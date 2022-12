Μπερίσα: Η Τουρκία «παρενέβη» στη θαλάσσια συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας το 2009

Σε σημαντικές αποκαλύψεις για το ρόλο της Τουρκίας στην ακύρωση της Συμφωνίας Αθηνών – Τιράνων του 2009, για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας των δύο χωρών, προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα. Ο πάλαι ποτέ ισχυρός άνδρας της Αλβανίας, έκανε ευθέως λόγο για «μία πραγματικά ισχυρή παρέμβαση» από την πλευρά της Τουρκίας που οδήγησε στην ακύρωση της σημαντικής συμφωνίας που υπέγραψαν Αθήνα και Τίρανα, αφού ακολούθησε ένσταση του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Έντι Ράμα προς το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. «Ο εταίρος μας, η Ελλάδα, επί 30 χρόνια ήταν πολύ χρήσιμος για την Αλβανία. Υποστήριξε την πορεία της Αλβανίας προς το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, έκανε σοβαρές επενδύσεις στη χώρα», δήλωσε ο Μπερίσα, προσθέτοντάς : ότι « Η Ελλάδα υπέγραψε ότι έχει έξι ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων για τον εαυτό της. Ο Έντι Ράμα ήταν αυτός που μήνυσε τη συμφωνία στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για αυτή τη συμφωνία και έκανε μια ισχυρή παρέμβαση μετά την υπογραφή της». Ερωτηθείς σχετικά με τη φύση της σχέσης μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας και Αλβανίας και Τουρκίας, ο Μπερίσα δήλωσε ότι η Αθήνα είναι στενός εταίρος. «Οι εταίροι μας, η Ελλάδα ήταν πολύ χρήσιμη για την Αλβανία. Υποστήριξαν την πορεία προς το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη και είχαν σοβαρές επενδύσεις στη χώρα» δήλωσε. Όσον αφορά στην Τουρκία, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Αλβανίας, τη θεωρεί «εταίρο», αλλά με πολλές επιφυλάξεις. «Η Τουρκία είναι αναμφίβολα φίλος, εταίρος, αλλά με ένα δόγμα νεοοθωμανισμού που δεν θα δεχθώ», είπε αναφερόμενος στα περίπου 600 χρόνια τουρκικής οθωμανικής κυριαρχίας της Αλβανίας. Η συνέντευξη του Σαλί Μπερίσα δόθηκε στο euravtiv.gr, που ανήκει στο δίκτυο ενημέρωσης euraktiv.com και ασχολείται με σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ειδήσεις σήμερα Δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν το επίδομα θέρμανσης Στην ανακρίτρια ξανά η Πισπιρίγκου για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας Βροχές στα ανατολικά και νότια σήμερα και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

