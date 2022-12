Στο σκαμνί η Wells Fargo: Πληρώνει πρόστιμο 3,7 δισ. δολάρια για κακοδιαχείριση δανείων και αποζημιώνει 16 εκατ. καταναλωτές

Η εποπτική αρχή διέταξε την τράπεζα να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άλλα 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση 16 εκατομμύρια πελατών.

Το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών των ΗΠΑ επέβαλε την Τρίτη στη Wells Fargo & Co το μεγαλύτερο αστικό πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η εποπτική αρχή, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον διακανονισμό κατηγοριών σχετικά με εκτεταμένη κακοδιαχείριση δανείων αυτοκινήτων, υποθηκών και τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως μεταδίδει το Reuters η υπηρεσία εποπτείας των καταναλωτών διέταξε την τράπεζα να καταβάλει αστικό πρόστιμο ύψους 1,7 δισ. δολαρίων και άλλα 2 δισ. δολάρια για την αποκατάσταση περισσότερων από 16 εκατομμύρια λογαριασμών καταναλωτών που επηρεάστηκαν από τις παραβιάσεις, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή σε ανακοίνωσή της.

Η τράπεζα επέβαλε παράνομα χρεώσεις και τόκους σε δάνεια αυτοκινήτων και υποθήκες, ενώ προέβη σε αδικαιολόγητη κατάσχεση αυτοκινήτων και επέβαλε παράνομες χρεώσεις υπερανάληψης, μεταξύ άλλων θεμάτων, ανέφερε η CFPB.

«Η Wells Fargo έκανε μια εταιρική υποτροπή που θέτει το ένα τρίτο των αμερικανικών νοικοκυριών σε κίνδυνο ζημίας», δήλωσε ο διευθυντής της CFPB, Rohit Chopra σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πρόσθεσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν εάν θα εφαρμόσουν πρόσθετους περιορισμούς στην τράπεζα πέραν του ανώτατου ορίου περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,95 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το 2018, το οποίο ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου διορθωθούν τα προβλήματα της εταιρείας.

Οι μετοχές της Wells Fargo σημείωναν πτώση περίπου 1% στις συναλλαγές αργά το πρωί.

Σημαντικό ορόσημο

Η Wells Fargo δήλωσε ότι ο διακανονισμός θα επιλύσει ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και αρκετά χρόνια και σημείωσε σε ανακοίνωσή της ότι έχει «επιταχύνει τις διορθωτικές ενέργειες και την αποκατάσταση» από το 2020.

«Αυτή η εκτεταμένη συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο έργο μας για να μετασχηματίσουμε τις πρακτικές λειτουργίας της Wells Fargo και να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα ζητήματα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Charlie Scharf, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

Το πρόστιμο για την Wells Fargo είναι το τελευταίο σε μια σειρά ενεργειών που υπογραμμίζουν την πιο επιθετική στάση της CFPB υπό την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η αντιμετώπιση της εταιρικής υποτροπής έχει αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα για τον Μπάιντεν. Πέρυσι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε μια σειρά αλλαγών πολιτικής με στόχο την αποτροπή της επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς.

Η Wells Fargo έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές ενέργειες επιβολής που έχουν ληφθεί από την CFPB και άλλες τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές για παραβιάσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας. Επί του παρόντος υπάρχουν εννέα υποθέσεις κατά της εταιρείας.

Η Wells Fargo παραμένει επίσης υπό ένα πρωτοφανές ανώτατο όριο περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,95 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και υποθέσεις με τις ρυθμιστικές αρχές που απορρέουν από ένα σκάνδαλο πωλήσεων που ξέσπασε δημοσίως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Το 2020, το Office of the Comptroller of the Currency (OCC) απαγόρευσε στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Wells Fargo, John Stumpf, την είσοδο στον τραπεζικό κλάδο και του επέβαλε πρόστιμο 17,5 εκατ. δολαρίων για να διευθετήσει τις κατηγορίες ότι απέτυχε να θέσει τέρμα στην παραβατική συμπεριφορά.

Η διοικητική ομάδα και το διοικητικό συμβούλιο της Wells Fargo έχουν αλλάξει δραματικά από τότε, εφαρμόζοντας νέα κίνητρα και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Ο Scharf ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος το 2019, το τέταρτο πρόσωπο που ηγείται της Wells Fargo από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Ο Chopra σημείωσε ότι η συμφωνία δεν προβλέπει καμία ασυλία για κανένα άτομο, αν και οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία τρία χρόνια και σήμερα είμαστε μια διαφορετική εταιρεία», δήλωσε ο Scharf. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να κάνουμε το σωστό για τους πελάτες μας».

Οι δικαστικές διαφορές, η αποκατάσταση των πελατών και τα ρυθμιστικά θέματα «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά πρόσθετα έξοδα τα επόμενα τρίμηνα», ανέφερε η Wells Fargo.