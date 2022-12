Υπουργείο Εξωτερικών: Στην Αλβανία αύριο ο Νίκος Δένδιας Θα συναντηθεί με την ομόλογό του Όλτα Τζάτσκα – Γεύμα προς τιμήν του θα παραθέσει ο Έντι Ράμα Στην Αλβανία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη αύριο Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντήσει την Αλβανίδα ομόλογό του Όλτα Τζάτσκα (Olta Xhaçka), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Oι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση και, στη συνέχεια, θα λάβουν χώρα διευρυμένες συνομιλίες. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο περί ώρα 11:10. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα (Edi Rama), θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του υπουργού Εξωτερικών. Οι συζητήσεις αναμένεται να εστιάσουν στην πορεία των διμερών σχέσεων σε ευρύ φάσμα τομέων, σε τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Κατά την παραμονή του στα Τίρανα, ο κ. Δένδιας θα επισκεφθεί το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο, καθώς και το Αλβανοαμερικανικό σχολείο «Πρωταγωνιστές», το οποίο λειτουργεί υπό το ίδρυμα «Πνοή Αγάπης» της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Αλβανία τον Οκτώβριο του 2020 και τον Μάιο του 2022, ενώ η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας επισκέφθηκε την Ελλάδα στις αρχές Δεκεμβρίου. Ειδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑ Δύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 16:54

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )