Τουρκία: Παρουσίασαν χάρτες με την νέα εμβέλεια του πύραυλου Ταϊφούν που ζήτησε ο Ερντογάν Ευθυγραμμισμένα με την προκλητική γραμμή Ερντογάν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης Τη «σκυτάλη» των προκλήσεων από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τον πύραυλο Ταϊφούν πήραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τα οποία υπηρετώντας τη «γραμμή» της προπαγάνδας δεν δίστασαν να παρουσιάσουν χάρτες με τη νέα εμβέλεια του πυραύλου. Όπως φαίνεται στον χάρτη με τη νέα εμβέλεια ο πύραυλος θα φτάνει μέχρι την «καρδιά« της Ευρώπης, την Αίγυπτο αλλά και τον αραβικό κόλπο. «Υπακούοντας» στις απαιτήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η εμβέλεια του πυραύλου να ξεπεράσει τα 560 χλμ. και να φτάσει τα 1.000 χλμ., τα τουρκικά ΜΜΕ επιχείρησαν να οπτικοποιήσουν τα κελεύσματα του προέδρου της Τουρκίας. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp6froupjj5t) Η αναφορά του Ερντογάν στο νέο βεληνεκές του Ταϊφούν έγινε μόλις χθες, Δευτέρα (19/12) το βράδυ με τον Τούρκο πρόεδρο να αναφέρει χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας τα λόγια του με την απειλή του «θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ»: «Τι μας λένε; Πως οι τρελοί οι Τούρκοι έρχονται. Ειδικά για τον πύραυλο Ταϊφούν, μας ανακοίνωσαν πως η εμβέλειά του φτάνει στα 560 χιλιόμετρα. Δεν το βρήκαμε αρκετό και είχαμε σχετική συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα. ‘Ποιά είναι η τελική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε;’, ρώτησα. Θα φτάσουμε στα 1.000 χιλιόμετρα. Αυτό δεν κάνει τους Έλληνες να χοροπηδούν;» Θέλοντας, μάλιστα, να κάνει πιο ξεκάθαρες τις απειλές του, ο Ερντογάν συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα δεν πρέπει να τα βάζει μαζί μας. Τους είπαμε ότι μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, και μπορούμε να το αποδείξουμε. Αν δεν συμμορφωθούν και δεν σταματήσουν να προκαλούν στο Αιγαίο, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Εμείς δεν έχουμε καμία διαμάχη με εσάς στο Αιγαίο». Ειδήσεις σήμερα O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» Le Soir: Η Καϊλή ομολόγησε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα 750.000 ευρώ Χάρι και Μέγκαν ζητούν συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια και περιμένουν… συγγνώμη Best of Network 20.12.2022, 10:00 20.12.2022, 08:44 19.12.2022, 22:23 19.12.2022, 11:32 20.12.2022, 08:57 19.12.2022, 13:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )