Σκανδαλίδης για market pass: «Σήμερα, η προεκλογική Ελλάδα γυρίζει εβδομήντα χρόνια πίσω»

«Η προεκλογική Ελλάδα γυρίζει σήμερα εβδομήντα χρόνια πίσω», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, σε παρέμβασή στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια αναφορικά με την τροπολογία για την κάρτα αγορών. Ο κ. Σκανδαλίδης ανέγνωσε, από το βήμα της Βουλής, ατομικό δελτίο επισιτισμού του 1953. «Εβδομήντα χρόνια πριν. Νομίζω ότι η προεκλογική Ελλάδα γυρίζει σήμερα εβδομήντα χρόνια πίσω. Για τη μεθοδολογία που διάλεξε η κυβέρνηση», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Όλες οι κυβερνήσεις έκαναν και κάνουν προεκλογικές παροχές. Δυστυχώς, όμως, εσείς της ΝΔ, για άλλη μια φορά, γίνεστε πρωταθλητές και πρωτοπόροι. Πουθενά στην Ευρώπη και στον πολιτισμένο κόσμο δεν διανοήθηκαν να θεσπίσουν ένα μέτρο τέτοιας μορφής, που να δίνει ένα ελάχιστο μπαχτσίσι στον καταναλωτή και να ανοίγει έναν πόλεμο στην κοινωνία. Γιατί καθιστά ευάλωτο τον καταναλωτή σε μια αγορά που η σύγκρουση συμφερόντων και η κοινωνική ρήξη παίρνει πια άγρια μορφή». «Έρχεται κοινωνική ρήξη με αυτήν τη διαδικασία», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και σχολίασε και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο κόμμα του που θα ψηφίσει θετικά στην τροπολογία. «Έρχεστε σε μας και μας κάνετε πολιτική επίθεση, λέγοντας “αν διαφωνείτε, γιατί το ψηφίζετε;”. Αυτή είναι η μόνιμη επωδός σε όποιο μέτρο έχετε πάρει μέχρι τώρα, και που εμείς, που για να γλιτώσει ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, το νοικοκυριό έστω και ένα ευρώ, το ψηφίζουμε. Το θεωρείτε αυτό ότι δεν ταιριάζει με την κριτική μας;», επεσήμανε υπογραμμίζοντας ότι η ψήφος του ΠΑΣΟΚ δεν δικαιώνει την πολιτική της κυβέρνησης. Ο κ. Σκανδαλίδης, ο οποίος τόνισε ότι η βίαιη πτώση των εισοδημάτων και της αγοραστικής δύναμης δεν οφείλονται αποκλειστικά στις δυσμενέστατες συνθήκες αλλά είναι πληθωρισμός κερδών και απληστίας, ανέφερε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση: «Αν θέλατε πραγματικά να βάλετε φρένο στα σχέδια απληστίας, δεν θα αποδυναμώνατε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα είχατε σχέδιο. Είναι σαφές ότι οι τιμές στα είδη διατροφής ξεπερνούν κατά πολύ τον πληθωρισμό». Γι’ αυτό, συνέχισε ο κ. Σκανδαλίδης, «αποτελεί εμπαιγμό το “10% πληθωρισμός-10% επιστροφή”, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, για την προεκλογική περίοδο». Ειδήσεις σήμερα Η στιγμή που ο Μέσι φτάνει στο σπίτι του στο Ροσάριο εν μέσω πανζουρλισμού – Δείτε βίντεο Άρχισε να μιλάει ο Παντσέρι, γράφει η Repubblica – Ποιους «δίνει» για το Κατάρ-gate Ο Μπραντ Πιτ γιόρτασε τα 59α γενέθλιά του με τη νέα του σύντροφο

