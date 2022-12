Δένδιας: Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με όποιον συνεργάζεται με την Τουρκία αλλά με τον τουρκικό αναθεωρητισμό «Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που η αλβανική πλευρά πρέπει να υπηρετεί» δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών «Η Αλβανία έχει κάνει μια βασική επιλογή, να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στα Τίρανα. «Να κάνει αυτό το οποίο είναι αυτονόητο, να τοποθετηθεί στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Και εμείς οι Έλληνες εκεί πιστεύουμε ότι ανήκει» επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας. Όμως, πρόσθεσε, «αυτό συνεπάγεται και μια σειρά από παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτές, τις οποίες η αλβανική πλευρά πρέπει να αποφασίσει, πρέπει να υπηρετούν το βασικό της αφήγημα». «Η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία καθεαυτή, ούτε έχει κανένα ζήτημα με το να συνεργάζονται με την Τουρκία». «Αλλά, όμως, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τον τουρκικό αναθεωρητισμό, όπως και με κάθε αναθεωρητισμό. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε παράμετρος πρέπει αφενός μεν να υπηρετεί την Ευρωπαϊκή ιδέα, αφετέρου να μην επιτρέπει την εκδήλωση αναθεωρητισμών στην περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως στις συναντήσεις του στα Τίρανα είχαν τη δυνατότητα να αναλύσουν την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, τα προβλήματα που υπάρχουν στο βόρειο Κόσοβο, αλλά και τις διμερείς σχέσεις. - Ειδήσεις σήμερα: Qatargate: O Φραντσέσκο Τζιόρτζι εμπλέκει και την Μαυριτανία στο σκάνδαλο O Νταν Μπιλζέριαν «αδειάζει» δημόσια τον Salt Bae με… στοιχεία: Είναι περίεργος και χαζός Ποινική δίωξη στον Δημητρά για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση παράνομων μεταναστών BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 09:55 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 22:11 21.12.2022, 22:34 21.12.2022, 12:45

