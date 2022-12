Σπυράκη: Πλήρωσε 21.240 ευρώ στο ευρωκοινοβούλιο για τις αμοιβές που πήρε παρατύπως ο συνεργάτης της

Σπυράκη: Κατέθεσα το ποσό των 21.240 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περίοδο 2016-2020 H ανάρτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ στα κοινωνικά δίκτυα Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα προχώρησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, μετά τις αποκαλύψεις για αμοιβές εξαιταίας των οποίων έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας της. «Κατέθεσα το ποσό των 21.240 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της στο Instagram. Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Σπυράκη: «Κατέθεσα χθες, με άρνηση της ευθύνης μου και έγγραφη δήλωση επιφύλαξης για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου, το ποσό των 21.240 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μην υπάρχει καμία διαφορά του προϋπολογισμού του γραφείου μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περίοδο 2016-2020». BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 14:00

