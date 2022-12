«Ψηφιακά Μαζί»: Το Public Business και η SoftOne υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ

Το Public Business και η SoftOne στηρίζουν περεταίρω τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να κάνουν το επόμενο βήμα για ένα νέο, digital αύριο. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και του προγράμματος Επιδοτήσεων Voucher 90% του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που επιδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τα απαραίτητα και εύχρηστα εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, το Public Business και η SoftOne δίνουν στις ΜμΕ τη δυνατότητα να αποκτήσουν την υπηρεσία GO Retail on Cloud, καλύπτοντας το υπόλοιπο 10% της αξίας του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται είναι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Public και να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το Public Business συμπληρώνει το ποσοστό της επιδότησης, που φτάνει το 100%, και επιδιώκει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν το ψηφιακό τους κατάστημα. Ειδικότερα, η λύση GO Retail on Cloud, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της λιανικής, συνδυάζει πολλαπλά οφέλη για τα καταστήματα λιανικής σε ένα πακέτο, καθώς αντικαθιστά τις παραδοσιακές ταμειακές μηχανές και τους φορολογικούς μηχανισμούς, ενώ επιτρέπει να εκδίδουν απεριόριστο αριθμό αποδείξεων, τα οποία συνδέονται απευθείας με το myDATA της ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας τη φορολογική τους συμμόρφωση.

Παράλληλα, με τη λύση GO Retail, τα δεδομένα διατηρούνται στο cloud με ασφαλή τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά ανά πάσα στιγμή, από παντού. Το οικονομικό όφελος από την υιοθέτηση της λύσης ταμείου GO Retail on Cloud ξεκινά από το γεγονός πως δεν χρειάζεται πια να διατηρείται και να συντηρείται κλασική ταμειακή μηχανή, ενώ για τη λειτουργία του δεν απαιτείται φορολογικός μηχανισμός.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή για το σύνολο των επιχειρήσεων καθίσταται ολοένα και πιο απαραίτητη, προκειμένου να μπορούν να εξοικονομούν χρόνο και πόρους, με τη χρήση καινοτόμων και εύχρηστων εργαλείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόκτηση του GO Retail on Cloud μπορεί να ολοκληρωθεί με επιδότηση του 100% της αξίας του μέσω του προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το οποίο υποστηρίζει το Public Business.

Διαβάστε ακόμη:

Λιονέλ Μέσι: Οι μεγάλες business του «μάγου» της μπάλας και ένας «στρατός» από… χορηγούς (pics)

Kafea Terra: Νέες επενδύσεις και ρεκόρ για την εταιρεία που έμαθε στους Έλληνες τον Espresso

Ποιοι διαγωνισμοί «τρέχουν» τώρα στο mega project του Ελληνικού (pic)