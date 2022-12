Μητσοτάκης: Το Market pass δεν είναι προεκλογικό αντίδωρο – Ενοχλήθηκαν οι αριστεροί του χαβιαριού Ο πρωθυπουργός απάντησε και στους «φιλελεύθερους πολυτελείας» – «Η κυβέρνηση πρωτοστατεί στην ανάπτυξη αλλά στηρίζει και τους πολίτες» 21.12.2022, 11:33 UPD: 21.12.2022, 11:39 1 ΣΧΟΛΙΑ Με έξι θέματα στην ατζέντα συνεδριάζει για τελευταία φορά για το 2022 το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στο Market Pass, να επικρίνει την αντιπολίτευση για την απουσία προτάσεων και να διαμηνύει ότι «η δουλειά συνεχίζεται μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές στο τέλος της 4ετιας». O πρωθυπουργός ξεκίνησε την εισαγωγή του με ειδική αναφορά στο Market Pass το νέο μέτρο στήριξης των νοικοκυριών που θα εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο του 2023 εκφράζοντας την ελπίδα ότι το μέτρο αυτό θα υπερψηφιστεί και από την αντιπολίτευση γιατί είναι ένα σημαντικό μέτρο που αφορά και την μεσαία τάξη από μια έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων που επιστρέφει στους πολίτες». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε σχόλια «που αλληλοδιαψεύδονται καθώς δεν μπορεί να συγκρίνεται ένα έκτακτο επίδομα με τα προεκλογικά αντίδωρα άλλων εποχών» Απευθυνόμενος, δε, στους «αριστερούς του χαβιαριού» που ενοχλήθηκαν είπε ότι «δεν υπάρχει ευημερία αν δεν είναι συλλογική» ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγαν και οι «φιλελεύθεροι πολυτελείας» στους οποίους απάντησε ότι «η αναδιανομή του πλούτου δεν ανταγωνίζεται την δημοσιονομική ισορροπία όταν πρόκειται για φόρους που δεν επιβαρύνουν το δημοσιονομικό χρέος». Όπως τόνισε, δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διπλή αποστολή «και να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη όπως το ανέδειξε ο Economist και ταυτόχρονα να στηρίζει τους πολίτες γιατί είμαστε μια λαική παράταξη και της δημόσιας και της ατομικής προκοπής». «Όλα αυτά ενώ χθες στη Βουλή ψηφίστηκε το πρόγραμμα “σπίτι μου”, ένα σημαντικό σχέδιο με κοινωνική σφραγίδα για φτηνή στέγη δυστυχώς χωρίς τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης η οποία δεν πρότεινε καμία ουσιαστική εναλλακτική αποδεικνύοντας ότι μόνο εμείς συνομιλούμε με την κοινωνία ενώ κάποιοι άλλοι επαναλαμβάνουν στερεότυπα που έρχονται από άλλες εποχές» κατέληξε στις αναφορές του στα γενικότερα θέματα πολιτικής ο πρωθυπουργός. Για την ψηφιακή μεταβάση ο πρωθυπουργός είπε ότι «αξίζει να θυμηθούμε όταν το καλοκαίρι του 2019 ρώτησα και κανείς δεν ήξερε να μας απαντήσει πόσες είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες. Βρήκαμε 500 να υπολειτουργούν. Πλέον έχουμε πάνω από 1.500 και περισσότερες από 1,5 δισ. ψηφισκάες συνναλαγές. Μια πρόοδος πάνω στην οποία θα χτίσουμε». Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «το κυβερνητικό έργο δεν περιορίζεται μόνο στις οικονομικές επιλογές αλλά και η σημερινή ατζέντα αποτυπώνει τον πλούτο του κυβερνητικού έργου σε πολλά πεδία» ενώ υπενθύμισε ότι «από τον Ιούλιο του 2019 έχουμε ψηφίσει 375 νόμους, 131 μόνο το 2022». «Η δουλειά μας συνεχίζεται και μέχρι να οδηγηθούμε στις εκλογές στο τέλος της 4ετιας έχουμε πλούσιο κυβερνητικό έργο για το 2023 σε σταθερή κατεύθυνση την προκοπή της Ελλάδας για μια καλύτερη ζωή για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Εύχομαι υγεία και λίγη ξεκούραση για να φορτίσουμε μπαταρίες για ένα δύσκολο και ελπιδοφόρο 2023». Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: – Παρουσίαση από τον υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη με τίτλο: «Τρία χρόνια ψηφιακό κράτος», – Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα του νομοσχεδίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, – Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της οπτικοακουστικής πολιτικής, – Παρουσίαση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη και την υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη του νέου Κώδικα Μετανάστευσης, – Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2023, – Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την υφυπουργό Ζωή Ράπτη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία. Ειδήσεις σήμερα Η στιγμή που ο Μέσι φτάνει στο σπίτι του στο Ροσάριο εν μέσω πανζουρλισμού – Δείτε βίντεο Άρχισε να μιλάει ο Παντσέρι, γράφει η Repubblica – Ποιους «δίνει» για το Κατάρ-gate Ο Μπραντ Πιτ γιόρτασε τα 59α γενέθλιά του με τη νέα του σύντροφο 21.12.2022, 11:33 UPD: 21.12.2022, 11:39 1 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 21.12.2022, 10:08 20.12.2022, 12:26 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 10:59 21.12.2022, 11:00 20.12.2022, 14:00

