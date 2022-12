ΟΗΕ: Εγκρίθηκε απόφαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που προώθησε η Ελλάδα και άλλες 9 χώρες

Η απόφση αφορά στην προώθηση και ενσωμάτωση εύκολα κατανοητής επικοινωνίας για καλύτερη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην ενημέρωση

Υιοθετήθηκε ομόφωνα (consensus) από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η προωθούμενη και από την Ελλάδα απόφαση σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση, που υιοθετήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, αφορά στην προώθηση και ενσωμάτωση εύκολα κατανοητής επικοινωνίας για καλύτερη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην ενημέρωση («Promoting and Mainstreaming Easy to Understand Communication for Accessibility for Persons with Disabilities»).

Ειδικότερα, η Ελλάδα συνυπέβαλε την εν λόγω απόφαση μαζί με την Αίγυπτο, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Γουατεμάλα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Μογγολία, την Πορτογαλία και τις Φιλιππίνες.

Την απόφαση συγκηδεμόνευσαν συνολικά 100 κράτη – μέλη του ΟΗΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H ανωτέρω απόφαση αποτελεί την τρίτη που η χώρα μας προωθεί και υιοθετείται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά τους τελευταίους 13 μήνες, σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Ειδικότερα, οι προηγούμενες ήταν α) η απόφαση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας (υποβάλλεται ανά διετία και υιοθετήθηκε ομόφωνα τον Νοέμβριο του 2021, με 112 κράτη – μέλη να τη συγκηδεμονεύουν) και

β) η απόφαση για την επιστροφή ή απόδοση πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης (συνιστά αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία, υποβάλλεται ανά τριετία και υιοθετήθηκε ομόφωνα τον Δεκέμβριο του 2021, με 111 κράτη – μέλη να τη συγκηδεμονεύουν).

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.