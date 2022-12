Νίκος Δένδιας: Το καρφί για την παρουσία της Τουρκίας στην Αλβανία – «Αντιβαίνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο» Μια ημέρα πριν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χιμάρα και άλλα δύο μειονοτικά χωριά στη βόρεια Ήπειρο Με καρφιά για την παρουσία της Τουρκίας στην Αλβανία, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης των Τιράνων με την τουρκική εταιρεία που παράγει τα drones Bayraktar και τις ευχαριστίες του Ράμα στον Ερντογάν, συνοδεύτηκαν οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια μετά τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του, Όλτα Τσάκα. Με αφορμή την ετοιμότητα της Ελλάδας για την ενταξιακή προοπτική στην ΕΕ της Αλβανίας, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «είναι μονόδρομος όταν έχουν κάνει την εμφάνισή τους αναθεωρητικές δυνάμεις που θέλουν να επιστρέψουμε σε άλλες εποχές και αντιλήψεις και θέλουν να επηρεάσουν τα δυτικά βαλκάνια όχι με στόχο τη συνεργασία αλλά για να δημιουργήσουν ζώνες επιρροής». Σημειώνεται ότι η αναφορά αυτή του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έγινε μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη για αύριο, Πέμπτη (22/12) επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μειονοτικά χωριά της βορείου Ηπείρου, στη Δερβιτσάνη, τη Λιβαδειά και τη Χιμάρα – ειδικά στην τελευταία θα είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού. Παράλληλα ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην ταύτιση απόψεων με την Αλβανίδα ομόλογό του για την επιτάχυνση του διαλόγου στη βάση της υφιστάμενης πολιτικής συμφωνίας επί της αρχής που συνάψαμε πριν από δύο χρόνια ώστε να καταλύξουμε σε έναν συμβιβασμό που θα μας επιτρέψει να καταθέσουμε συνυποσχετικό στη Χάγη για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας». Από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας αναφέρθηκε σε άλλα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα όοως η χάραξη συνόρων, με το θέμα των «πυραμίδων» αλλά και η συμφωνία για την αποφυγή μεθοριακών επεισοδίων. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Δένδιας στα πλαίσια της επίσκεψης στην Αλβανία θα παρακαθίσει σε γεύμα που θα παραθέσει ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, Έντι Ράμα, ενώ κατά την παραμονή μου στα Τίρανα θα επισκεφθεί το Αρσάκειο Ελληνοαλβανικό Κολλέγιο, καθώς και το Αλβανοαμερικανικό σχολείο «Πρωταγωνιστές», το οποίο λειτουργεί υπό το ίδρυμα «Πνοή Αγάπης» της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας. Ειδήσεις σήμερα Η στιγμή που ο Μέσι φτάνει στο σπίτι του στο Ροσάριο εν μέσω πανζουρλισμού – Δείτε βίντεο Άρχισε να μιλάει ο Παντσέρι, γράφει η Repubblica – Ποιους «δίνει» για το Κατάρ-gate Ο Μπραντ Πιτ γιόρτασε τα 59α γενέθλιά του με τη νέα του σύντροφο BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 20.12.2022, 12:26 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 10:59 21.12.2022, 11:00 21.12.2022, 10:20

