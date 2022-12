Διαφωνίες βουλευτών της ΝΔ για διάταξη που αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση Σύμφωνα με τη ρύθμιση οικόπεδα εκτός σχεδίου μπορούν να οικοδομηθούν μόνο εάν έχει κατατεθεί αίτηση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης και εφόσον τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατατεθούν εως την 20η Σεπτεμβρίου 2023 Δέκτης διαφωνιών από βουλευτές της ΝΔ έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας για διάταξη που αφορά την εκτός σχεδίου δόμησης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση οικόπεδα εκτός σχεδίου μπορούν να οικοδομηθούν μόνο εάν έχει κατατεθεί αίτηση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης και εφόσον τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατατεθούν εως την 20η Σεπτεμβρίου 2023. Ο βουλευτής της πλειοψηφίας Γιώργος Βλάχος διαμαρτυρήθηκε έντονα στον υπουργό αναφέροντας ότι οι πολίτες ταλαιπωρούνται και πληρώνουν τα κενά της πολιτείας που δεν έχει εγκρίνει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. «Ξέρετε τι κάνετε; Ακυρώνετε το πλαίσιο και δεν φέρνετε άλλο πλαίσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος ο κ. Περικλής Μαντάς είπε «δεν μπορεί μία ασυνέπεια του κράτους να την πληρώνουν οι πολίτες. Γιατί δεν δίνουμε κατά παρέκκλιση δόμηση μέχρι να έρθει το νομικό πλαίσιο». Απαντώντας ο κ. Σκρέκας ανέφερε πως «η κατά παρέκκλιση δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές έχει καταργηθεί με νόμο το 2020. Έχετε ψηφίσει αυτό το νόμο κύριοι συνάδελφοι. Θα μπορεί ο καθένας να αξιοποιήσει την περιουσία του». Οι εξηγήσεις του υπουργού δεν ικανοποίησαν τους βουλευτές οι οποίοι πλησίασαν στα υπουργικά έδρανα για να τον πιέσουν να τροποποιήσει ή να αποσύρει τη ρύθμιση. «Γιατί το κάνεις αυτό;», «Άλλαξέ το τώρα» , «τιμωρείς τον κόσμο για δική σου ευθύνη» ήταν μόνο μερικά από όσα ακούστηκαν ώσπου να παρέμβει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και να τους ζητήσει να συνεχίσουν την συζήτηση εκτός Ολομέλειας. Ειδήσεις σήμερα: Στο μικροσκόπιο μηχανή που ενδέχεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της ληστείας στη Rolex Η μυστική συνάντηση Τζιόρτζι-Παντσέρι με τους Καταριανούς και ο «χοντρός χαρτοφύλακας» Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο – Εκτίμηση ότι περιέχει 2 με 3 τρισ. κυβικά πόδια BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 16:17 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 12:45

