Αντίστροφη μέτρηση για την απολογία Καϊλή – Τι θα κρίνει την απόφαση για το αν θα αποφυλακιστεί

Η κρίσιμη ώρα της απολογίας ενώπιον της Δικαιοσύνης έφτασε για την Εύα Καϊλή, η οποία αύριο, Πέμπτη, θα παρουσιαστεί σε ανακριτή, στις Βρυξέλλες, για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή του Κατάρ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που αναμένεται να είναι μακρά, οι βελγικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα παρατείνουν την κράτηση για την ευρωβουλευτή ή αν θα την αφήσουν ελεύθερη και με ποιους όρους. Οι αρχές μπορούν να παρατείνουν την κράτηση αν κρίνουν πως είναι ύποπτη φυγής ή αν υπάρχει η υποψία ότι ενδέχεται να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία. Η Εύα Καϊλή είχε λάβει αναβολή την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω πληροφοριών ότι έχει ομολογήσει στις Αρχές πως γνώριζε τη δράση του Αντόνιο Παντσέρι, αλλά και την ύπαρξη χρηματικών ποσών στο σπίτι της. Εν τω μεταξύ, δύο από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ο σύντροφός της ευρωβουλευτή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο Παντσέρι, έχουν ήδη απολογηθεί και έχουν δώσει σειρά στοιχείων στις βελγικές αρχές για τις σχέσεις με το Κατάρ. Οι ως τώρα καταθέσεις των εμπλεκόμενων προβληματίζουν πάντως τις βελγικές Αρχές, που καταγράφουν αντιφάσεις και διαφορετικές εκδοχές. Στον «χορό» των ερευνών μπαίνει και η Europol, η οποία ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι συμμετέχει «για να στηρίξει τις βελγικές έρευνες» σχετικά με το Qatargate. Το προηγούμενο διάστημα οι βελγικές εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι στις έρευνες συμμετέχει και η Eurojust, ειδικά στο σκέλος όσων συμβαίνουν στην Ιταλία. Αντικείμενο ερευνών από τη βελγική εισαγγελία αναμένεται να αποτελέσουν στοιχεία της υπόθεσης που δημοσιεύθηκαν στον ευρωπαϊκό και το διεθνή Τύπο, καθώς οι βελγικές Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε έρευνα για τη διαρροή πληροφοριών, όπως αποσπάσματα από τα έγγραφα του ανακριτή, Μισέλ Κλεζ, καθώς σημειώνουν πως είναι πιθανό να βλάψουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση. «Οι διαρροές στον Τύπο μπορούν να θέσουν την υπόθεση σε κίνδυνο, γι’ αυτό και ξεκινάμε έρευνα για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου», εξήγησε ο Έρικ Βαν ντερ Σιπτ, δικαστής Τύπου της ομοσπονδιακής εισαγγελίας. Ταυτόχρονα, «είναι λυπηρό το γεγονός ότι η βελγική Δικαιοσύνη δεν μπορεί να καλύψει το απόρρητο ενός τέτοιου φακέλου», τόνισε ένας από τους δικηγόρους του Παντσέρι. Παράλληλα, με την Εύα Καϊλή συναντήθηκε επί περίπου τέσσερις ώρες την Τετάρτη ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Στη συνάντηση, που έγινε στις φυλακές του Χάρεν, στο Βέλγιο, όπου κρατείται η ευρωβουλευτής, ήταν παρών και ο έτερος δικηγόρος της, Αντρέ Ριζόπουλος, προκειμένου να καθοριστεί η υπερασπιστική της γραμμή αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για το Qatargate. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι η Εύα Καϊλή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προβληματισμένη, ενώ αισθάνεται προδομένη από τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp7lxpd72d49) Εκτός από την αυριανή ακρόαση της κ. Καϊλή, επόμενος σταθμός στη δικαστική διερεύνησή της είναι η 3η Ιανουαρίου, οπότε θα συζητηθεί με το νέο έτος, η απόφαση για την έκδοση της κόρης του Αντόνιο Παντσέρι, κάτι το οποίο έχει ήδη κριθεί για τη σύζυγο του «εγκεφάλου» της υπόθεσης, Μαρία Ντολόρες Κολεόνι. Τη μετάθεση της συζήτησης για την έκδοση της κόρης του κ.Παντσέρι έκρινε χθες Ιταλός δικαστής στην πόλη Μπρέσια, ώστε στο μεταξύ να εξακριβωθεί, αν στις φυλακές του Βελγίου τυγχάνουν σεβασμού οι αρχές της ευρωπαϊκής σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξάλλου, σύμφωνα με δήλωση των συνηγόρων της κόρης και της συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι, ως οικογένεια πρόκειται να προσφύγει στο ιταλικό Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης για έκδοση της Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, συζύγου του πρώην Ευρωβουλευτή. «Είχε προειδοποιήσει τον πατέρα της και άλλα πρόσωπα» Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Soir», η Ελληνίδα ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πατέρα της να κρύψει τα λεφτά που ήταν στο σπίτι της, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην έφοδο των αστυνομικών δυνάμεων στις 9 Δεκεμβρίου, στο διαμέρισμά της. Συγκεκριμένα του ζήτησε την απομάκρυνση των 600.000 ευρώ που υπήρχαν σε μετρητά στο σπίτι της, στις Βρυξέλλες, τα οποία ο Αλέξανδρος Καϊλής φέρεται να «φυγάδευσε» μέσω βαλίτσας, με την οποία οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από πολύ γνωστό ξενοδοχείο της βελγικής πρωτεύουσας. Αυτομάτως, σήμανε συναγερμός στις διωκτικές Αρχές, καθώς κατάφεραν να «σπάσουν» την ασυλία της κ. Καϊλή, εισβάλλοντας στο διαμέρισμά της, για να εντοπίσουν τελικά άλλες 150.000 ευρώ, στους χώρους του σπιτιού. Εκτός από τον πατέρα της, όμως, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα του βελγικού Τύπου, η κ. Καϊλή επιχείρησε να ενημερώσει και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση, διαισθανόμενη μάλλον ότι κάτι συμβαίνει. «Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε ότι έδωσε οδηγίες στον πατέρα της να κρύψει τα λεφτά» ανέφερε, κατά το δημοσίευμα της «Le Soir», ο εισαγγελέας Διαφθοράς, Μισέλ Κλεζ, που ηγείται των ερευνών για το Qatargate, στο έγγραφο για τη σύλληψη της Ευρωβουλευτή. Η ίδια «είπε ότι γνώριζε στο παρελθόν την δραστηριότητα του συντρόφου της (σ.σ. του Φραντσέσκο Τζιόρτζι) με τον κ. Παντσέρι και ότι βαλίτσες με μετρητά είχαν περάσει από το διαμέρισμά της» πρόσθεσε ο Βέλγος εισαγγελέας. Αντίστοιχες πληροφορίες μετέδωσε και η ιταλική εφημερίδα «La Repubblica» περιγράφοντας ότι η Εύα Καϊλή δήλωσε προς τις Αρχές ότι «είναι αλήθεια, γνώριζα για τις δραστηριότητες του κ. Παντσέρι και γνώριζα ότι στο σπίτι μου υπήρχαν βαλίτσες με χρήματα». Κατά το ίδιο δημοσίευμα «όταν η αστυνομία έκανε την επιχείρηση σε βάρος του συντρόφου της, η Εύα Καϊλή πανικοβλήθηκε. Εκτός από το να δώσει οδηγίες στον πατέρα της για να κρύψει γρήγορα ένα τμήμα των χρημάτων, η πρώην παρουσιάστρια «προσπάθησε να προειδοποιήσει και τον Παντσέρι και άλλους δύο ευρωβουλευτές για την έρευνα», χωρίς, ωστόσο, οι δύο άλλοι συνάδελφοί της να κατονομάζονται. Τι αποκάλυψε ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι Όπως μετέδωσε η La Republica, o Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή κατά την περιγραφή του «σχεδίου του Κατάρ», στις εισαγγελικές αρχές, αναφέρθηκε σε ακόμα μία ΜΚΟ, ενώ αποκάλυψε ότι ήταν ύποπτος ο ρόλος της Μαυριτανίας. Στο μεταξύ σύμφωνα με άρθρο της ιταλικής Il Fatto Quotidiano, ο Τζόρτζι είπε ότι υπήρχε επίσης συμφωνία με τη Μαυριτανία, παρόμοια με αυτή με το Κατάρ και το Μαρόκο. «Νοίκιασα το διαμέρισμά μου στον πρεσβευτή και αυτό αντιστοιχούσε σε: 1.500 ευρώ συν 300 ευρώ έξοδα. Ο Παντσέρι πήρε 25 χιλιάδες μετρητά. Ακόμα και στη Μαυριτανία έχουν πρόβλημα με την εικόνα τους. Προσέλαβαν τον Παντσέρι για να πάρουν συμβουλές για το τι να κάνουν. Πήγαμε στην πρεσβεία της Μαυριτανίας πριν από μια εβδομάδα και συναντήσαμε τον πρεσβευτή τους και τον Σαουδάραβα που ήθελε πληροφορίες για όσα λέγονται στο κοινοβούλιο της χώρας τους», τόνισε ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή. Την ίδια ώρα η Il Fatto Quotidiano αποκαλύπτει μια κινηματογραφικού τύπου συνάντηση στις 10 Οκτωβρίου ανάμεσα στον Παντσέρι, τον Τζιόρτζι και μια αντιπροσωπεία Καταριανών που βρισκόταν στις Βρυξέλλες και στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εργασίας του Κατάρ. Η συνάντηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Steigenberger Wiltcher’s το οποίο είναι διάσημο στο Βέλγιο για τους εύπορους πελάτες του καθώς αρκετές φορές έξω από αυτό σταθμεύουν Rolls Royce, Jaguar και Ferrari. Μία ημέρα πριν τη συνάντηση στο ξενοδοχείο αυτό είχε καταλύσει η αποστολή από τη Ντόχα με επικεφαλής τον καταριανό υπουργό Εργασίας, Αλί μπιν Σαμίχ αλ Μάρι. Η ομάδα των Καταριανών, η οποία είχε κλείσει τη σουίτα του 4ου ορόφου του ξενοδοχείου, είχε αφιχθεί στις Βρυξέλλες με στόχο μια κρίσιμη ακρόαση του υπουργού Εργασίας από την υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να απαντήσει σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το Μουντιάλ. «Ο αλ Μάρι ήθελε να προετοιμαστεί για την ακρόαση αυτή που θα πραγματοποιούνταν 30 ημέρες μετά την άφιξη του στις Βρυξέλλες και γι’ αυτό βασίστηκε σε δύο συμβουλούς: Τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι και τον Αντόνιο Παντσέρι» αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα. Το δίδυμο αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο 24 ώρες μετά την άφιξη των Καταριανών. «Το ρολόι έδειχνε 6 το απόγευμα της 10ης Οκτωβρίου όταν ο Παντσέρι και ο Τζιόρτζι πέρασαν την είσοδο του ξενοδοχείου. Ο πρώτος κρατούσε έναν λεπτό χαρτοφύλακα ενώ ο δεύτερος έσπρωχνε ένα καροτσάκι μέσα στο οποίο υπήρχε έαν παιδί – πιθανότατα το παιδί που είχε αποκτήσει με την Εύα Καϊλή» περιγράφει την αρχή της επίμαχης συνάντησης το δημοσίευμα. Για τις βελγικές Αρχές, σημειώνει η ιταλική εφημερίδα, υπέρ του Μαρόκου ήταν και ο (σε διαθεσιμότητα πλέον) ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτζολίνο, ο οποίος αντικατέστησε τον Παντσέρι. Και όπως αποκαλύπτει ο Τζόρτζι, ένα αντίστοιχο σύστημα λειτουργούσε και στην περίπτωση του Μαρόκου. «Μέσω του πρεσβευτή στην Πολωνία Αμπντεραχίμ Άτμο, ο οποίος έφερνε χρήματα κάθε τόσο, αλλά όχι σε τακτική βάση», δήλωσε στις Αρχές ο Τζόρτζι και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ποσά μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Υπολογίζω το συνολικό ποσό σε 50.000 ευρώ. Ερχόταν στις Βρυξέλλες ή πηγαίναμε στο Παρίσι, στο διαμέρισμά του. Όταν πηγαίναμε να πάρουμε χρήματα, λέγαμε ότι πηγαίναμε να πάρουμε γραβάτες ή ρούχα», αποκάλυψε. Στο κάδρο και η Μαυριτανία Τέλος, προκύπτει μια παρόμοια δραστηριότητα υπέρ της Μαυριτανίας, για την οποία ο Τζόρτζι θα πληρωνόταν λαμβάνοντας ένα ενοίκιο, προφανώς πλασματικό, για το διαμέρισμά του ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως συν 300 ευρώ έξοδα, ενώ ο Παντσέρι θα λάμβανε «25.000 ευρώ σε μετρητά». Η άφιξη των δύο κεντρικών πρωταγωνιστών του Qatargate αλλά και όσα ακολούθησαν είναι, κατά το δημοσίευμα, καταγεγραμμένα από κάμερες ασφαλείας και το υλικό αυτό έκανε τους ερευνητές να την χαρακτηρίσουν ως «βασική» για την έρευνα που αφορά το Qatargate. Όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα, ορισμένα από τα μέλη της αποστολής από τη Ντόχα φαίνεται να γνώριζαν τους δύο Ιταλού με τον έναν εξ αυτών «να εμφανίζει μια ιδαίτερη οικειότητα με τον Τζιόρτζι». Στη συνέχεια του δημοσιεύματος περιγράφεται λεπτομερώς τι ακολούθησε: «Η ομάδα που βρισκόταν στο λόμπι συναντήθηκε με έναν Καταριανό που φορούσε λευκό παντελόνι. Οι τέσσερίς τους μπήκαν στο ασανσέρ. Ήταν 6 το απόγευμα και οι κάμερες εστιάζουν στον όροφο που έμεναν οι Καταριανοί. Εμφανίστηκε ένας άνδρας στον διάδρομο ο οποίος ήταν μέλος της αποστολής από τη Ντόχα να σπρώχνει μια κάπως μεγάλη βαλίτσα. Μισή ώρα αργότερα, ο Τζιόρτζι φεύγει από το δωμάτιο σπρώχνοντας το καρότσι και εμφανίζεται στο λόμπι του ξενοδοχείοιυ στο οποίο χαιρετάει ένα άτομο από απόσταση. Πρόκειται για μια γυναίκα την οποία οι ερευνητές χαρακτηρίζουν ως “γνωστή” του Τζιόρτζι καθώς “με το δάχτυλό της δείχνει το παιδί από μακριά”. Λίγα λεπτά αργότερα ο Τιόρτζι επιστρέφει μόνος του στον τέταρτο όροφο. Μια ώρα αργότερα οι δύο Ιταλοί και ο άνδρας με το λευκό παντελόνι αποχωρούν από τη σουίτα. Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν παρατήρησαν ότι ο χαρτοφύλακας του Παντσέρι “ήταν πιο φουσκωμένος από όταν έφτασε (σ.σ. στο ξενοδοχείο)” επισυνάπτοντας και τη σχετική φωτογραφία. Μπροστά στο ασανσέρ ο άντρας με τη μεγάλη βαλίτσα αγκαλιάζει τον Τζιόρτζι και επιστρέφει στη σουίτα». Αυτό που δεν μπορεί να απαντηθεί ακόμα είναι το τι ακριβώς συνέβη στη διάρκειας 1,5 ώρας συνάντηση. Το μόνο που έχει επιβεβαιωθεί για την ώρα από τα λεγόμενα του Τζιόρτζι στην ανάκριση μετά τη σύλληψή του ήταν ότι συνάντησαν τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ. «Συναντήθηκαμε με τον Παντσέρι, τον Αλγερινό και τον υπουργό Εργασίας που ήταν σε επίσημη συνάντηση» φέρεται να έχει πει ο σύντροφος της Εύας Καϊλή κατά την ανάκριση. Κατά το δημοσίευμα ο Τζιόρτζι αποκάλυψε ποιος ήταν ο «Αλγερινός» στον οποίο αναφέρεται και ο οποίος περιλαμβάνεται στην πρώτη ανακοίνωση των βελγικών αρχών μετά την επιχείρηση της 9ης Δεκεμβρίου. Πρόκειται, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, για τον Μπεταχάρ Μπουντζελάλ, ειδικό επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άνθρωπο της κυβέρνησης της Ντόχα. «Ο Παντσέρι τους συνάντησε γιανα τους εξηγήσει πώς θα πρέπει να τοποθετηθούν στη συνάντηση με τα μέλη της υποεπιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» προστίθεται στο δημοσίευμα. Και αυτή δεν ήταν η μοναδική συνάντηση των Καταριανών με τον Παντσέρι καθώς ο Τζιόρτζι, όπως κλείνει το δημοσίευμα, έχει μιλήσει για άλλες δύο συναντήσεις στο σπίτι του φερόμενου ως «εγκεφάλου» του Qatargate με τη συμμετοχή του υπουργού Εργασίας του Κατάρ και στις οποίες ο σύντροφος της Εύας Καϊλή φέρεται να λέει ότι ήταν «παρών» για να κάνει τον μεταφραστή «καθώς παρά τα 18 χρόνια στις Βρυξέλλες ο Παντσέρι δεν γνωρίζει αγγλικά». Ποιους «δίνει»ο Παντσέρι για το σκάνδαλο Εντωμεταξύ στα όσα φέρεται να έχει πει στους Βέλγους εισσαγελείς ο Αντόνιο Παντσέρι, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, θεωρούμενος ως «εγκέφαλος του Κατάρ-gate, αναφέρεται σήμερα Τετάρτη (21/12) η ιταλικη εφημερίδα La Repubblica. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Παντσέρι εμφανίζεται να επιχειρεί να κάνει μια συμφωνία για να πέσει στα πιο «μαλακά», δίνοντας και ονόματα. Κατά το δημοσίευμα o Παντσέρι είπε, μεταξύ άλλων, στους εισαγγελείς ότι «η συμφωνία ήταν να μπλοκάρουμε ψηφίσματα κατά των δύο χωρών (σ.σ. Κατάρ και Μαρόκου) και σε αντάλλαγμα θα παίρναμε 50.000 ευρώ». Ο Παντσέρι εμφανίζεται, επίσης κατά το δημοσίευμα, πρόθυμος να συνεργαστεί και να δώσει πληροφορίες για άλλους ευρωβουλευτές «με πρώτον από όλους τον Φραντσέσκο Κοτζολίνο από το Δημοκρατικό Κόμμα. Ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής φέρεται να «καίει» και τον έτερο σοσιαλιστή ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, για τον οποίο είπε «επισκέφθηκε το Κατάρ», αλλά και την Μαρία Αρένα για την οποία είπε «ξέρω ότι πήγε μια φορά στο Κατάρ και πήρε δώρα». Ο Παντσέρι φέρεται, επίσης, να επιβεβαιώνει τον ρόλο του πρεσβευτή του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμπντεραχίμ Ατμούν, ως ο ενδιάμεσος ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας με τους Ιταλούς που εμπλέκονται στο Qatargate. Στην κατάθεσή του ο «εγκέφαλος» του σκανδάλου διαφθοράς φέρεται, σύμφωνα με τη La Reppublica, να εξηγεί ότι η «συμφωνία» βάσει της οποίας κινήθηκε η ομάδα του στην οποία συμμετείχε ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, και για την οποία γνώριζε, κατά ιταλικά δημοσιεύματα, και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, προέκυψε το 2019 όταν δεν επανεξελέγη, δηλαδή, ευρωβουλευτής. Κατά την εκτίμηση των ιταλών δημοσιογράφων πρόκειται για μια «αμυντική» προσπάθεια του Παντσέρι για να πείσει τους εισαγγελείς ότι δεν πήρε λεφτά την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Ο ίδιος, δε, φέρεται να έχει πει ότι «τα χρήματα στο σπίτι μου δεν προορίζονταν για κάποιον άλλο». Τα 700.000 ευρώ σε 50ευρα που βρέθηκαν σε επτά πακέτα μέσα σε βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι αλλά και σε χρηματοκιβώτιο στο σαλόνι του σπιτιού του Παντσέρι, είναι, εξάλλου, το στοιχείο που για την ώρα αποτελεί το ισχυρότερο «χαρτί» του εισαγγελέα διαφθοράς του Βελγίου, Μισέλ Κλεζ, που συντονίζει τις έρευνες. Ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών Η ιταλική εφημερίδα στο δημοσίευμά της αναφέρεται, επίσης, σε ένα δισέλιδο έγγραφο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και στο οποίο περιγράφεται ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών στην αποκάλυψη του Qatargate. Στο έγγραφο, κατά το δημοσίευμα, γίνεται λόγος για μυστικούς πράκτορες που μπήκαν στο σπίτι του Παντσέρι και το έψαξαν ανοίγοντας από ντουλάπες μέχρι το μικρό χρηματοκιβώτιο. Οι πράκτορες αυτοί, κατά τη La Repubblica, αφού έβγαλαν φωτογραφίες στη συνέχεια αποχώρησαν βάζοντας όλα τα αντικείμενα στη θέση τους τοποθετώντας παντού «κοριούς». Για επτά μήνες τα 700.000 ευρώ παρέμειναν ανέγγιχτα αν και στην τελική καταμέτρηση έλειπαν 100.000 ευρώ. Στα έγγραφα αυτά, δε, υπάρχει η ημερομηνία 26 Απριλίου, στοιχειό που κατά τη La Repubblica, εξηγεί ότι οι έρευνες των βελγικών αρχών είχαν φτάσει σε ένα σημείο καμπής την άνοιξη και τότε ενημερώθηκε το γραφείο της ομοσπονδιακής εισαγγελίας του Βελγίου. Η ιταλική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι στην περίπτωση της Εύας Καϊλή το σημείο-κλειδί ήταν τα χρήματα που βρέθηκαν στη βαλίτσα του πατέρα της όταν οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν στις 9 Δεκεμβρίου έξω από ξενοδοχείο των Βρυξελών με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή να φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ήταν αυτή που του έδωσε οδηγίες να τα κρύψει. Ειδήσεις σήμερα: Στο μικροσκόπιο μηχανή που ενδέχεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της ληστείας στη Rolex Η μυστική συνάντηση Τζιόρτζι-Παντσέρι με τους Καταριανούς και ο «χοντρός χαρτοφύλακας» Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο – Εκτίμηση ότι περιέχει 2 με 3 τρισ. κυβικά πόδια

