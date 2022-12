Σακελλαροπούλου: Στις φυλακές Κορυδαλλού η Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Άκουσε τα κάλαντα από τη χορωδία των κρατουμένων Μικροί και μεγάλοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί της και να ανταλλάξουν ευχές – Δείτε φωτογραφίες Τη σημασία της εκπαίδευσης μέσα στις φυλακές και ως εφόδιο για την κοινωνική επανένταξη υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την επίσκεψή της στα σχολεία που λειτουργούν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού. Η κυρία Σακελλαροπούλου άκουσε τα κάλαντα από τη χορωδία των κρατουμένων, στα πλαίσια μιας συγκινητικής γιορτής, όπου μικροί και μεγάλοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί της και να ανταλλάξουν ευχές. Εξέφρασαν, επίσης, την χαρά και την συγκίνησή τους για αυτή την επίσκεψη και πρόσφεραν χειροποίητα γλυκά και δώρα στην Πρόεδρο, θέλοντας να την ευχαριστήσουν για την τιμή που τους έκανε να παρευρεθεί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με τους κρατούμενους και εξήρε τη σημασία της εκπαίδευσης μέσα στις φυλακές, επισημαίνοντας ότι αποτελεί και εφόδιο για την κοινωνική τους επανένταξη, ενώ παράλληλα άκουσε με προσοχή το αίτημά τους για τη δημιουργία Λυκειακής δομής, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και μετά το Γυμνάσιο. Στη σημασία της μεταγυμνασιακής δομής αναφέρθηκε και η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η οποία συνεχάρη το σωφρονιστικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και τους ίδιους τους κρατουμένους για την πρόοδό τους. Ειδήσεις σήμερα: Αλμυρός: Συμμορία 13χρονων έκανε bullying σε συμμαθητή τους – Είπαν ψέματα ότι τους απείλησε ο πατέρας του με καραμπίνα Δολοφονία στο Μαρούσι – Η γνωριμία από το Tinder, η προδοσία και η αιματηρή κατάληξη Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουμε μια φυσιολογική ερωτική ζωή» Best of Network 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 16:54

