Δημοσκόπηση: «Market pass» και «Qatargate» ανοίγουν την ψαλίδα υπέρ της ΝΔ Στις 8 μονάδες το γαλάζιο προβάδισμα, στις 11 η υπεροχή Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα – Το 48% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και έξι στους δέκα προεξοφλούν νίκη της κυβερνητικής παράταξης Γρηγόρης Τζιοβάρας 21.12.2022, 06:32 Διεύρυνση του προβαδίσματος της Νέας Δημοκρατίας τόσο στην πρόθεση ψήφου, κατά μία μονάδα, όσο και στην παράσταση νίκης, κατά έξι μονάδες, αλλά και στην προτίμηση των πολιτών υπέρ της κυβερνητικής αυτοδυναμίας, φαίνεται να πυροδοτούν οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος στον απόηχο των αποκαλύψεων για το «Qatargate» και των εξαγγελιών για το «Market pass» που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο κλείσιμο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023. Σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης που διενήργησε η εταιρία Pulse και μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι και καθώς εισήλθαμε στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, η πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει αλώβητη, καθώς στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία εξακολουθεί να προηγείται κατά ένδεκα μονάδες του Αλέξη Τσίπρα Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σταθερός στην επίδοσή του, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί κατά μία μονάδα και βρίσκεται στα όρια του διψήφιου ποσοστού, καθώς φαίνεται να πληρώνει τίμημα από την εμπλοκή της ευρωβουλευτού του Εύας Καϊλή στο σκάνδαλο «Qatargate». Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, η οποία κερδίζει μια μονάδα σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του προηγούμενους μήνα, συγκεντρώνει ποσοστό 34% επί των εγκύρων, έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραμένει καθηλωμένος σε αυτό το επίπεδο. Το ΠΑΣΟΚ χάνει μία ποσοστιαία μονάδα, πέφτοντας στο 10,5%, ενώ η νέα Βουλή δείχνει ότι θα είναι εξακομματική, καθώς το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5%, η Ελληνική Λύση 4% και το ΜέΡΑ25 βρίσκεται στο όριο του 3%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 13%. Το crash test Μητσοτάκη – Τσίπρα Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκαλεί το crash test ανάμεσα στους αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι πολίτες στην Pulse στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να απολαμβάνει μία διαφορά 11 μονάδων σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ μεγάλο είναι και το ποσοστό εκείνων που δεν θεωρούν κατάλληλο κανέναν από τους δύο. Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 39% των απαντήσεων ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, έναντι 28% του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο επίπεδο (28%), κυμαίνεται και το ποσοστό των πολιτών που δεν επιθυμούν κανέναν από τους δύο. Το προβάδισμα του νυν πρωθυπουργού ανοίγει όταν οι πολίτες καλούνται να υποδείξουν την προτίμησή τους με βάση την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων. Σε θέματα ανάπτυξης και οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μακράν καταλληλότερος, με 37%, έναντι 26% του Αλέξη Τσίπρα και μόλις 7% του Νίκου Ανδρουλάκη. Σημαντικό είναι το ποσοστό που δεν θεωρεί κανέναν κατάλληλο, το οποίο διαμορφώνεται στο 23%. Στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά αποδοχής, φτάνοντας στο 45%, έναντι 24% του Αλέξη Τσίπρα και 4% του Νίκου Ανδρουλάκη. Μικρότερη είναι η απόσταση στο θέμα της διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 35%, έναντι 27% του ΣΥΡΙΖΑ και 8% του Νίκου Ανδρουλάκη. Η απάντηση «κανένας από τους τρεις» φθάνει στο 24%. Ο πρώην πρωθυπουργός καταφέρνει να κλείσει την ψαλίδα μόνον στα θέματα διαφάνειας. Στον τομέα αυτόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό, 28% έκαστος, ενώ 10% υποδεικνύουν τον Νίκο Ανδρουλάκη και το 26% απάντησε «κανένας από τους τρεις». Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπολειπόταν του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που δείχνει ότι ο πρωθυπουργός αρχίζει ίσως να καλύπτει τη ζημιά την οποία είχε υποστεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Αυξάνονται όσοι βλέπουν νίκη της ΝΔ Οι ερωτηθέντες στην έρευνα της Pulse προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ σε ποσοστό 33%, ενώ αυτοδύναμη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει το 15%. Κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη ΝΔ επιθυμεί το 8%, συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ λέει το 17% και μεγάλου συνασπισμού (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ.) το 8%. Αθροιστικά υπέρ της αυτοδυναμίας τάσσεται το 48%, ενώ κυβέρνηση συνεργασίας προτιμά το 33%. Στην παράσταση νίκης, τέλος, έξι στους δέκα πολίτες ή ποσοστό 59% των ερωτηθέντων, βλέπουν επικράτηση της ΝΔ, από 55% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στην αμέσως προηγούμενης έρευνα της ίδιας εταιρίας. Το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν νίκη του ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 25% από 27% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Δείτε όλη την δημοσκόπηση: Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Καλιφόρνια: Για δυο νεκρούς και 11 τραυματίες κάνουν λόγο οι αρχές των ΗΠΑ – Δείτε βίντεο Κατατέθηκε η τροπολογία για την απόκτηση χρυσής βίζας Ο «Salt Bae» θέλησε να δείξει ότι είναι «κολλητός» με τον Μέσι και τα… έκανε χειρότερα – Δείτε βίντεο Γρηγόρης Τζιοβάρας 21.12.2022, 06:32 BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 23:41 20.12.2022, 23:42 20.12.2022, 16:54

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )