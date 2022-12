Προεκλογικές διεργασίες των Οικολόγων Πρασίνων – Με ποια κόμματα θα συνεργαστούν Έντονες οι διεργασίες για την πολιτική συμμαχία του «πράσινου» πολιτικού χώρου Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ κατόπιν «διεξοδικών συζητήσεων με όλες τις δυνάμεις του πράσινου πολιτικού χώρου, τη δημιουργία κοινών προγραμματικών θέσεων και έπειτα από εσωτερικές διεργασίες με την στήριξη της πλειοψηφίας του σώματος των μελών τους δηλώνουν την πρόθεσή τους το κόμμα των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, κυρίαρχη δύναμη του πράσινου πολιτικού χώρου, να προχωρήσει τις διαδικασίες για την ένταξη στην πολιτική συμμαχία που ενώνει τον πράσινο πολιτικό χώρο σε μία συμμαχία στην Ελλάδα υπό τον ενιαίο τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ»», όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Ήδη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, έχει εκλεγεί η συντονιστική επιτροπή των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, αποτελούμενη από τους Συμπροέδρους των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ κα Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα και κο Δημήτρης Πολιτόπουλο, καθώς και από τους Τηλέμαχο Σπασίδη, Κωνσταντίνο Ζιάβρα και αναπληρωματικό μέλος, Αβραάμ Ιωαννίδη, η οποία έχει εντολή να προχωρήσει τις εκκρεμείς διαδικασίες έως το επίσημο τακτικό τους συνέδριο, το οποίο θα λάβει χώρα 5-6 Ιανουαρίου και το οποίο ως ανώτατο όργανο του κόμματος τους θα επικυρώσει την οριστική ένταξή τους στη συμμαχία. Ευθύς αμέσως μετά το συνέδριο θα ανακοινωθεί η ημερομηνία συνέντευξης Τύπου στην οποία θα συμμετέχουν οι επικεφαλείς των κομμάτων και οι εκπρόσωποι τύπου της συμμαχίας. Περαιτέρω οι Συμπρόεδροι του κόμματος είναι αποκλειστικά αρμόδιοι εκπρόσωποι των ΟΠ για τον τύπο για όλα τα θέματα που άπτονται της συμμαχίας και οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση του τακτικού συνεδρίου θα προβούν σε πλήθος ενεργειών επικοινωνίας και δράσεων. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών από όλα τα κόμματα που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν, η συμμαχία αναμένεται να αποτελείται από τα εξής κόμματα: Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ, Πράσινοι, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, Πράσινοι – Αλληλεγγύη, Κόμμα για τα Ζώα, Βολτ Ελλάδας και το οικοφεμινιστικό κίνημα. Ειδήσεις σήμερα Σεισμός στην Καλιφόρνια: Για δυο νεκρούς και 11 τραυματίες κάνουν λόγο οι αρχές των ΗΠΑ – Δείτε βίντεο «Market pass» και «Qatargate» ανοίγουν την ψαλίδα υπέρ της ΝΔ, λέει γκάλοπ της Pulse Ομολογίες και αντιφάσεις εξετάζουν οι Αρχές για το Κάταρ-gate – Aύριο η ακρόαση Καϊλή BEST OF NETWORK 20.12.2022, 15:30 20.12.2022, 12:26 20.12.2022, 10:49 20.12.2022, 23:41 20.12.2022, 23:42 20.12.2022, 16:54

