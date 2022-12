Στον ΣΥΡΙΖΑ η Αγγελική Αδαμοπούλου – Το καλωσόρισμα Τσίπρα Η Αγγελική Αδαμοπούλου εξελέγη με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, από το οποίο αποχώρησε τον Μάρτιο εν μέσω αιχμών για τη λειτουργία του Γεωργία Σαδανά 20.12.2022, 14:49 Στην κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντάσσεται από σήμερα η ανεξάρτητη βουλευτης, Αγγελική Αδαμοπούλου. «Η Αγγελική Αδαμοπούλου συστρατεύεται στην κοινή μας προσπάθεια να φέρουμε μια ώρα αρχύτερα την πολιτική αλλαγή και τη δικαιοσύνη Παντού» ανέφερε σε ανάρτηση του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας: «Καλωσόρισες, Αγγελική, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία!» Η Αγγελική Αδαμοπούλου συστρατεύεται στην κοινή μας προσπάθεια να φέρουμε μια ώρα αρχύτερα την πολιτική αλλαγή και τη δικαιοσύνη παντού. Καλωσόρισες, Αγγελική, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία! pic.twitter.com/J8GARmCcgJ— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) December 20, 2022 Υπενθυμίζεται ότι η κ. Αδαμοπούλου εξελέγη με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη, από το οποίο αποχώρησε τον Μάρτιο εν μέσω αιχμών για τη λειτουργία του. Ειδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑ Δύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» Γεωργία Σαδανά 20.12.2022, 14:49 Best of Network 20.12.2022, 14:00 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 10:30

