Μητσοτάκης: Στα 18 δισ. τα έσοδα από τη μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού «Πετύχαμε τον στόχο μας να διερύνουμε την τουριστική περίοδο» ανέφερε ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού – «Οι εργαζόμενοι δικαιούνται έξτρα μπόνους από την επιτυχία» Στεφανία Σούκη 20.12.2022, 18:52 Για τη μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού το 2022 που λειτουργεί ως πυροδότης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία κι επιτυγχάνει σταδιακά τη διεύρυνση της περιόδου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον απολογισμό της φετινής χρονιάς στον κλάδο, προσθέτοντας ότι και το 2023 οι «προοπτικές του κλάδου είναι λαμπρές» «Οδεύουμε σταδιακά προς μία σεζόν 12 μηνών και έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να το κάνουμε πράξη και αν υπάρχει ένας τομέας όπου οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν πιστά την αλήθεια είναι ο τουρισμός, με μετρημένα έσοδα και αφίξεις. Τα δεδομένα φέτος μπορούν ανεπιφύλακτα να μας επιτρέψουν να μιλάμε για επιτυχία και μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού. Οι αφίξεις έως το τέλος της χρονιάς θα είναι στο 88% του αριθμού ρεκόρ του 2019 έως το τέλος της χρονιάς, ενώ οι εισπράξεις περίπου τα ίδια, ίσως και υψηλότερα κι έτσι από τα 15 δισ. ευρώ που προβλέπονταν ως έσοδα για το 2022 θα προστεθούν τουλάχιστον επιπλέον 3 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πόρους για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, για την ίδια την κοινωνία. Ο τουρισμός ενισχύει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αεροπορικές μέχρι πολλές μικρότερες επιχειρήσεις ενοικίασης καταλυμάτων και λοιπών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί πολλούς τομείς, από τον πρωτογενή τομέα, μέχρι τις μεταφορές και την εστίαση. Αρα ο τουρισμός είναι ένας πυροδότης ανάπτυξης για πολλούς και για πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος τομέας συμβάλλει σημαντικά στην μεγέθυνση του εθνικού μας προϊοντος, την απασχόληση και τις επενδύσεις γιατί πολλά από τα επενδυτικά σχέδια αφορούν τον κλάδο. Ο τουρισμός αποτελεί πεδίο ενεργοποίησης δημοσίων, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών κεφαλαίων που αν υπολογισθούν και τα τραπεζικά κεφάλαια ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ». Παρακολουθήστε την εκδήλωση Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι υπήρξε όλο το προηγούμενο διάστημα μία προσπάθεια συστηματικής στήριξης του κλάδου ειδικά στην περίοδο της πανδημίας. «Πήραμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις, πάνω από 3 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε τουριστικές επιχειρήσεις με στόχο να φέρουμε καινούρια εργαλεία, να πληρωθούν οι μισθοί των εργαζομένων ώστε να διατηρηθεί το προσωπικό στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να πάρουμε ορισμένα ρίσκα όπως για παράδειγμα ότι ανοίξαμε νωρίς το 2020 την τουριστική μας αγορά σε συνθήκες πρωτόγνωρες σε μία Σαντορίνη άδεια τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς. Δεν είχαμε εμβόλια, είχαμε ελάχιστα τεστ, χρησιμοποιήσαμε κάποιους έξυπνους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και καταφέραμε και ανοίξαμε, έχοντας το 25% των εσόδων του 2019 και κρατώντας τον τουριστικό κλάδο ζωντανό. Το 2021, οπότε και ήρθαν τα εμβόλια είχαμε άλλα ζητήματα για το πώς θα μπορούσαν να έρχονται οι επισκέπτες και τότε ήρθε η πρόταση για το ψηφιακό πιστοποιητικό στην Ευρώπη ώστε να διευκολύνονται οι τουρίστες να ταξιδέψουν τη θερινή σεζόν του 2021. Καταφέραμε να έχουμε μία σχετικά αποδεκτή τουριστική περίοδο φθάνοντας τα έσοδα στο 50% των αντίστοιχων του 2019. Και ήρθε η φετινή χρονιά ολικής επαναφοράς για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι είχαμε μεγάλες δυσκολίες, με τον πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, με έκρηξη τιμών, πληθωρισμού, ενεργειακού κόστους. Παρά ταύτα ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να κάνει τη μεγάλη επιστροφή. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βλέπει κανείς πολλούς τουρίστες ακόμη και τώρα. Πετύχαμε την επέκταση της τουριστικής περιόδου κι αυτό είναι πια μία κατάκτηση για τον ελληνικό τουρισμό. Δεν έτυχε, πέτυχε. Πολλές αεροπορικές έχουν επεκτείνει το πρόγραμμα για τη δύσκολη περίοδο από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο και βέβαια η κρουαζιέρα έχει κι αυτή διευρύνει την τουριστική περίοδο με 5000 αφίξεις φέτος, περισσότερες του χρόνου. Οδεύουμε σταδιακά προς μία σεζόν 12 μηνών και έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που είναι τουριστικά παρθένες και αναξιοποίητες. Όμως αυτή η σεζόν των 12 μηνών δεν πρέπει να αφορά μόνο τους επισκέπτες αλλά και τους συμπολίτες μας γιατί και ο εσωτερικός τουρισμός έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αναγεννά περιοχές που έχουν δοκιμαστεί, όπως τους κατοίκους της Εύβοιας μετά τις πυρκαγιές, τους Σαμιώτες μετά το σεισμό, αλλά και ακριτικά νησιά. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Ολους» θα τρέξει και το 2023, θα υπάρξει μία ακόμη κλήρωση, στα τέλη Ιανουαρίου -ίσως και νωρίτερα».Το 2023 Το 2023 αναμένεται να είναι μία χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό μας, παρά τις πιέσεις και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. «Εχουμε μπροστά μας καλές προοπτικές, τις οποίες όμως καλούμαστε να κατακτήσουμε ενεργοποιώντας τις δικές μας δυνάμεις, χωρίς να δείξουμε κανένα σημάδι εφησυχασμού, με πρώτο στοίχημα τις υποδομές, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους δρόμους, τα δίκτυα σε 26 προορισμούς με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα αλλά και στον ψηφιακό τομέα. Επιπλέον, ακολουθούμε και επιλογές που δίνουν πράσινο χρώμα στη φιλοξενία, με κριτήρια βιωσιμότητας και νέες πρακτικές στους προορισμούς με πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και ενεργειακής αυτονομίας. Βασικό στοίχημα και είναι η διεύρυνση της περιόδου: Στην κατηγορία «Ηλιος και Θάλασσα» η Ελλάδα είναι (και σωστά) τρίτος προορισμός παγκοσμίως, όμως είναι η ώρα η χώρα μας να πάρει τη θέση που της αξίζει και σε άλλες κατηγορίες όπως το city braek, ο χειμερινός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός κ.τ.λ.. Oλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν και αυτό σημαίνει παράλληλες δράσεις από την Πολιτεία, με απαραίτητη τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα -γιατί τελικά αυτός είναι που επενδύει σημαντικά- αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση που θα πρέπει να φροντίζει για τις υποδομές. Θα πρέπει επιπλέον να επενδύσουμε περαιτέρω σε ψηφιακές δεξιότητες και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η συνεργασία με την Google». Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ρύθμισης των πλατφορμών βαρυχρόνιας μίσθωσης, «ζήτημα όπου σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάποιους νέους κανόνες» καθώς επίσης και στην πολύ σημαντική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο: «Θα πρέπει ο κλάδος να έχει καλά εκπαιδευμένους εργαζόμενους αλλά και ευχαριστημένους κι εδώ είναι μια μεγάλη επιτυχία του κλάδου με την πρόσφατη υπογραφή της συλλογικής σύμβασης. Θα πρέπει και οι λίγες εξαιρέσεις των κακών πρακτικών να εξαλειφθούν και οι επιχειρήσεις του τουρισμού να μη διστάζουν να δίνουν έξτρα μπόνους στους εργαζομένους μετά από μία καλή σεζόν. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κι αυτοί να δικαιούνται μέρισμα από την επιτυχία. Βασίλης Κικίλιας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Σοφία Ζαχαράκη Εχουμε βάλει τα θεμέλια και τις βάσεις, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε τον ελληνικό τουρισμό και με την στήριξη των επαγγελματιών του τουρισμού θα μπορέσουμε και το 2023 να έχουμε μία χρόνια μεγάλης επιτυχίας για τον κλάδο και την ελληνική οικονομία». Κικίλιας: Συνεχίζονται οι θετικές επιδόσεις του καλοκαιριού Από την πλευρά του ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε ότι είναι πραγματικότητα η μεγάλη επιστροφή του ελληνικού τουρισμού φέτος, «όπου δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάστηκαν πολύ εποικοδομητικά. Θα έχουμε έσοδα πάνω από 18 δισ. ευρώ φέτος, πλέον των 3 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο του προϋπολογισμού και αυτό σε μία χρονιά που δεν ήταν ανέφελη, αφού τα είχε όλα- από τον κορωνοϊό και τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τις ….τσούχτρες». Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία, αν ληφθεί υπόψη ότι το 88% των προμηθειών των διατροφικών και αγροδιατροφικών προϊόντων στα ξενοδοχεία, με βάση τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος προέρχονται από την ελληνική γή, ενώ χιλιάδες εμπορικά καταστήματα σε τουριστικούς προορισμούς είδαν διψήφιο ποσοστό αύξησης από το 2019. «Στον κλάδο των επενδύσεων και των κατασκευών αρκετά projects προέρχονταν και συνεχίζουν να προέρχονται από τον τουρισμό αλλά και στο κομμάτι των υποδομών. Ο πολλαπλασιαστής του τουρισμού είναι πάνω από 2,6, άρα με έσοδα 18 δισ. ευρώ φέτος είναι εύλογα τα οφέλη στην οικονομία». Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ακόμη ότι οι θετικές επιδόσεις του καλοκαιριού συνεχίζονται και αυτή την περίοδο με απευθείας πτήσεις ακόμη και τώρα από τις ΗΠΑ, ενώ «για τον Οκτώβριο έχουμε 34,13% αύξηση του τζίρου των καταλυμάτων και 18,1% του τζίρου της εστίασης. Ο ΕΟΤ έκανε καμπάνια φέτος για πρώτη φορά 12 μήνες για χειμερινό, θερινό τουρισμό, city break πολύ υψηλού επιπέδου κ.α., κάτι που αποδεικνύεται στην πράξη από τα βραβεία». Επιπλέον, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην αύξηση της κρουαζιέρας αλλά και την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού ενώ «για πρώτη φορά μετά από πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα «τρέξει» πρόγραμμα συν-διαφήμισης με αεροπορικές για το Νοέμβριο έως και το Μάρτιο, με 8 αεροπορικές εταιρείες που θα πετούν αυτούς τους μήνες εκτός από τους υπόλοιπους σε όλη την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο ήταν οι μοναδικές χώρες στην Ευρώπη που είχαν αύξηση αεροπορικών πτήσεων φέτος». Η υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι το τρίπτυχο για τον κλάδο θα είναι «ποιότητα, ισορροπία -χρονική και γεωγραφική-, βιωσιμότητα» με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με ενίσχυση και από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Το 2022 ήταν μια άλλη χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας, με τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης, της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, όμως καταφέραμε να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις αεροπορικές αφίξεις του 2019 και να ξεπεράσουμε τα νούμερα στις βασικές τουριστικές αγορές μας σε Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία και να αυξήσουμε τη Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη. Είναι μία συλλογική επιτυχία», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη. Στην εκδήλωση για τον απολογισμό του 2022 μίλησαν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, στον τομέα του χειμερινού τουρισμού και των ορεινών ξενοδοχείων, των χιονοδρομικών κέντρων και της διοργάνωσης αγώνων ορεινού τρεξίματος και ποδηλάτου, του κλάδου των ξεναγών, του εμπορίου, του οινοτουρισμού. Ενδεικτικά, ο κ. Βασίλης Ιωσηφίδης, ιδιοκτήτης ορεινού ξενοδοχείου στο Ζαγόρι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είδαμε μετά από δύο χρόνια εσωτερικού εγκλεισμού τον κόσμο να επιστρέφει. Ηταν η πρώτη χρονιά που είδαμε πολύ κόσμο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο με επισκέπτες που μιλούσαν όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αυτό που κυνηγάει η ελληνική κυβέρνηση είναι να έχουμε καλές αεροπορικές συνδέσεις και το χειμώνα, θα πρέπει επίσης και η τοπική αυτοδιοίκηση να παρέχει καλές υποδομές στους χειμερινούς προορισμούς κι ένα πλαίσιο που αρμόζει σε μία καλή φιλοξενία, ενώ εμείς από την πλευρά μας, το πιο δύσκολο «βουνό» που έχουμε να περάσουμε είναι το ενεργειακό κόστος, για την αντιμετώπιση του οποίου θα χρειαστεί και η έμπρακτη υποστήριξη της Πολιτείας». Ειδήσεις σήμεραΠροκαταρκτική εξέταση για τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου πυγμάχου O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» Επανεξετάζεται η πορεία των Ρομά στη Θεσσαλονίκη – «Φοβάται επεισόδια» ο πατέρας του 16χρονου Στεφανία Σούκη 20.12.2022, 18:52 BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 16:54

