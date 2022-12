Χρηματιστήριο Αθηνών: Μπρος… πίσω ο Γενικός Δείκτης – Ράλι 4% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε οριακές μεταβολές, κλείνοντας σχεδόν αμετάβλητη στις 915 μονάδες – Αρνητικά πρόσημα στις τράπεζες, μικτές τάσεις στα blue chips – Ασθενική η συναλλαγματική δραστηριότητα Συνεχείς εναλλαγές προσήμων και trading σε στενό εύρος ήταν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να αποτιμούν τόσο την κίνηση – έκπληξη της ιαπωνικής κεντρικής τράπεζας, όσο και τις ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν απουσίασαν και τα επιλεγμένα στηρίγματα, με τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αναδεικνύεται στην απόλυτη «πρωταγωνίστρια». Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Τρίτης, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση κατά 0,11% και διαμορφώθηκε στις 915,51 μονάδες, χάνοντας σχεδόν μία μονάδα σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (916,48 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε επτά μονάδες (από 910,65 έως 917,39 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται μόλις στα 33,5 εκατομμύρια ευρώ. Στάσιμες οι τράπεζες, «πέταξε» η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ο τραπεζικός κλάδος ακολούθησε την ευρύτερη στασιμότητα της αγοράς, καθώς τερμάτισε στο -0,07% και τις 631 μονάδες. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, ενδεικτικά, υποχώρησε στο -0,7% και τα 3,7 ευρώ, ενώ κατά 0,1% μειώθηκε η μετοχή της Πειραιώς, η οποία έκλεισε στο 1,37 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εurobank σημείωσε οριακή άνοδο στο +0,1% και το 1,03 ευρώ, με τη μετοχή της Alpha Bank να κινείται στο +0,4% και το 0,99 ευρώ. Πιο αναλυτικά: Alpha Bank +0,40% 0,9978 ευρώ Eurobank +0,10% 1,038 ευρώ Εθνική Τράπεζα -0,75% 3,725 ευρώ Πειραιώς -0,07% 1,3725 ευρώ Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-0,26% και 2.220 μονάδες), η μετοχή της Coca – Cola απώλεσε 1% και οπισθοχώρησε στο όριο των 22,3 ευρώ, ενώ η μετοχή της Jumbo κατέγραψε σημαντική κάμψη κατά 1,7% και επιστρέφει στα 15,5 ευρώ. Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, από την πλευρά της, περιορίστηκε στο -1,7% και τα 6,5 ευρώ, με τις μετοχές των ΟΤΕ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Ελλάκτωρ να χάνουν από τουλάχιστον 1,2%. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτοξεύθηκε στο +4% και τα 10,4 ευρώ, λαμβάνοντας ώθηση από τις πληροφορίες για το deal πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου της Τέρνα Ενεργειακή (+1%). Η μετοχή της Viohalco, παράλληλα, αυξήθηκε κατά 1,9% και ανέκτησε τα 4 ευρώ, με τις μετοχές των Aegean – Lamda Development να εμφανίζουν κέρδη πέριξ του 1,5%. Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,63% και 1.383 μονάδες), η μετοχή της Κρι – Κρι ξεχώρισε αρνητικά στο -2,8% και τα 6,1 ευρώ, ενώ η μετοχή της Πλαίσιο διευρύνθηκε στο +2% και τα 3 ευρώ. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στη μετοχή της Attica Group, η οποία για 5η σερί συνεδρίαση έκανε άλμα της τάξης του 10%, χάρη στο deal Πειραιώς – MIG. Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 55 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 49 μετοχές κινήθηκαν πτωτικά, ενώ 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 64,7 δισ. ευρώ, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τη Δευτέρα. Οι μετοχές με τον μεγαλύτερο ημερήσιο τζίρο ΟΤΕ -1,35% 4,5 εκατ. ευρώ Motor Oil +0,28% 4 εκατ. ευρώ ΟΠΑΠ -0,38% 3,1 εκατ. ευρώ Mytilineos -0,26% 2,1 εκατ. ευρώ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +4% 1,9 εκατ. ευρώ Τέρνα Ενεργειακή +1,09% 1,8 εκατ. ευρώ Eurobank +0,10% 1,7 εκατ. ευρώ Alpha Bank +0,40% 1,6 εκατ. ευρώ Εθνική Τράπεζα -0,75% 1,3 εκατ. ευρώ Jumbo -1,77% 1,2 εκατ. ευρώ Μεταξύ 900 και 920 μονάδων ο Γ.Δ. Η Λεωφόρος Αθηνών συνέχισε τα μπρος-πίσω, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται εδώ και αρκετές ημέρες σ’ ένα στενός εύρος διακυμάνσεων μεταξύ των 900 και των 920 μονάδων. Κι αυτό, ενόσω οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις εξελίξεις γύρω από τα επιτόκια και την οικονομία. Οι κεντρικές τράπεζες σε Ευρώπη και ΗΠΑ προχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ παράλληλα προανήγγειλαν και νέες παρεμβάσεις εντός του 2023, γεγονός το οποίο έρχεται να υπονομεύσει τη δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, σε μια κίνηση – έκπληξη, η Τράπεζας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε τα πρώτα βήματα ομαλοποίησης της υπερχαλαρής νομισματικής πολιτικής, αυξάνοντας τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν έντονες αναταράξεις στις αγορές της Ασίας. Αυτή η εξέλιξη, αναμφίβολα, επηρεάζει και την αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου της Ελλάδας να αυξάνεται κατά 7 μονάδες βάσης και να διαμορφώνεται στο 4,4%, το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου 1,5 μήνα. Από την άλλη πλευρά, στηρίγματα στη Λεωφόρο Αθηνών εξακολουθούν να παρέχουν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του 9μηνου, αλλά και μια σειρά κυοφορούμενων επιχειρηματικών deals, τα οποία πιστοποιούν τη δυναμική και την προοπτική αρκετών εισηγμένων. Ας σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης μετράει συνολικά κέρδη της τάξης του 2,6% από τις αρχές του έτους, διατηρώντας ως κόρη οφθαλμού τα κεκτημένα από το ισχυρό rebound του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου. Στο τελευταίο 30ήμερο δε, η μεταβολή καθορίζεται στο +2,7%. Η εικόνα στις διεθνείς αγορές Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 εμφανίζει ήπια πτώση στο -0,22% και τις 424 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 0,38%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,12%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,23% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,15%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, o Dow Jones προσπαθεί να επιστρέψει σε θετικό έδαφος. Όσον αφορά την αγορά πετρελαίου, οι τιμές επιχειρούν να ανακάμψουν, κόντρα στον φόβο περί επερχόμενης επιβράδυνσης της ανάπτυξης εντός του 2023. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI βρίσκονται στο +1% και τα 75,9 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent διαμορφώνονται στο +0,78% και τα 80,42 δολάρια ανά βαρέλι. Η τιμή του χρυσού, τέλος, εκτινάσσεται στο +1,80% και τα 1.829 δολάρια ανά ουγγιά. Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.grΕιδήσεις σήμερα «H ζωή μου όλη, πριν βρεθώ στη φυλακή» – Η Σλοβάκα απατεώνισσα μιλάει στο ΘΕΜΑΔύο αδερφές μαχαίρωσαν 16χρονη στο κέντρο της πλατείας ΣυντάγματοςO Τομ Κρουζ πηδάει στο κενό με μοτοσικλέτα στο «μεγαλύτερο stunt στην ιστορία του σινεμά» BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 14:37 20.12.2022, 14:36 20.12.2022, 16:54

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )