Κομισιόν: Δεν εκπροσωπούσε την ΜΚΟ του Παντζέρι ο Αβραμόπουλος στην ΕΕ, αλλά ζητάμε κι άλλα στοιχεία – Τι απαντά

Για «σύντομες επισκέψεις αβροφροσύνης» από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, μίλησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μαμέρ μετά από εσωτερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Κομισιόν έχει ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από τον πρώην Επίτροπο, σχετικά με τον τρόπο που λειτούργησε ως επίτιμο μέλος της ΜΚΟ του Παντζέρι. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος είχε πει ότι σε εκείνες τις εννέα επαφές του με κοινοτικά στελέχη, στις 15 – 17 Νοεμβρίου του 2021 – την περίοδο δηλαδή που ελάμβανε μηνιαία αποζημίωση 5.000 ευρώ για την συμμετοχή του – ο κ. Αβραμόπουλος δεν λειτουργούσε ως εκπρόσωπος της ΜΚΟ του Παντζέρι, ούτε τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ήταν το αντικείμενο δράσης της Οργάνωσης. Δείτε το βίντεο με τη δήλωση: Η δήλωση του Μαμέρ έχει ως εξής: Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, πραγματοποιήσαμε εσωτερικούς ελέγχους εντός της Επιτροπής που σχετίζονται με τον πρώην επίτροπο Αβραμόπουλο σχετικά με τις δραστηριότητές του, μετά την εντολή που έλαβε από την Κομισιόν. . Πράγματι, σημειώνουμε ότι επισκέφτηκε διάφορους Επιτρόπους, τουλάχιστον στις ημερομηνίες 15 έως 17 Νοεμβρίου 2021. Για αυτό που οι Επίτροποι περιγράφουν ως σύντομη επίσκεψη και αφορά τις Επιτρόπους Ίλβα Γιόχανσον και την Στέλλα Κυριακίδου. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, σε καμία από αυτές τις συναντήσεις, δεν εκπροσωπούσε τη ΜΚΟ για την οποία είχε ζητήσει εξουσιοδότηση δραστηριότητας μετά την εντολή του, ούτε συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την εν λόγω ΜΚΟ. Έχει επίσης συναντήσει κατά καιρούς πρώην συναδέλφους για ιδιωτικές υποθέσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή απευθύνει επιστολή στον πρώην Επίτροπο, ώστε να λάβουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σεβάστηκε τους όρους που ορίζονται στη θέση του.Η απάντηση ΑβραμόπουλουΣύμφωνα με πληροφορίες, στη γραπτή απάντηση Αβραμόπουλου αναφέρονται τα εξής: Άκουσα τον κ. Mamer στην ενημέρωσή του νωρίτερα σήμερα να αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή μου “γράφετε” για να “λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σεβόμουν τους όρους που ορίστηκαν για τη δραστηριότητά μου μετά την εντολή” και επίσης μου ζητά να παράσχω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο Εκπροσωπούσα τη ΜΚΟ. Η θέση μου στη ΜΚΟ δεν απαιτούσε ποτέ καμία δραστηριότητα λόμπι προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά μάλλον εκστρατείες υπεράσπισης και ευαισθητοποίησης, όπως για παράδειγμα δημοσίευση άρθρων, συμμετοχή σε συνέδρια, έναρξη εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, συζήτηση με κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις για τους κοινούς μας στόχους για δικαιοσύνη και δικαιοσύνη. Μάλιστα η επιστολή του Αβραμόπουλου απευθύνεται στο ίδιο στέλεχος, στο οποίο είχε χορηγήσει τον φάκελο για την απασχόλησή του στη Fight Impunity και την είχε εγκρίνει τον Φεβρουάριο του 2021, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ηθικής της Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2020. Δείτε τι είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο κεντρικό δελτίο του Alpha το βράδυ της Τετάρτης: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cp7osopv8nmh) Το θέμα του εσωτερικού ελέγχου τέθηκε ύστερα από δημοσίευμα του Guardian, που έγραψε ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε επαφές στις Βρυξέλλες το διάστημα που ελάμβανε χρήματα για την συμμετοχή του στην «Fight impunity», την ΜΚΟ που θεωρείται «κλειδί» για το Qatargate και η δήλωση του εκπροσώπου σημαίνει ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα για τον πρώην Επίτροπο. Όπως είναι γνωστό, ο πρώην Επίτροπος – όπως και όλοι οι υπόλοιποι κοινοτικοί παράγοντες που ήταν επίτιμα μέλη της Οργάνωσης – παραιτήθηκε από την ΜΚΟ αμέσως μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο. Παράλληλα, δήλωσε ότι μετά από τον πρώτο χρόνο της συμμετοχής του – για την οποία είχε λάβει άδεια από την Κομισιόν – ζήτησε να μην λαμβάνει την αποζημίωση των 5.000 ευρώ μηνιαίως. Ειδήσεις σήμερα: Στο μικροσκόπιο μηχανή που ενδέχεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της ληστείας στη Rolex Η μυστική συνάντηση Τζιόρτζι-Παντσέρι με τους Καταριανούς και ο «χοντρός χαρτοφύλακας» Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο – Εκτίμηση ότι περιέχει 2 με 3 τρισ. κυβικά πόδια

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )