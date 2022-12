Αίτημα σύγκλησης της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων από το ΠΑΣΟΚ Eπιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Δαβάκη Τη σύγκληση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων ζητά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κεγκέρογλου, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αθανάσιο Δαβάκη. Στην επιστολή του, ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρει: «Ως μέλος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ζητώ να προγραμματιστεί συνεδρίαση της Επιτροπής, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τα ακόλουθα δύο θέματα: 1. Απολογισμός της λειτουργίας της Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 2019-2022 σχετικά: α) με το ποιες αναθέσεις έχουν γίνει σε κύρια εξοπλιστικά προγράμματα, με ποιους βασικούς όρους και με ποια διαδικασία (π.χ. διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση κ.λπ.) και β) για τους βασικούς όρους συμβασιοποίησης προγραμμάτων για τα οποία έχει παρασχεθεί η γνωμοδότησή της. 2. Προβλεπόμενος προγραμματισμός και προτεραιότητες των Γενικών Επιτελείων για προώθηση προς ανάθεση κύριων εξοπλιστικών προγραμμάτων για το νέο έτος 2023. Επιπλέον, παρακαλώ για την καθιέρωση τακτικής ενημέρωσης της Επιτροπής για τα προγράμματα για τα οποία έχει παρασχεθεί η γνωμοδότησή της». Ειδήσεις σήμερα Η στιγμή που ο Μέσι φτάνει στο σπίτι του στο Ροσάριο εν μέσω πανζουρλισμού – Δείτε βίντεο Άρχισε να μιλάει ο Παντσέρι, γράφει η Repubblica – Ποιους «δίνει» για το Κατάρ-gate Ο Μπραντ Πιτ γιόρτασε τα 59α γενέθλιά του με τη νέα του σύντροφο BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 20.12.2022, 12:26 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 10:20

