Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Πιερρακάκης: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη τα δίκτυα 5ης γενιάς «Στόχος είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στο τραπέζι του ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου επί των νέων τεχνολογιών» τόνισε ο υπουργός Χαιρετίζοντας την ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Διαδικτύου των Πραγμάτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στη νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση με τον νόμο υπ’ αριθ. 4961 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών», το περασμένο καλοκαίρι. Σημείωσε ότι κυβερνητικός στόχος είναι «η Ελλάδα να βρίσκεται στο τραπέζι του ευρωπαϊκού δημόσιου διαλόγου επί των νέων τεχνολογιών και να συνεισφέρουμε σε αυτόν με ιδέες και προτάσεις» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθούν οι βασικές υποδομές, όπως τα δίκτυα 5ης γενιάς, οι οποίες «συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και διευρυμένη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών». Στο πλαίσιο των εργασιών τής εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου, άλλοι θεσμικοί φορείς και στελέχη του ιδιωτικού τομέα, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία που «διασφαλίζουν την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις σύγχρονες τεχνολογίες» και στα οποία περιλαμβάνονται το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε ευέλικτα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Τους τρόπους με τους οποίους η νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επηρεάσει τις ΜμΕ ανέδειξε, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης ο οποίος έκανε την εκτίμηση σχετικά με τις τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (“Internet of Things – IoT”) ότι γίνονται πιο προσιτές και «οι ΜμΕ μπορούν να πλέον να τις αξιοποιήσουν ώστε να διασφαλίσουν υψηλότερη κερδοφορία και βιωσιμότητα της λειτουργίας τους». Ειδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑ Δύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος O Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 16:54

