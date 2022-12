Κριθαρίδης για Μπακαδήμα: Μπήκε στη Βουλή λέγοντας ότι το 2015 είχε προδοθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ! Πώς σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη, την προσχώρηση στην Φωτεινής Μπακαδήμα στην αξιωματική αντιπολίτευση Την προσχώρηση της Φωτεινής Μπακαδήμα στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης. «Και στην περίπτωση της κ. Μπακαδήμα (η οποία μπήκε στη Βουλή λέγοντας ότι προδόθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015) ισχύει ατόφιο το σχόλιο της Συντονίστριας της ΚΕ του ΜέΡΑ25 Λίτσας Αλεξάκη: Την έβαλαν οι ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 στη Βουλή για να αντισταθεί στο ‘αριστερό’ μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ κι εκείνη πήρε ‘μεταγραφή’ στο ΣΥΡΙΖΑ. Χαιρόμαστε. Ο αμοραλισμός κι ο ξεδιάντροπος καριερισμός -ανεξαρτήτως φύλου- δεν έχουν θέση στο ΜέΡΑ25», έγραψε. Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 09:55 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 12:45

