Παύλος Μαρινάκης: Η ΝΔ δεν κρύφτηκε σε καμία περίοδο, ήμασταν δίπλα σε κάθε πολίτη

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλος Μαρινάκης, ήταν ο καλεσμέμος στο τέταρτο podcast του κυβερνώντος κόμματος στη σειρά «Το είπατε. Το κάνατε;». Στο τέταρτο podcast ο Παύλος Μαρινάκης απαντά στην Πορφυλένια Κανελλοπούλου, Διευθύντρια Γραφείου Τύπου ΟΝΝΕΔ, για το ποιο κόμμα ασκεί πραγματικά προοδευτική πολιτική, για τη σχέση μεταξύ νέων και Νέας Δημοκρατίας και την καθημερινή δράση του κόμματος. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Προσπάθησε για πάρα πολλές δεκαετίες η Αριστερά να κάνει ένα πολιτικό “μονοπώλιο”. Φοβηθήκαμε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε στα ίσια αυτό το ψέμα. Γιατί είναι ένα ψέμα όλο αυτό και φάνηκε στην πράξη όταν ήρθαν στην εξουσία. Κυρίως επειδή δεν είχαν κυβερνήσει με τον τρόπο που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, επειδή δεν είχαν έρθει στην εξουσία οι ίδιοι, όλοι αυτοί που όλα τα χρόνια έλεγαν ότι είναι προοδευτικοί. Αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια της εξουσίας τους έκαναν πολλά κακά για τον τόπο, αλλά έκαναν και ένα καλό: Απέδειξαν στην πράξη όλο αυτό το ψέμα». Για το αν η Νέα Δημοκρατία είναι ένα γερασμένο κόμμα, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν θεωρώ ότι είναι ένα γερασμένο κόμμα, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη Ιστορία, πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Με τα λάθη του, αλλά σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, ήταν πάντοτε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Πολλοί μίλησαν για το «νέο», ο προηγούμενος Πρωθυπουργός ήταν ο νεότερος ΠΘ της χώρας, αλλά οι πολιτικές του ήταν οι πιο καταστροφικές για τους νέους. Στην πράξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόλμησε. Κι όχι μόνο με την επιλογή προσώπων, γιατί πέραν εμού, πάρα πολλοί στο κόμμα μας είναι νέοι. Έχουμε νέους βουλευτές, περισσότερους από ό,τι είχαμε στην προηγούμενη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Έχουμε ακόμα δρόμο, θέλουμε να μπουν ακόμα περισσότεροι νέοι στα ψηφοδέλτια και είναι και προσωπικό μου στοίχημα αυτό, είτε των βουλευτικών, είτε των αυτοδιοικητικών. Έχουμε επίσης πάρα πολλούς και πολύ επιτυχημένους νέους Υπουργούς και Υφυπουργούς. Άρα στην επιλογή των προσώπων, πολλοί θεωρητικά «στηρίζουν» τους νέους, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει στην πράξη. Τώρα θα μου πεις, γιατί με βάση τις μετρήσεις δεν έχουμε τόσο υψηλές επιδόσεις όσο σε άλλες ηλικιακές ομάδες. Γιατί το ψέμα, η λάσπη, η προπαγάνδα, έχουν πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα απ’ ό,τι η αλήθεια, όμως είναι πρόσκαιρα». «Αυτό που έχει κάνει ο χώρος της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, είναι να εκμεταλλευτεί αυτή την δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στην δική μας γενιά και στην νεότερη γενιά από την γενιά που θέλω να πιστεύω ότι εκπροσωπώ, προσπαθεί με χυδαία συνθήματα τα οποία αναπαράγει, γιατί ας μην γελιόμαστε, πίσω από αυτά τα συνθήματα κρύβεται ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Προσπαθεί πρόσκαιρα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των νέων, να κάνει μια ισοπέδωση προς τα κάτω για να τους αποθαρρύνει από το να ασχοληθούν. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε και να φύγουμε όλοι μαζί μπροστά» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης. Για την καθημερινότητα και τη δράση της ΝΔ, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε, τέλος: «Δεν ένιωσα στιγμή, τουλάχιστον κατά το μέτρο του λογικού και με βάση τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, ότι κρυφτήκαμε από κάποιο πρόβλημα. Δεν κρυφτήκαμε σε καμία περίοδο, είτε ήταν ευκολότερη, είτε λόγω των πολλών κρίσεων ήταν δυσκολότερη. Ήμασταν δίπλα σε κάθε πολίτη. Μπορεί να είναι τετριμμένο, μπορεί να ήταν το σύνθημα ενός Συνεδρίου, αλλά για εμάς έγινε δεύτερη φύση». Ειδήσεις σήμερα Η στιγμή που ο Μέσι φτάνει στο σπίτι του στο Ροσάριο εν μέσω πανζουρλισμού – Δείτε βίντεο Άρχισε να μιλάει ο Παντσέρι, γράφει η Repubblica – Ποιους «δίνει» για το Κατάρ-gate Ο Μπραντ Πιτ γιόρτασε τα 59α γενέθλιά του με τη νέα του σύντροφο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )