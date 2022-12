Βουλή: Έκτακτη ενίσχυση στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ «Είναι μέτρο υποστήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης, ποσού 19.280.000 ευρώ, στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων», προβλέπει τροπολογία που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια. «Είναι μέτρο υποστήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στο σημαντικό έργο των ΚΤΕΛ καθώς και των μεμονωμένων επιχειρήσεων και μεταφορέων, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν τις άγονες γραμμές των νησιών. «Θα έπρεπε, αν θέλετε τη γνώμη μου, να δώσουμε παραπάνω, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα οικονομική», είπε ο κ. Παπαδόπουλος και επισήμανε ότι δεν έχει γίνει καμία αύξηση στο εισιτήριο των λεωφορείων αυτών παρά το έργο που επιτελούν και παρά το γεγονός ότι έχει εκτιναχθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η τροπολογία ορίζει επίσης ότι παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2023, η ανάθεση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), του συγκοινωνιακού έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Επιτρέπεται ταυτόχρονα η σύναψη συμβάσεων με τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., κατά τα ισχύοντα. «Είναι αναγκαία η παράταση», είπε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, διότι «πρέπει και μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά η εκκαθάριση του Οργανισμού και παράλληλα να υπάρξει ένας αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης του σχεδιασμού του χάρτη λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Είναι αναγκαιότητα η αδιάλειπτη παροχή του συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΘ στην πόλη». - Ειδήσεις σήμερα: Qatargate: O Φραντσέσκο Τζιόρτζι εμπλέκει και την Μαυριτανία στο σκάνδαλο O Νταν Μπιλζέριαν «αδειάζει» δημόσια τον Salt Bae με… στοιχεία: Είναι περίεργος και χαζός Ποινική δίωξη στον Δημητρά για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση παράνομων μεταναστών BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 09:55 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 12:45

