απέναντι στο ΠΑΣΟΚ έχει ιστορικό και οικογενειακό υπόβαθρο», τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης, σημειώνοντας ότι «αν ο κ. Μητσοτάκης δεν σέβεται το ΠΑΣΟΚ, οφείλει να σέβεται το ότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ενός κόμματος, με το οποίο το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει μεγάλες διαφορές. Οι ηγέτες, όμως, της Νέας Δημοκρατίας, στη πλειοψηφία τους, συμπεριφέρονταν πάντα με ευπρέπεια και δεν είχαν διολισθήσει στις αντιδημοκρατικές και καθεστωτικές πρακτικές, παρακολουθώντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους αλλά και όχι μόνο». Στη συνέχεια, ο κ. Κατρίνης, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών, τόνισε: «Μπορεί να υπάρξει συναίνεση ή ανοχή με κάποιον που έστησε ή ανέχθηκε ένα παρακρατικό μηχανισμό παρακολουθήσεων, με κάποιον που έχει απλώσει πέπλο προστασίας για τους ενόχους αυτού του σκανδάλου;». Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ έκανε ειδική αναφορά στη συνάντηση της διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού με τον σύμβουλο της τουρκικής προεδρίας, λέγοντας: «την πληροφορηθήκαμε από τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως έγινε και με τη συνάντηση του καλοκαιριού του 2020 στο Βερολίνο». Και σημείωσε: «Προφανώς, ο κύριος πρωθυπουργός θεωρεί προσωπική του υπόθεση την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και τον ελληνικό λαό». Ανέφερε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι διαλόγου με την Τουρκία, αλλά η ατζέντα αυτού του διαλόγου δεν μπορεί να είναι οι ανιστόρητες τουρκικές διεκδικήσεις εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. «Η ελληνική εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας είχε πάντα σταθερές. Σταθερές που τις σεβάστηκαν όλες οι κυβερνήσεις. Εύχομαι και ελπίζω να μην παραβιαστούν από αυτή την κυβέρνηση», τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης. Ειδήσεις σήμερα: Δολοφονία στο Μαρούσι – Η γνωριμία στο Tinder, η προδοσία και η αιματηρή κατάληξη

