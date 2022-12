Κομισιόν: Δεν εκπροσωπούσε την ΜΚΟ του Παντζέρι ο Αβραμόπουλος στις επαφές του με στελέχη της Ε.Ε Τι δήλωσε μετά τον εσωτερικό έλεγχο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συναντήσεις που είχε ο πρώην Επίτροπος την περίοδο που ήταν τιμητικά μέλος της «Fight imunity» που εμπλέκεται στο Qatargate Για «σύντομες επισκέψεις αβροφροσύνης» από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, μίλησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μαμέρ μετά από εσωτερικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι σε εκείνες τις εννέα επαφές του με κοινοτικά στελέχη, στις 15 – 17 Νοεμβρίου του 2012 – την περίοδο δηλαδή που ελάμβανε μηνιαία αποζημίωση 5.000 ευρώ για την συμμετοχή του – ο κ. Αβραμόπουλος δεν λειτουργούσε ως εκπρόσωπος της ΜΚΟ του Παντζέρι, ούτε τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ήταν το αντικείμενο δράσης της Οργάνωσης. Το θέμα του εσωτερικού ελέγχου τέθηκε ύστερα από δημοσίευμα του Guardian, που έγραψε ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε επαφές στις Βρυξέλλες το διάστημα που ελάμβανε χρήματα για την συμμετοχή του στην «Fight impunity», την ΜΚΟ που θεωρείται «κλειδί» για το Qatargate και η δήλωση του εκπροσώπου σημαίνει ότι δεν τίθεται κάποιο ζήτημα για τον πρώην Επίτροπο. Όπως είναι γνωστό, ο πρώην Επίτροπος – όπως και όλοι οι υπόλοιποι κοινοτικοί παράγοντες που ήταν επίτιμα μέλη της Οργάνωσης – παραιτήθηκε από την ΜΚΟ αμέσως μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο. Παράλληλα, δήλωσε ότι μετά από τον πρώτο χρόνο της συμμετοχής του – για την οποία είχε λάβει άδεια από την Κομισιόν – ζήτησε να μην λαμβάνει την αποζημίωση των 5.000 ευρώ μηνιαίως. Ειδήσεις σήμερα: Στο μικροσκόπιο μηχανή που ενδέχεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες της ληστείας στη Rolex Η μυστική συνάντηση Τζιόρτζι-Παντσέρι με τους Καταριανούς και ο «χοντρός χαρτοφύλακας» Νέο κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο – Εκτίμηση ότι περιέχει 2 με 3 τρισ. κυβικά πόδια BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 16:17 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 12:45

