Θεοδωρικάκος για Νέα Σμύρνη: Έχω ζητήσει από την αστυνομία να μην υπάρχει φοβικό σύνδρομο «Στη Νέα Σμύρνη έπρεπε να υπάρχει περιοπολία της ΔΙΑΣ την ώρα της δολοφονίας», τόνισε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη Την ώρα που έγινε η διπλή δολοφονία στη Νέα Σμύρνη, θα έπρεπε να υπάρχει στην πλατεία περιπολία, τόνισε ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα προσέθεσε ότι η προϊστορία δείχνει ότι οι ληστές στο κατάστημα με τα ρολόγια στην Κολοκοτρώνη θα βρεθούν, ενώ μίλησε για φοβικό σύνδρομο που διακατέχει την ΕΛ.ΑΣ. «Το γεγονός στη Νέα Σμύρνη είναι ένα πολύ σοκαριστικό γεγονός. Είναι μια δολοφονία, Κυριακή βράδυ μέσα στον κόσμο και αυτό καταλαβαίνω ότι σπέρνει την ανησυχία» τόνισε ο υπουργός και συνέχισε: «Το βράδυ της Κυριακής όφειλε να βρίσκεται εκεί η περιπολία της ΔΙΑΣ. Έχω ζητήσει από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο και να ενισχύσει την αποτελεσματική παρουσία της παντού. Υπήρξε φοβικό σύνδρομο στο περιστατικό της Νέας Σμύρνης». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp79jp2iuizl) Για τον πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τόνισε: «η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας που ανήκουν στην Αλβανική Μαφία, ίσως έχει και άλλου είδους προεκτάσεις, για τις οποίες μπορεί να έχουμε και μια διεθνή συνεργασία, αλλά δεν πρόκειται να σας απαντήσω σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις». Σε ότι αφορά τη ληστεία στο κατάστημα με τα ρολόγια στην Κολοκοτρώνη, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «υπήρχε περιπολία η οποία έφτασε σε ένα λεπτό. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις η αστυνομία βρίσκει τους δράστες, αυτό δείχνει η προϊστορία. Οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν σταματούν οι έρευνες ειδικά όταν πρόκειται για δολοφονία, παρά μόνο όταν βρεθεί ο δράστης». Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «έκανα συγκεκριμένο έλεγχο και έχω ζητήσει από τον Αρχηγό της αστυνομίας να επιστρέψουν στην υπηρεσία της ΔΙΑΣ 150 αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες. Έχει υπάρξει ξεκάθαρη εντολή αύξησης περιπολιών και έχει επιτευχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι στην συγκεκριμένη περιοχή για σοβαρό χρονικό διάστημα υπήρξε τέτοιου είδους φοβία και για να την αντιμετωπίσουμε παρενέβην προσωπικά. Έχουμε πρόβλημα επάρκειας αστυνομικών στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου βρίσκεται το 30% της δύναμης της Αστυνομίας». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp79hqbdog4h) Αναφορικά με την παρουσία της Αστυνομίας τόνισε: «Θέλω να είμαι ευθύς. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, το βασικό μου μέλημα είναι η αστυνομία να ενισχύσει την παρουσία της στις γειτονιές. Είναι αλήθεια ότι ενισχύθηκε ή όχι; Οι 74 δολοφονίες που έχουν γίνει φέτος, είναι οι λιγότερες σε ετήσια βάση τα τελευταία 11 χρόνια. Το ποσοστό εξιχνιάσεως των ανθρωποκτονιών είναι φέτος, το υψηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ, σχεδόν 90%». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp7977vvrygp) Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι τον άλλον μήνα θα υπάρξουν κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται να υπάρξουν ανακατατάξεις: «Είναι προφανές ότι όλοι αξιολογούνται. Σε έναν μήνα υπάρχουν οι κρίσεις της ΕΛΑΣ, προτιμώ ότι χρειαστεί να γίνει, να γίνει στις κρίσεις συνολικά». Τέλος, σημείωσε ότι «κάνουμε μια σειρά από αλλαγές στην Αστυνομία, απελευθερώνοντας τους αστυνομικούς από πάρεργα για να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους. 150 άνδρες και κορίτσια της ΔΙΑΣ επιστρέφουν άμεσα και αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των περιπολιών. Και με το νέο έτος 600 ειδικοί φρουροί θα τοποθετηθούν στα ΑΤ της Αττικής». Σε ότι αφορά το θέμα φύλαξης υψηλών προσώπων, τόνισε ότι «Το μαζεύω συστηματικά, αλλά αν αποσύρω τώρα την φύλαξη σε κάποιον και γίνει κάτι θα κουβεντιάζουμε το ανάποδο, ότι τους αφήσαμε αφύλακτους». Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Καλιφόρνια: Για δυο νεκρούς και 11 τραυματίες κάνουν λόγο οι αρχές των ΗΠΑ – Δείτε βίντεο «Market pass» και «Qatargate» ανοίγουν την ψαλίδα υπέρ της ΝΔ, λέει γκάλοπ της Pulse Ομολογίες και αντιφάσεις εξετάζουν οι Αρχές για το Κάταρ-gate – Aύριο η ακρόαση Καϊλή BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 23:41 20.12.2022, 23:42 20.12.2022, 16:54

