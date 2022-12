Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται αύριο τη Χειμάρρα – Θα συναντηθεί με μέλη της ομογένειας Ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί το ταξίδι που είχε αναβληθεί κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αλβανία – Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που επισκέπτεται τη Χειμάρρα Στην Αλβανία θα βρίσκεται αύριο Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Χειμάρρα, τη Λιβαδειά και τη Δερβιτσάνη. Ο κ. Μητσοτάκης είχε προγραμματίσει να βρεθεί στα συγκεκριμένα σημεία στις 7 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αλβανία, ωστόσο η κακοκαιρία ανάγκασε σε αλλαγή προγράμματος, καθώς η πτήση από τα Τίρανα προς τη Χειμάρρα με ελικόπτερο Σινούκ δεν ήταν εφικτή, λογω της βροχής και της ομίχλης. Ωστόσο, το ταξίδι είχε ειδική σημασία για τον Έλληνα πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα να το προγραμματίσει εκ νέου για παραμονές Χριστουγέννων. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί, στο πλαίσιο της επίσκεψης, με μέλη και εκπροσώπους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Η τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Βόρεια Ήπειρο, σε περιοχές όπου κατοικεί η ελληνική εθνική μειονότητα, ήταν αυτή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον Ιανουάριο του 1991, στη Δερβιτσάνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που θα επισκεφτεί τη Χειμμάρρα. Δένδιας: Το καρφί για την διείσδυση της Τουρκίας στην Αλβανία – «Αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο» Εν τω μεταξύ, με καρφιά για την διείσδυση της Τουρκίας στην Αλβανία, λίγες ώρες μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης των Τιράνων με την τουρκική εταιρεία που παράγει τα drones Bayraktar και τις ευχαριστίες του Ράμα στον Ερντογάν, συνοδεύτηκαν οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια μετά τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του, Όλτα Τσάκα. Με αφορμή την ετοιμότητα της Ελλάδας για την ενταξιακή προοπτική στην ΕΕ της Αλβανίας, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «είναι μονόδρομος όταν έχουν κάνει την εμφάνισή τους αναθεωρητικές δυνάμεις που θέλουν να επιστρέψουμε σε άλλες εποχές και αντιλήψεις και θέλουν να επηρεάσουν τα δυτικά βαλκάνια όχι με στόχο τη συνεργασία αλλά για να δημιουργήσουν ζώνες επιρροής». BEST OF NETWORK 21.12.2022, 12:29 21.12.2022, 11:05 21.12.2022, 10:35 21.12.2022, 13:44 21.12.2022, 13:46 21.12.2022, 10:20

